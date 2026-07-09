L'oroscopo del karma del 10 luglio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro il Toro, con quella d'argento lo Scorpione e infine con quella di bronzo il Capricorno per la sua pazienza e dedizione che ci mette in ogni scelta.

Classifica del karma del 10 luglio 2026

Toro: siete l’epicentro assoluto della giornata. Mentre il cielo è in tumulto, voi restate saldi come una roccia. La quadratura non vi scalfisce, al contrario, vi carica di un’energia trasformativa che vi rende i veri padroni del gioco. Usate questa potenza per consolidare ciò che vi sta a cuore.

Scorpione: il vostro intuito è la vostra armatura indistruttibile. Siete in grado di leggere tra le righe del caos plutoniano, trasformando ogni ostacolo in una leva a vostro vantaggio. Siete tra i pochi a non farsi ingannare dalle apparenze: chi cerca di mettervi in difficoltà finirà per scoprire la vostra forza.

Capricorno: la vostra capacità strategica batte l’impulsività che travolge gli altri segni. Mantenete una lucidità ferrea anche di fronte alle sfide di Giove, che vorrebbe spingervi a correre troppo. La pazienza e la dedizione che state mettendo in ogni scelta sono i pilastri che sosterranno il vostro successo a lungo termine.

4. Vergine: Il transito di Venere nel vostro segno agisce come un balsamo che smorza le tensioni astrali.

Vi sentite protetti, ma il Karma vi avverte: cercate di non essere troppo severi con voi stessi o con gli altri. Siete stabili, ma evitate di fare il passo più lungo della gamba proprio oggi che l'energia è così volatile.

5. Cancro: le emozioni sono in pieno fermento, spinte dal clima teso della giornata, ma la vostra innata sensibilità si rivela il vostro scudo migliore. Siete capaci di percepire il pericolo prima ancora che si manifesti, salvandovi in extremis da decisioni affrettate o da conflitti inutili che oggi sembrano tendere trappole ovunque.

6.Pesci: la strategia vincente per voi è il basso profilo. Mantenete la discrezione come la vostra arma karmica più affilata: osservando in silenzio riuscirete a cogliere sfumature che gli altri perdono.

Non c’è bisogno di apparire oggi; il vostro potere risiede nell'essere spettatori attenti della vostra stessa evoluzione.

7. Leone: Giove vi spinge all'eccesso e la tentazione di voler primeggiare a ogni costo è altissima. Il Karma vi invia un avvertimento chiaro: frenate l'ego e non cercate lo scontro frontale. Se insisterete nel voler imporre la vostra volontà, entro sera il cielo vi chiederà un conto salato. Meglio un passo indietro che un crollo improvviso.

8. Acquario: Plutone nel vostro segno continua a fare pulizia, mettendovi sotto una pressione che sembra insopportabile. Il segreto per non spezzarvi è smettere di voler controllare l'incontrollabile. Accettate che alcuni eventi vadano fuori dai vostri binari e lasciate semplicemente fluire, senza opporre una resistenza che vi toglierebbe solo energie preziose.

9. Ariete: la Luna vi ha abbandonato e la quadratura che si è formata nel cielo vi rende nervosi e irrequieti. La frustrazione cresce se le cose non vanno alla vostra velocità. Il consiglio del Karma è categorico: evitate gli scontri diretti e contate fino a dieci prima di parlare. L'impulsività oggi è la vostra peggior nemica.

10. Sagittario: attenzione massima agli investimenti, alle spese e alle promesse fatte sull'onda dell'entusiasmo. Giove, vostro astro guida, oggi è sotto pressione e non perdona gli errori di valutazione o la superficialità. Valutate ogni dettaglio, perché un piccolo errore di distrazione oggi potrebbe costarvi caro nel prossimo futuro.

11.Bilancia: vi sentite come pesci fuor d'acqua in un ambiente che oggi è troppo caotico e aggressivo per la vostra natura armoniosa.

Non sforzatevi di trovare un equilibrio dove regna il conflitto; il Karma vi chiede semplicemente di osservare, attendendo che la tempesta passi. Restare neutrali oggi è una forma di saggezza.

12.Gemelli: siete in coda alla classifica perché il caos astrale di oggi vi disorienta profondamente, rendendo difficile mettere a fuoco i vostri obiettivi. Sentite la mente frammentata. Fermatevi, rallentate il ritmo e non cercate di forzare la mano: il vostro momento di grande riscossa e chiarezza arriverà con la prossima Luna Nuova del 14.