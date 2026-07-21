L'oroscopo dei sentimenti di mercoledì 22 luglio vede protagonista il Toro che ritrova grande alchimia con l'anima gemella. Il Capricorno è aperto al dialogo. L'Ariete fatica ed esternare i propri sentimenti. Di seguito le previsioni astrologiche sull'amore segno per segno.

L'oroscopo dei sentimenti del 22 luglio: Toro romantico, Ariete poco empatico

Ariete: Mercurio torna in opposizione. Per voi nativi del segno mantenere una buona complicità di coppia non sarà impresa facile. Voto: 5.

Toro: la Luna torna in congiunzione portando enormi benefici.

Con il patner tornerete ad essere passionali e romantici. L'alchimia di coppia torna ai massimi livelli. Voto: 10.

Gemelli: il vostro ego interiore potrebbe generare dei malintesi nelle relazioni a due. In questa fase occore essere maggiormente aperti al dialogo. Voto: 6.

Cancro: Giove vi invita ad aprire le porte del vostro cuore. È giunto il momento di esternare i vostri sentimenti, mettendo da parte la timidezza. Voto: 8.

Leone: il vostro fascino non passerà affatto inosservato agli occhi della persona amata. I single avranno occasione di fare nuovi incontri. Voti: 8,5.

Vergine: romantici e passionali: sarete un mix perfetto. Il partner sarà ammaliato dal vostro modo di fare. La Luna torna in congiunzione.

Voto: 7,5.

Bilancia: L'armonia con l'anima gemella vi permetterà di essere felici anche con voi stessi. Vivrete una giornata carica di emozioni. Voto: 8.

Scorpione: Giove porta consigli. In questa fase occorre essere maggiormente comprensivi nei riguardi della persona amata. Sarà importante ascoltare gli astri. Voto: 6.

Sagittario: Riuscirete a ritagliarvi del tempo da trascorrete assieme al partener. Il vostro rapporto di coppia ne beneficerà. Cuori solitari, per voi sarà possibile fare nuovi incontri. Voto: 8.

Capricorno: Sarere aperti al dialogo. Con l'anima gemella l'intesa sarà al top. Il vostro fascino sarà ammaliante. Voto: 9,5.

Acquario: metterete il lavoro al primo posto e rischierete di trascurare un po' la vostra storia d'amore.

Per i single, in questa fase, non sono previsti nuovi incontri. Voto: 5,5.

Pesci: il vostro lato sensibile farà colpo sul partner. La persona amata vi riserverà delle emozioni davvero speciali. Voto: 8.