Nella settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio 2026 l'oroscopo prevede novità per molti segni zodiacali. Nel segno dei Gemelli transiterà il pianeta Marte, mentre Venere e Giove arriveranno nei gradi del segno del Leone. Mercurio in Cancro avvierà connessioni mentali molto forti con gli altri.

La prima parte della classifica dell'oroscopo

1° Leone: la settimana dell'amore vi regalerà delle emozioni immense nella vita di coppia. Un nuovo arrivo o semplicemente una connessione mentale più forte e dirompente vi farà sentire più uniti che mai al partner.

Con gli affari che potrebbero essere veramente buoni con dei piccoli e semplici sforzi, le finanze conosceranno una stabilità senza precedenti.

2° Cancro: le buone abitudini vi daranno tanta salute, iniziandovi ad una fase di ripresa. Nelle relazioni interpersonali la comunicazione vi darà esattamente i risultati che sperate, a dispetto di qualche piccolo imprevisto. In amore ci saranno nuovi inizi, come la nascita di relazioni che potrebbero essere molto più durature rispetto a quelle avute finora.

3° Acquario: il vostro spirito combattivo è decisamente pronto per affrontare una settimana di questioni insolute. Ora niente e nessuno vi potrà fermare, complice anche una autostima che finalmente conoscerà un forte rinnovamento.

L'oroscopo suggerisce di fare tutto ciò che è in vostro potere per far stare bene la persona amata e la famiglia.

4° Ariete: avrete moltissimi momenti di svago e di divertimento, senza parlare di una fortuna che andrà al di là delle aspettative, soprattutto in campo economico. Avrete maggiore attenzione nei confronti del vostro mondo interiore in questa settimana, e questo migliorerà significativamente anche il vostro rapporto con gli altri.

La vostra carriera professionale prenderà il decollo.

5° Scorpione: la fortuna di queste giornate sarà supportata da una straordinaria dote comunicativa. Se il vostro lavoro ha a che fare con le arti, questa sarà la volta buona per avviare la carriera con uno slancio davvero considerevole.

Secondo l'oroscopo, in amore la comprensione vi darà le carte giuste per intensificare la vostra unione di coppia.

6° Sagittario: con questo Giove fortunato, avrete le carte in regola per avviare una nuova avventura di carattere professionale. La vostra creatività sarà il trampolino di lancio verso dei guadagni ottimali e duraturi. Nel rapporto con il partner vi lascerete alle spalle le incomprensioni per poi ripartire da capo.

La seconda parte

7° Gemelli: secondo l'oroscopo della settimana, a parte qualche discussione con le amicizie o con il partner, non ci saranno scossoni significativi. Ciò che invece potrebbe leggermente turbare la vostra settimana saranno le uscite pecuniarie a cui andrete incontro, stando alle previsioni dell'oroscopo.

8° Pesci: avrete da soddisfare moltissime esigenze materiali, ma non dovreste trascurare per nessun motivo le questioni sentimentali. Con la famiglia e il partner infatti potrebbero verificarsi attriti importanti. Sul lavoro invece troverete la giusta armonia fra idee e remunerazione.

Stando alle previsioni dell'oroscopo, ci saranno piccole novità interessanti.

9° Capricorno: nella vita di coppia si creeranno presupposti per un eventuale allontanamento. L'amore nettamente in calo non farà altro che disincentivare anche gli incontri, destinati a non andare a buon fine. Fate attenzione al denaro in uscita e ai guadagni che potrebbero non compensare le perdite. L'oroscopo suggerisce di proseguire il vostro lavoro senza troppi slanci.

10° Vergine: andrete incontro a qualche delusione amorosa che vi segnerà molto più di quanto possiate immaginare. Valorizzare il vostro lavoro potrebbe darvi quella marcia in più che farà la differenza nelle settimane a venire. L'ambito finanziario sarà messo sotto pressione da spese inderogabili, secondo l'oroscopo.

11° Toro: sicuramente ci saranno motivazioni che vi faranno sentire alquanto tristi, specialmente se si tratta di questioni di cuore. Qualche piccolo errore potrebbe mettere alla prova la vostra solidità di carattere economico. Dovreste curare di più la vostra salute, dal momento che attraverserete una fase di stanchezza molto significativa.

12° Bilancia: stressati. Sia fisicamente che mentalmente, lo stress a cui verrete sottoposti sarà di difficile gestione. Cercate di capire quali sono le cause al di là di quelle lavorative e riuscirete a regolarvi di conseguenza. Evitate di fare spese inutili che potrebbero danneggiare le finanze di questo periodo.