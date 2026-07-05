Nel primo giorno della settimana 6 luglio 2026, l'oroscopo prevede novità per i nati sotto i segni di aria e di acqua. Per lo Scorpione e il Leone ci saranno successi e tanta energia. Il segno dei Pesci sarà molto produttivo e professionale. L'Ariete si scoprirà decisamente creativo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo di domani, segno per segno.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di lunedì

1° Scorpione: i sentimenti faranno da sfondo a questo lunedì colmo di passione e di dolcezza. Sul piano lavorativo, gli astri esaudiranno ogni vostra richiesta, continuando a regalarvi successi.

Avrete a disposizione una bella dose di energia. Dilazionatela e otterrete la vittoria.

2° Pesci: sarà il momento di accelerare i progetti di lavoro e renderli il più produttivi possibile. Ora che avrete una carica da vendere, niente e nessuno vi potrà fermare, secondo l'oroscopo. In amore ritornerà il dialogo e la comprensione. In famiglia ci sarà equilibrio.

3° Leone: la collezione di successi in serbo per voi vi permetterà di sentirvi sereni dal punto di vista economico.

L'amore giocherà un ruolo fondamentale per far evolvere la vostra crescita personale.

4° Cancro: avrete una grande considerazione di voi stessi, e questo vi aiuterà moltissimo nel perseguimento dei vostri obiettivi personali.

Le stelle suggeriscono di organizzare tutto al meglio per ottimizzare i vostri risultati, e anche i vostri guadagni.

5° Ariete: stando alle previsioni dell'oroscopo, il vostro segno zodiacale sarà segnato da guadagni eccezionali. In mattinata, il vostro lavoro subirà l'influenza di una creatività fuori dal comune. Le questioni di cuore vi daranno ulteriore tranquillità.

6° Sagittario: la tenerezza nella vita di coppia tornerà ad essere protagonista, secondo l'oroscopo. Le riserve di energia per il lavoro emergeranno, senza contare l'entusiasmo che proverete nei confronti delle sfide completamente nuove che arriveranno.

La seconda parte

7° Toro: le aspettative che avrete nei confronti della vostra relazione amorosa saranno pronte per essere assaporate.

Se ci sono state turbolenze nelle giornate precedenti, ora potrebbe tornare il sereno. Nuovi incontri vi conferiranno tanta autostima, ma fate attenzione alle illusioni.

8° Bilancia: alti e bassi. Ci saranno momenti in cui penserete di non farcela nelle questioni quotidiane, ma il supporto di qualcuno a voi vicino potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola, secondo l'oroscopo. Darete molto senza ottenere molto, in amore.

9° Acquario: anche se di tanto in tanto la stanchezza la farà da padrona, la vostra determinazione non cederà al primo segnale di cedimento. Riuscirete a concludere un affare solamente con un sano lavoro di squadra, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

10° Gemelli: il vostro buonumore sarà estremamente altalenante, secondo l'oroscopo.

Vi getterete a capofitto sul lavoro, ma qualche pensiero di troppo potrebbe distrarvi dal raggiungimento di un obiettivo particolarmente complesso. Gli astri non saranno benevoli nelle questioni di cuore.

11° Vergine: la tensione della giornata di domani non si allenterà molto facilmente, ma sarà bene considerare che questa situazione emotiva è interamente nelle vostre mani. In famiglia torneranno delle turbolenze, ma sarete troppo scarichi per affrontarle.

12° Capricorno: una nostalgia vi darà il sentore di non riuscire in una determinata impresa. Se vi lascerete condizionare da questi sentimenti negativi, ci saranno blocchi mentali difficili da superare per il momento. Lasciatevi andare ad una serata di relax.