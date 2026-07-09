Secondo l'oroscopo del weekend 11 e 12 luglio, i nati sotto il segno del Leone vivranno un fine settimana fortunato e spensierato grazie a Giove. I Gemelli potrebbero avvertire un senso di isolamento, ma faranno meglio a evitare la rabbia, sfruttando l'influenza di Saturno per cercare un dialogo calmo e sincero con gli altri. I nativi del Cancro tenderanno a rimuginare su vecchi rancori familiari a causa di Plutone, ma dovranno sfruttare il weekend per comunicare con diplomazia, tenendo a bada l'altissima suscettibilità dovuta all'ascendente Scorpione.

Oroscopo di sabato 11 e domenica 12 luglio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se quando vi chiedono "Novità?" finite sempre per dare la solita risposta banale, questo weekend è il momento perfetto per spezzare la routine. Date spazio all'improvvisazione: scegliete un ristorante all'ultimo minuto o organizzate una gita improvvisata. Cambiare programma vi riserverà bellissime sorprese e, chissà, potrebbe persino farvi fare un incontro decisamente interessante con un Capricorno. Voto: 7,5

Toro – Se state attraversando un periodo complicato, sappiate che in questo weekend i vostri affetti più cari saranno pronti ad ascoltarvi. In famiglia troverete grande empatia e attenzione per il vostro benessere: vi basterà aprirvi con sincerità per ricevere il loro supporto immediato.

Fate attenzione, invece, alla cerchia delle amicizie. La posizione di Nettuno invita alla prudenza per il rischio di qualche delusione; dedicate quindi i prossimi giorni agli affetti familiari, decisamente più sinceri e disinteressati. Voto: 6,5

Gemelli – Vi sentite isolati in questo periodo? Se i vostri amici e familiari non si fanno vivi quanto vorreste, potreste provare un senso di vuoto e l'impulso di controllare continuamente il telefono. Arrabbiarsi per questa frustrazione, però, rischia solo di svuotarvi del tutto a livello emotivo. Sfruttate questo weekend per farvi guidare dalla razionalità di Saturno: scegliete il dialogo calmo anziché lo scontro. Se avete bisogno di vicinanza, provate a dirlo chiaramente.

Spesso le persone che vi circondano aspettano soltanto un vostro passo. Voto: 5,5

Cancro – Il pianeta Plutone vi spinge a rimuginare su vecchi rancori. Un familiare vi ha ferito e fate fatica a lasciarvi l'accaduto alle spalle, cercando inutilmente di ottenere le scuse che meritate. Sfruttate questo weekend per avviare un dialogo diplomatico: potrebbe essere la chiave per sbloccare la situazione. Evitate di esasperare i toni. Con l'influenza dell'ascendente Scorpione, la vostra suscettibilità è ai massimi storici. Voto: 5,5

Previsioni delle stelle per il fine settimana 11-12 luglio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Ci sono momenti in cui la fortuna gira decisamente dalla vostra parte. Mostrandovi aperti e socievoli, riuscirete a stringere legami sinceri e profondi, capaci di reggere il confronto persino con gli affetti familiari.

Questa spinta emotiva si rifletterà positivamente anche sulla gestione dei vostri risparmi, alleggerendovi dai pensieri e regalandovi una piacevole spensieratezza. Fidatevi di Giove: il pianeta della fortuna sarà il vostro alleato del fine settimana, regalandovi splendidi momenti di intesa e totale spensieratezza. Voto: 9

Vergine – In questo weekend tenete gli occhi ben aperti sulle chiacchiere che girano sul vostro conto. Anche se vi sembra assurdo, qualcuno potrebbe mettere in giro voci del tutto infondate. Pensavate di non avere nemici? Purtroppo, una persona malintenzionata ha deciso di inventare una bugia che sta prendendo piede rapidamente, rischiando di condizionare anche chi vi è vicino.

Se queste falsità arrivassero alla vostra famiglia, l'impatto emotivo sarebbe pesante. Intervenite subito in questi giorni per prendere in mano la situazione e affrontate direttamente chi sta parlando alle vostre spalle, prima che il rancore rovini i rapporti di tutti. Voto: 5

Bilancia – Superata una tempesta emotiva, in questo fine settimana potete finalmente godervi una ritrovata pace in famiglia. Le rivalità e le fazioni tra parenti sono dinamiche comuni, ed evitare di prendere posizione di fronte alle continue lamentele richiede un grande autocontrollo. Sfruttate il weekend per agire con pragmatismo e fermezza psicologica: spetta a voi affrontare i nodi irrisolti e ripulire i resti del caos passato, con l'unico obiettivo di ricostruire un equilibrio solido.

Voto: 7

Scorpione – L'oroscopo vi invita a godervi la splendida atmosfera che regna nel vostro ambiente familiare durante questo fine settimana. C'è grande complicità con le persone care, e la gentilezza reciproca vi regalerà attimi di vera spensieratezza. Fate la vostra parte coltivando il dialogo con dolcezza. La vostra casa sarà una vera oasi di pace in cui ricaricare le pile. Novità positive anche sul fronte delle amicizie: siete circondati da affetti sinceri capaci di darvi la giusta dritta al momento opportuno. Voto: 9

Astrologia e pagelle del weekend 11-12 luglio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – I vostri sbalzi d'umore rischiano di destabilizzare chi vi circonda. Se con i figli riuscite a mantenere la calma, il resto della famiglia si trova spesso a subire le conseguenze delle vostre tensioni.

È il momento di chiedersi fino a quando i vostri cari dovranno sopportare questa situazione. Anche sul fronte delle amicizie il clima del weekend si fa teso: si avvertono segnali di malessere che potrebbero allontanare qualcuno. Fate molta attenzione a non lasciarvi sfuggire confidenze con le persone sbagliate: riflettete prima di parlare ed evitate i segreti dell'ultimo minuto, specie se vi sentite sotto pressione. Voto: 4,5

Capricorno – Vi attende un fine settimana assolutamente fantastico. Grazie al favorevole passaggio di Venere, l'atmosfera si farà splendida soprattutto per la vostra vita sociale. Sarete circondati da stima e ammirazione, e noterete che i vostri traguardi verranno finalmente riconosciuti da chi vi circonda.

Godetevi appieno questa scia positiva. È il momento ideale anche per esporre un vostro desiderio o fare una richiesta: l'accoglienza sarà così calorosa da lasciarvi a bocca aperta. Voto: 9

Acquario – Le vostre oscillazioni emotive rischiano di destabilizzare chi vi circonda. Se con i figli riuscite a mantenere un briciolo di autocontrollo, il resto della famiglia si trova spesso a fare i conti con i vostri improvvisi scatti di rabbia. È il momento di chiedersi fino a quando farete pesare questo clima su chi vi ama. Anche sul fronte delle amicizie la situazione richiede prudenza: si stanno creando dinamiche poco sane e nell'aria si avverte un certo malumore. Evitate assolutamente di lasciarvi sfuggire confidenze o segreti con le persone sbagliate.

Prima di aprire bocca riflettete bene, soprattutto se vi sentite sotto pressione. Voto: 4,5

Pesci – Sul fronte comunicativo detestate qualsiasi forma di aggressività e, a differenza delle generazioni passate, preferite di gran lunga il confronto pacifico ai toni accesi. A volte, però, la sola gentilezza non basta. In questo weekend il Sole brilla nella vostra vita, regalandovi un'autorevolezza naturale ma sempre generosa. Senza tradire i vostri sani principi di rispetto verso il prossimo, questa energia planetaria vi offre i mezzi per far valere la vostra posizione e far rispettare le vostre esigenze. Troverete finalmente la chiave giusta per prendere in mano le redini della situazione. Voto: 8,5