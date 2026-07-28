L’oroscopo di venerdì 31 luglio 2026 evidenzia una giornata straordinaria per i Pesci, guidati da una sorte propizia. Il generoso simbolo astrale di acqua sarà capace di risolvere faccende complesse oppure vivere passioni travolgenti nel settore amoroso. Per la Vergine si preannuncia una fase interlocutoria ricca di intese amicali e occasioni professionali da cogliere al volo con prontezza d'spirito. Situazione più complessa per il Capricorno, alle prese con un calo di energia e qualche discussione domestica da gestire con prudenza e molta tolleranza.

Venerdì 31 luglio 2026, oroscopo e classifica del giorno

Pesci ⭐⭐⭐⭐⭐. Certe decisioni pratiche richiedono molta attenzione, ma chi gestisce faccende burocratiche o compiti domestici trova risposte rapide. Questa efficienza lascia spazio alle questioni sentimentali, dove i cuori solitari avvertono un trasporto unico verso una persona conosciuta di recente. Le relazioni consolidate traggono grande beneficio da questo clima sereno, permettendo di pianificare progetti duraturi con straordinaria complicità. Anche in famiglia si respira un'atmosfera distesa, ideale per chiarire vecchi malintesi tra fratelli e ritrovare un'armonia autentica. Chi cerca nuove opportunità professionali può ricevere chiamate interessanti, mentre chi lavora in proprio stringe accordi vantaggiosi.

Le serate estive invitano a ritrovare amici cari, regalando momenti di pura allegria e spensieratezza che scacciano ogni traccia di stress accumulato nei giorni scorsi. Il sostegno delle persone vicine si rivela fondamentale per guardare al domani con incrollabile fiducia e rinnovato entusiasmo.

Acquario ⭐⭐⭐⭐⭐. Le storie d'amore vivono una fase magica, specialmente per i single desiderosi di rimettersi in gioco senza troppi timori. Le intese di coppia si rafforzano grazie a sguardi complici e piccoli gesti d'affetto capaci di riaccendere la passione. Questa intesa sentimentale riflette la sua luce anche nelle relazioni di amicizia, favorendo ritrovi vivaci e chiacchierate stimolanti fino a tarda notte.

Sul fronte delle mansioni quotidiane, chiunque svolga una professione o si occupi della casa risolve un intoppo annoso con estrema facilità. La fortuna sostiene chi deve sostenere colloqui o colloqui informali con persone influenti, spalancando porte inaspettate. La sintonia con sorelle o famigliari regala una profonda sensazione di protezione e serenità interiore. Incontrare volti nuovi arricchisce la mente di spunti originali, mentre le spese affrontate per migliorare la propria abitazione si rivelano un ottimo investimento per il benessere futuro.

Bilancia ⭐⭐⭐⭐⭐. I contatti con l'ambiente circostante offrono occasioni preziose per chi desidera ampliare la rete di conoscenti o avviare trattative personali.

Questa apertura verso gli altri favorisce enormemente l'intesa tra i partner, permettendo di superare piccoli dubbi passati con una dolcezza disarmante. I cuori liberi avvertono una forte attrazione verso figure carismatiche e misteriose, pronte a trasformare semplici conversazioni in sentimenti profondi. La vita casalinga riserva momenti di grande calore, con i genitori o i figli intenti a organizzare festeggiamenti spontanei. Negli impegni lavorativi o nelle gestioni economiche familiari, la sorte aiuta a concludere affari remunerativi senza compiere sforzi eccessivi. I momenti trascorsi con gli amici di vecchia data regalano risate liberatorie, perfette per dimenticare le fatiche della settimana.

La creatività raggiunge vertici eccellenti, spingendo verso scelte coraggiose che troveranno presto conferme entusiasmanti in ogni ambito.

Gemelli ⭐⭐⭐⭐⭐. La sfera familiare richiede un impegno costante per definire questioni legate alla casa o alla gestione dei beni comuni. Superato questo passaggio, l'attenzione si sposta sull'amore, dove le coppie ritrovano un dialogo fluido e privo di retropensieri. I cuori solitari vivono emozioni intense grazie a sguardi inaspettati scambiati durante un evento o un'uscita serale. Nel settore professionale e nelle attività di ogni giorno, le idee brillanti permettono di districare situazioni complesse prima della chiusura serale. Un'ottima intesa con i colleghi rende il clima lavorativo leggero e produttivo, favorendo anche scambi di idee molto fertili.

Le amicizie rappresentano un punto di riferimento solido, offrendo consigli saggi a chi si trova di fronte a una decisione importante. La buona sorte bacia le iniziative personali, regalando soddisfazioni concrete a chi ha lottato con perseveranza per far valere i propri diritti.

Sagittario ⭐⭐⭐⭐. Lo svolgimento delle mansioni lavorative procede senza intoppi, regalando conferme a chi si impegna con costanza nel proprio settore. Questa stabilità professionale si riflette favorevolmente sul versante affettivo, dove chi vive una storia stabile ritrova la voglia di fare progetti importanti. I single ricevono inviti stuzzicanti da parte di persone affascinanti, capaci di risvegliare un interesse sopito da diverso tempo.

In ambito domestico, i rapporti con fratelli o genitori scorrono in un clima di mutuo soccorso e grande intesa. Le serate si prestano a uscite divertenti insieme agli amici, ideali per staccare la spina e condividere risate rigeneranti. La buona sorte aiuta a risolvere una questione finanziaria rimasta sospesa, portando un soffio di sollievo nella gestione del bilancio personale. Chi sta cercando di dare una svolta alla propria vita trova la spinta giusta per intraprendere un percorso completamente nuovo.

Scorpione ⭐⭐⭐⭐. Le relazioni di coppia beneficiano di una rinnovata complicità emotiva, permettendo di affrontare discussioni costruttive sulla gestione del futuro insieme. Chi è alla ricerca dell'anima gemella può fare incontri davvero intriganti durante una serata di svago tra gente comune.

Nel campo delle occupazioni quotidiane, la precisione nello svolgere i compiti assegna un chiaro vantaggio competitivo rispetto agli altri. La sfera amicale regala sorprese gradite, come chiamate improvvise da parte di persone lontane ma sempre presenti nei ricordi. L'ambiente di casa secondo l'oroscopo appare calmo e accogliente, ideale per dedicarsi a qualche piccolo lavoro di rinnovo o per riordinare la propria stanzetta. La sorte sorride a chi deve affrontare esami, verifiche o trattative commerciali di una certa rilevanza. Ogni piccolo progresso raggiunto oggi contribuisce a costruire una solida base per i traguardi del prossimo mese.

Vergine ⭐⭐⭐⭐. I legami di amicizia occupano un posto di rilievo in questa giornata, regalando momenti di sincera condivisione e risate contagiose.

Questo clima festoso aiuta i cuori solitari a sciogliere le ultime riserve, aprendo la strada a corteggiamenti molto promettenti. Chi vive già una relazione di lunga data trova il tempo per organizzare una serata romantica capace di riaccendere il desiderio. Sul fronte degli impegni quotidiani, la gestione precisa delle spese consente di mettere da parte risorse preziose per le imminenti vacanze. In ambito familiare si risolvono vecchie incomprensioni tra sorelle, restituendo serenità a tutto il nucleo domestico. La buona sorte offre occasioni propizie a chi desidera cambiare mansione o migliorare la propria posizione lavorativa attuale. Mantenere uno sguardo ottimista verso il futuro permette di cogliere ogni opportunità al momento giusto senza alcuna esitazione.

Toro ⭐⭐⭐⭐. Una questione professionale o amministrativa trova una soluzione rapida grazie al supporto inaspettato di un conoscente fidato. Chiusa la parentesi degli impegni, il cuore torna protagonista con emozioni intense e desideri di profonda stabilità sentimentale. Le coppie collaudate riscoprono la bellezza di piccoli gesti quotidiani, rafforzando un intesa che resiste benissimo al passare del tempo. I single ricevono segnali inequivocabili da una persona incontrata di recente, perfetta per iniziare un capitolo romantico. La vita di famiglia si snoda tra preparativi piacevoli e conversazioni affettuose con i propri cari. Un'uscita serale con la cerchia degli amici più cari aiuta a dimenticare le fatiche accumulate durante la settimana lavorativa.

La sorte benevola regala piccole soddisfazioni economiche, utilissime per togliersi qualche sfizio desiderato da tempo senza intaccare i risparmi.

Ariete ⭐⭐⭐⭐. L'intesa con il partner cresce di ora in ora grazie a un dialogo aperto e privo di qualunque tipo di condizionamento esterno. Per i cuori liberi si prospettano occasioni stuzzicanti per stringere nuove conoscenze durante una festa o un evento serale. Negli impegni di lavoro o nella gestione delle attività domestiche, la determinazione permette di superare qualsiasi intoppo con estrema facilità. I rapporti con i familiari si mantengono distesi, favorendo lo scambio di opinioni costruttive sull'organizzazione delle prossime vacanze. Le uscite in compagnia degli amici regalano momenti scanzonati, perfetti per liberare la mente da ogni forma di tensione o preoccupazione.

La fortuna assiste chi sta cercando risposte importanti in ambito burocratico, sbloccando pratiche ferme da parecchi mesi. Un pizzico di audacia nelle scelte personali aiuterà a raggiungere risvolti positivi prima del previsto.

Leone ⭐⭐⭐. Alcuni impegni lavorativi o domestici richiedono una pazienza supplementare per essere portati a termine senza commettere fastidiosi errori di distrazione. Questa leggera fatica tende a riflettersi nell'ambiente di casa, dove la pazienza nei confronti dei famigliari si rivela uno strumento fondamentale per evitare polemiche. Nelle questioni amorose occorre maggiore delicatezza verso le esigenze del partner, ascoltando con attenzione le sue richieste senza imporre il proprio punto di vista.

I single farebbero bene a valutare con attenzione le persone conosciute di recente, evitando di fidarsi al primo sguardo. Gli amici offrono un porto sicuro dove sfogarsi e ritrovare un po' di serenità dopo una giornata impegnativa. La buona sorte non manca, ma richiede passi prudenti e ponderati in ogni decisione di natura economica per evitare passi falsi.

Cancro ⭐⭐⭐. La gestione della vita familiare riserva qualche piccolo intoppo organizzativo da risolvere con calma e senso pratico insieme ai cari. Sul versante sentimentale, le coppie devono evitare che l'irritazione per motivi esterni rovini la complicità costruita con tanto sforzo nel tempo. Chi non ha ancora trovato l'amore preferisce dedicare la serata al riposo anziché buttarsi nella mischia di feste o uscite rumorose. Nel lavoro e negli impegni quotidiani si avverte la necessità di delegare qualche compito per non accumulare uno stress eccessivo. Gli amici di sempre offrono un supporto morale prezioso, strappando qualche sorriso liberatorio a fine giornata. Un pizzico di sfiga svanisce rapidamente lasciando spazio a soluzioni pratiche e immediate per superare gli ostacoli. Con la giusta dose di cautela e autocontrollo, il finale di serata riserverà scorci assai più piacevoli.

Capricorno ⭐⭐. Una sensazione di stanchezza rischia di rendere faticoso lo svolgimento delle consuete mansioni quotidiane o lavorative. Questo clima di tensione si ripercuote anche sulla sfera affettiva, portando le coppie a discutere per banali divergenze d'opinione sul budget di casa. Per i single non è la serata ideale per fare nuove conoscenze, meglio rinviare uscite e appuntamenti a giorni decisamente più propizi. Negli ambienti domestici serve grande tolleranza per gestire le richieste insistenti di fratelli o genitori senza perdere la calma. Gli amici provano a sollevare il morale con inviti last-minute, ma la voglia di stare in compagnia appare ridotta al minimo. Una lieve sfiga potrebbe rallentare qualche pratica o commissione urgente, chiedendo molta fermezza per non farsi prendere dal panico. Riposare e staccare la spina da tutto rappresenta la scelta migliore per ricaricare le batterie in vista dei prossimi giorni.