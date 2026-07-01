L'oroscopo di giovedì 2 luglio 2026 vi proietta nel cuore di una stagione estiva ricca di straordinari capovolgimenti celesti e transiti planetari di grandissimo impatto energetico. La giornata si aprirà sotto l'influsso potente della Luna crescente, una configurazione astrale che agirà come un vero e proprio acceleratore del destino, spingendovi a ridefinire i vostri obiettivi personali, professionali e affettivi. Sarà un giovedì che non accetterà compromessi o mezze misure: le stelle vi inviteranno ad abbandonare i vecchi timori del passato per accogliere i flussi di rinnovamento che attraverseranno lo zodiaco.

In questa vibrante giornata estiva, le correnti cosmiche si distribuiranno in modo netto, premiando chi saprà muoversi con coraggio, intuito e una totale apertura verso il nuovo.

I transiti planetari odierni premieranno in modo assoluto tre segni zodiacali che beneficeranno di una marcia in più rispetto a tutto il resto dello zodiaco: la Bilancia, l'Acquario e il Sagittario si prepareranno a vivere ore di pura grazia astrologica, successo materiale e passionalità travolgente. Al contrario, altri elementi dovranno fare i conti con i piccoli intoppi tipici dei cambi di fase lunare, gestendo le energie con una maggiore prudenza.

Preparatevi a scoprire come i corpi celesti orienteranno le vostre prossime ventiquattro ore e quali sorprese il destino ha riservato al vostro cammino.

Oroscopo di domani, giovedì 2 luglio e la classifica dei 12 segni zodiacali: Sagittario al top, Capricorno un po' in affanno

CAPRICORNO (22 dicembre - 20 gennaio) Voto 5,5. Parola chiave: stanchezza e normali problemi per il cambio di Luna, rimandate gli impegni per non perdere il self-control.

Il vostro giovedì inizierà purtroppo con il freno a mano tirato a causa delle forti dissonanze celesti che colpiranno il vostro settore energetico. Avvertirete una profonda stanchezza e normali problemi per il cambio di Luna, una condizione che minerà la vostra consueta efficienza geometrica e vi farà sentire insolitamente vulnerabili davanti alle scadenze quotidiane. Per evitare inutili crolli nervosi, le stelle vi consigliano caldamente di agire con la massima cautela: rimandate gli impegni per non perdere il self-control.

Non sarà la giornata ideale per avviare trattative complesse o per affrontare discussioni accese in famiglia. Se saprete riposare, la serata vi restituirà la giusta lucidità per i giorni futuri.

CANCRO (22 giugno - 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: bilanciate emotività e volontà nelle questioni importanti, rimandate se non sei pronti e usate disciplina nei gesti.

Le stelle di domani vi chiederanno di fare un profondo sforzo di maturità, invitandovi a non lasciarvi sommergere dalle vostre classiche maree interiori. Sarà fondamentale che bilanciate emotività e volontà nelle questioni importanti, soprattutto se vi troverete a gestire contratti di lavoro o decisioni patrimoniali delicate. Se avvertirete dei dubbi, ascolterete i consigli del cielo: rimandate se non siete pronti e usate disciplina nei gesti.

Agire d'impulso o sulla scia di un malumore passeggero potrebbe costarvi caro. Imparerete a muovervi con una strategia ben definita, mantenendo un profilo basso e protettivo nei confronti delle vostre finanze.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: possibilità di muoversi in nuovi campi professionali ed eccitabili o impulsivi nei rapporti, evitate mosse decisive.

Il cielo del mattino spalancherà davanti a voi una serie di interessanti prospettive pratiche, ma vi metterà in guardia dalle trappole dell'impazienza. Noterete la possibilità di muoversi in nuovi campi professionali ed eccitabili o impulsivi nei rapporti, evitate mosse decisive. Se da un lato l'ambizione vi spingerà a esplorare territori commerciali inediti, dall'altro l'influsso lunare vi renderà eccessivamente nervosi nei confronti dei collaboratori o del partner.

Prima di lanciare un ultimatum sentimentale o di firmare un accordo al buio, farete un respiro profondo. La fretta saboterà i vostri piani: rimanderete le grandi scelte alla settimana prossima.

VERGINE (24 agosto - 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: influsso ottimistico negli investimenti ma andate in profondità nei rapporti affettivi, cercando il dialogo e parlando chiaro.

I pianeti di domani vi regaleranno una buona dose di lungimiranza commerciale, ideale per rimettere in sesto alcune questioni economiche rimaste in sospeso. Beneficerete di un ottimo influsso ottimistico negli investimenti ma andate in profondità nei rapporti affettivi, cercando il dialogo e parlando chiaro. Mentre sul lavoro saprete muovervi con destrezza e intelligenza finanziaria, in amore dovrete abbandonare la vostra freddezza analitica.

Sarà il momento di guardare dentro il cuore del partner senza timori, esprimendo i vostri reali bisogni senza filtri o timidezze. La vostra onestà intellettuale diventerà la chiave per superare ogni piccola incomprensione di coppia.

SCORPIONE (23 ottobre - 22 novembre) Voto 7,5. Parola chiave: affrontate le questioni pratiche senza ansia fidandovi del vostro fiuto, ottima serata per una sessualità ritrovata.

Un giovedì di grande rigenerazione interiore vi permetterà di spazzare via i cattivi pensieri accumulati nei giorni scorsi. Le stelle vi esorteranno a cambiare atteggiamento: affrontate le questioni pratiche senza ansia fidandovi del vostro fiuto. Il vostro radar psicologico sarà accesissimo, permettendovi di smascherare un collaboratore ambiguo o di anticipare le mosse della concorrenza sul lavoro.

Il vero capolavoro della giornata avverrà però tra le mura della camera da letto, grazie a un'ottima serata per una sessualità ritrovata. Vi lascerete andare alla passione più autentica, riscoprendo un'intesa erotica travolgente con la persona amata.

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: muovetevi subito per i progetti di casa e famiglia, la Luna crescente vi regalerà una nuova carica e un momento indimenticabile.

Questo 2 luglio rappresenterà per voi una splendida rampa di lancio verso la stabilità affettiva che andate cercando da tempo. Gli astri vi consiglieranno di non perdere tempo prezioso: muovetevi subito per i progetti di casa e famiglia, la Luna crescente vi regalerà una nuova carica e un momento indimenticabile.

Che si tratti di un trasloco, di una ristrutturazione o di una proposta di convivenza, i pianeti vi sosterranno con un'energia pazzesca. Vi sentirete avvolti da una corrente di ottimismo contagioso e vivrete emozioni intense che ricorderete a lungo. Aprirete le porte del vostro cuore e vi lascerete coccolare dal destino.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 8,5. Parola chiave: primo quarto di Luna decisamente positivo nel lavoro, oggi sarete tutti artisti con un amore unico e sognato.

Sarete tra i dominatori assoluti di questo splendido giovedì d'estate, baciati da transiti che esalteranno la vostra creatività e il vostro innato senso del bello. Sperimenterete un primo quarto di Luna decisamente positivo nel lavoro, oggi sarete tutti artisti con un amore unico e sognato.

In ambito professionale proporrete soluzioni geniali che lasceranno colleghi e superiori a bocca aperta, ottenendo gratificazioni economiche immediate. Ma sarà la sfera sentimentale a regalarvi le meraviglie più grandi: vivrete il romanticismo con un'intensità quasi poetica, realizzando un desiderio affettivo che custodivate nel cassetto da mesi.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 8,5. Parola chiave: giorno di buone occasioni e persone importanti per la carriera, magnifico primo quarto per incontri sentimentali.

Il cielo di domani vi spalancherà le porte del successo sociale e professionale, regalandovi un fascino magnetico a cui sarà impossibile resistere. Vi attende un giorno di buone occasioni e persone importanti per la carriera, magnifico primo quarto per incontri sentimentali.

Le vostre pubbliche relazioni saranno favorite al massimo grado: farete colpo su un contatto influente capace di dare una svolta decisiva ai vostri affari. Anche i single avranno di che festeggiare, poiché la Luna crescente stimolerà colpi di fulmine eccezionali durante gli eventi mondani serali. Cavalcherete l'onda della popolarità con la vostra solita, irresistibile ironia.

LEONE (23 luglio - 23 agosto) Voto 8,5. Parola chiave: occasione da non perdere con nuove prospettive economiche e una luce benefica che illumina le situazioni affettive.

Un'autentica iniezione di fortuna e di energia vitale caratterizzerà le vostre prossime ventiquattro ore, spingendovi a osare in grande stile. Vi troverete di fronte a un'occasione da non perdere con nuove prospettive economiche e una luce benefica che illumina le situazioni affettive.

Un investimento audace o una proposta di collaborazione commerciale si riveleranno estremamente redditizi nel medio periodo. Contemporaneamente, Venere proteggerà i vostri legami sentimentali, dissipando i dubbi del passato e riportando l'armonia e la complicità all'interno delle coppie di vecchia data. Sarete radiosi e pronti a conquistare tutto ciò che desidererete.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: fortuna che ritorna nel lavoro grazie a relazioni di prestigio, momento speciale in amore vissuto con grande passione.

Sarete investiti da una straordinaria ondata di riscatto personale che vi permetterà di dimenticare le fatiche dell'ultimo periodo. Assisterete alla fortuna che ritorna nel lavoro grazie a relazioni di prestigio, momento speciale in amore vissuto con grande passione.

Alcuni contatti di alto livello vi offriranno la possibilità di cambiare ruolo o di ottenere un aumento contrattuale tanto atteso. Sul fronte del cuore, le barriere mentali crolleranno definitivamente, lasciando spazio a un'intensità emotiva ed erotica che travolgerà la vostra coppia, regalandovi una notte indimenticabile. Vi riapproprierete del vostro futuro con una grinta formidabile.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 8,5. Parola chiave: primo quarto nel segno che porta una pozione magica di felicità, col desiderio di vivere tutto il nuovo che arriva.

Sarete illuminati da un allineamento planetario che rasenterà la perfezione assoluta. Beneficerete del primo quarto nel segno che porta una pozione magica di felicità, col desiderio di vivere tutto il nuovo che arriva.

Ogni ostacolo burocratico o personale si dissolverà come neve al sole di fronte al vostro passaggio. Sarete magnetici, fortunati negli affari e irresistibili in amore. I vostri sogni più ambiziosi inizieranno a prendere forma concreta proprio domani: vi lancerete verso il domani con totale fiducia, consapevoli che l'universo starà lavorando esclusivamente per la vostra gioia.

SAGITTARIO (23 novembre - 21 dicembre) Voto 8,5. Parola chiave: influssi formidabili per spingervi in iniziative importanti, appare un socio prezioso ma allontanate il tarlo della gelosia.

Siete voi le star indiscusse dell'intero zodiaco per questa splendida giornata di inizio luglio. Il vento del progresso soffierà fortissimo sul vostro destino, riempiendovi di coraggio e determinazione d'acciaio. Riceverete degli influssi formidabili per spingervi in iniziative importanti, appare un socio prezioso ma allontanate il tarlo della gelosia. La nascita di un'alleanza strategica in ambito lavorativo vi permetterà di raddoppiare i vostri guadagni in breve tempo. L'unico avvertimento delle stelle riguarderà la vita privata: non permetterete a insicurezze immotivate di avvelenare il rapporto con il partner. Fidandovi della persona amata, trasformerete la serata in un trionfo di passione.