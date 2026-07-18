Secondo l'oroscopo di agosto 2026, i nati sotto il segno della Bilancia vivranno l'amore come un progetto futuro e una crescita personale, trovandosi a fine mese di fronte a scelte decisive per interrompere vecchi schemi familiari.

Per i nativi del Capricorno, l'inizio del mese porterà ottimismo e metamorfosi interiori grazie a legami lontani o viaggi; dovranno aprirsi agli altri e abbandonare le vecchie abitudini, rimandando all'autunno le certezze assolute.

Infine, i Pesci saranno affascinati da nuovi incontri ma cercheranno comunque equilibrio e serenità, divisi tra i freni di Saturno e audaci fantasie, trovando chiarezza sui propri legami solo grazie alla Luna Piena del 31 agosto.

Previsioni dell'oroscopo di agosto 2026, pagelle: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Con la Luna calante che apre il mese, l'amore per voi si trasforma in un vero e proprio progetto. Un cammino da percorrere in coppia per guardare lontano insieme. Se siete single e cercate un partner, questo sentimento rappresenta una promessa per il futuro, qualcosa che oggi non c'è ma che presto prenderà vita. Ma soprattutto, le stelle vi augurano che sia un sogno nato mesi fa e che ora sta finalmente diventando realtà. L'amore può nascondersi ovunque, anche nei luoghi più impensabili, o avere il volto di qualcuno che fa già parte del vostro passato. A volte cammina di pari passo con la libertà, la crescita personale e i colpi di scena.

Specialmente dopo il 13 agosto, le questioni di cuore potrebbero intrecciarsi con le vostre ambizioni lavorative. Verso la fine del mese, il Sole in Vergine e la Luna Piena in Leone vi metteranno di fronte a una decisione cruciale per la vostra quotidianità. Una scelta necessaria, che potrebbe spingervi a lasciare andare qualcuno o qualcosa. Questo sentimento vi inviterà a scavare a fondo nella vostra storia e nei nodi familiari che sembrano ripetersi, dandovi la forza di spezzare questi schemi una volta per tutte, per il vostro bene e per quello di chi verrà dopo. Voto: 7,5

Scorpione – Il vostro mese inizia sotto l'influenza della Luna Calante, un'ottima occasione per fare chiarezza dentro di voi e ritrovare stabilità emotiva nelle vostre radici.

I transiti celesti hanno sempre un fine costruttivo, persino quando vi indicano che è arrivato il momento di chiudere un capitolo. Le stelle favoriscono i legami sentimentali solidi: è il periodo ideale per gettare le basi di un progetto a due o per allargare la famiglia. Certo, metterete in conto qualche imprevisto, ma si rivelerà utile per farvi evolvere. Un consiglio: almeno fino al 13 agosto evitate scelte affrettate. L'oroscopo di agosto vi invita a riflettere sugli sbagli passati per non ostacolare le vostre ambizioni. Non temete di cambiare rotta, ne avete pieno diritto. Gli ultimi giorni del mese regaleranno a voi e al vostro partner una certezza concreta.

Voto: 7,5

Astrologia e pagelle del mese di agosto: Sagittario e Capricorno

Sagittario – I diversi transiti lunari vi riserveranno sorprese e spunti originali, svelandovi verità a lungo ignorate o represse e regalandovi emozioni inedite in amore. Siete circondati da affetto e stima perché, finalmente, avete imparato a volervi più bene e perché, nonostante i pressanti impegni professionali, riuscite a ritagliarvi spazio e preziose energie per staccare la spina. Proprio nei primi giorni del mese, una nuova conoscenza vi stupirà, stimolando la vostra crescita personale e portandovi una ventata di allegria. Anche se fino al 13 agosto il quadro non sarà limpidissimo — dato che i legami che nascono sotto Venere retrograda non sempre offrono garanzie di stabilità — al momento questo rapporto vi fa un gran bene.

Il 16, grazie alla Luna Crescente in Capricorno, ritroverete un forte ottimismo: se la sfera sentimentale vi preoccupa, questo sarà il momento perfetto per prendere in mano la situazione. I frutti si vedranno solo tra qualche mese, ma l'importante ora è gettare le basi. Un vecchio ricordo doloroso legato a un amore passato tornerà a galla, non per ferirvi, ma per confermarvi che siete guariti e che avete voltato pagina. Verso la fine del mese, la Luna Piena vi inviterà a gestire gli intensi impegni legati alla casa e ai parenti, che rischiano di stancarvi e di spegnere un po' il vostro entusiasmo. Voto: 7

Capricorno – L'inizio del mese si preannuncia decisamente piacevole per voi. Un legame o una circostanza legata a un luogo lontano – magari perché vi trovate in viaggio o in vacanza – o una persona di origini straniere potrebbero regalarvi una ventata di crescita e ottimismo in amore, riempiendovi di fiducia.

Al tempo stesso, avvertite dentro di voi una profonda evoluzione in atto: la Luna Calante in Cancro del 1° agosto vi aiuterà a focalizzare quanto siete cambiati, persino nel look o nel rapporto con la corporeità e i beni materiali. Ricordate che per accogliere l'amore bisogna saperlo offrire, ma soprattutto serve la voglia di aprirsi agli altri e condividere, senza filtri o timori del giudizio altrui. Chi di voi appartiene alla terza decade potrebbe dover fare un piccolo sforzo in più per abbandonare vecchie abitudini che frenano questa metamorfosi. In ogni caso, lasciatevi cullare dalle vibrazioni positive di questo periodo, che diventeranno ancora più intense nella seconda metà di agosto, con risposte incoraggianti in arrivo verso il 31.

Per le certezze assolute nei sentimenti, però, sarà meglio attendere l'autunno. Voto: 8

Il mese di agosto secondo gli astri: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – I vostri rapporti affettivi e interpersonali stanno vivendo una fase decisamente intensa fin dall'inizio dell'estate, complessi transiti planetari, tra cui Venere, Marte e la Luna Nera. Questo lungo periodo vi ha probabilmente messi a dura prova a causa di dinamiche esterne, costringendovi a continui confronti. Vi sarete sentiti a tratti sotto accusa, ma in altri momenti profondamente compresi. Sebbene negli ultimi mesi siano nati nuovi legami, l'apparente instabilità causata dal cielo richiede cautela. I mesi autunnali saranno perfetti per fare il punto della situazione, ma già la Luna Calante in Cancro, dal primo agosto, vi offrirà spunti preziosi per fare chiarezza su ciò che cercate davvero in un partner.

Grazie alle sfide superate, oggi siete più forti e centrati, a prescindere dal vostro status sentimentale. Dopo metà mese i blocchi inizieranno a sciogliersi ed entro il 16 agosto avrete le idee abbastanza lucide per scegliere se far crescere una storia o voltare definitivamente pagina. Voto: 7

Pesci – Nonostante Venere retrograda vi inviti alla prudenza nelle questioni di cuore, Giove è pronto a fare da mediatore e a favorire nuovi contatti. In questo periodo, le persone che incroceranno il vostro cammino sapranno stuzzicarvi e affascinarvi, aprendo la strada a intriganti risvolti sentimentali. Al tempo stesso, avvertite un forte bisogno di equilibrio nella quotidianità. Certo, la passione si nutre spesso di brivido e trasgressione, ma in questo momento cercate soprattutto la serenità.

C'è lo zampino di Saturno che tenta di dare una sforbiciata ai vostri slanci emotivi. Questo influsso toccherà da vicino specialmente chi è nato nella prima decade; gli altri, in particolare i nati dal 17 marzo in poi, preferiranno tuffarsi in fantasie straordinarie e desideri audaci, destinati però a restare custoditi nella mente. Ad ogni modo, il mese di agosto riserva occasioni insolite e fuori dagli schemi: spetterà a voi capire se questi colpi di testa sapranno resistere alla prova del tempo. Solo il futuro vi darà risposte. Infine, il 31 agosto, la Luna Piena vi aiuterà a fare chiarezza e a raggiungere una profonda consapevolezza sui vostri legami. Voto: 8