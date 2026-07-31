L'oroscopo di agosto si focalizza su amore e passione dei segni. Il mese porta con sé un insieme travolgente di desideri, confronti sinceri e nuove intese sentimentali. C’è chi vivrà settimane di grande complicità e chi, al contrario, dovrà affrontare qualche momento di riflessione o piccoli ostacoli nell'intesa di coppia. L'astrologia sorride anche a chi è nato sotto il segno del Leone. Approfondiamo.

Previsioni dell'oroscopo di agosto su amore e passione lui e lei

⬇️Acquario.

LUI: Agosto si preannuncia leggermente agitato. Una storia pensata inizialmente come un semplice svago rischia di diventare soffocante a causa di richieste e pretese eccessive da parte dell'altra persona.

Serve chiarezza per evitare di sentirsi in trappola.

LEI: L'armonia di coppia risulterà difficile da trovare e qualche promessa non mantenuta potrebbe portare amarezze. Per le cuori solitari in cerca della persona giusta conviene non affrettare i tempi. Da gestire con distacco le provocazioni di un collega.

⬇️Capricorno.

LUI: Sarà necessario far leva su tanta pazienza per gestire piccole frizioni e contrasti in ambito familiare. Anche nella vita di coppia potrebbero sorgere lievi incomprensioni: il dialogo pacato e la gentilezza saranno fondamentali per ritrovare la serenità.

LEI: Qualche ombra e un po' di tensione rischiano di incrinare l'intesa con il partner. Per superare i momenti no serviranno ascolto e disponibilità al compromesso.

Un nuovo incontro, tuttavia, saprà stuzzicare la curiosità e il desiderio di complicità.

⬇️Bilancia.

LUI: I numerosi impegni professionali e le responsabilità quotidiane assorbiranno gran parte delle energie, lasciando poco spazio alle vicende amorose. Basterà comunque ritagliarsi piccoli momenti dedicati al cuore per confermare la genuinità dei propri sentimenti.

LEI: Le giornate intense rischiano di creare qualche affanno organizzativo, ma il fascino personale rimarrà altissimo. Lo stile ricercato e l'eleganza non passeranno inosservati, attirando sguardi ammirati anche da chi è già legato.

⬇️Sagittario.

LUI: Un velo di nostalgia spingerà a guardarsi indietro, magari riallacciando i contatti con persone del passato.

Questo atteggiamento introspettivo aiuterà a fare chiarezza anche sui legami attuali e sulle amicizie più strette.

LEI: È un periodo utile per esplorare a fondo i propri desideri intimi e fare luce su dinamiche nascoste. La riscoperta delle proprie esigenze sentimentali porterà a svelare qualche piccolo segreto e a rinnovare la vita affettiva.

⬇️Toro.

LUI: La tendenza del mese sarà quella di proteggere il lato romantico da sguardi invadenti, vivendo le emozioni con grande riserbo. L'attenzione ai minimi dettagli e la dolcezza faranno la differenza nell'intesa di coppia.

LEI: Il bisogno di affetto si manifesterà in modo discreto ma intenso. Trovare conforto nelle piccole consuetudini di tutti i giorni aiuterà a rafforzare la stabilità di coppia, consentendo al contempo di superare vecchi schemi relazionali.

⬇️Ariete.

LUI: Grande carica vitale e tanta voglia di fare da apripista nelle vicende di cuore. La spontaneità e la curiosità saranno armi vincenti, a patto di non dimenticare le promesse fatte e la cura verso chi si ha accanto.

LEI: L'energia estiva rende la vita di coppia frizzante e audace, anche se l'asticella delle aspettative sarà molto alta. Trovare il giusto punto d'incontro tra spirito d'iniziativa e gesti d'affetto eviterà inutili rigidità.

⬆️Gemelli.

LUI: Il bisogno di stabilità si fonderà con la voglia di sperimentare intese rinnovate. La ricerca del giusto equilibrio tra trasporto emotivo e senso pratico farà da guida, mentre un'intrigante simpatia verso una nuova collega potrebbe portare pensieri stuzzicanti.

LEI: Il mese propone un bell'incastro tra romanticismo e concretezza nei progetti comuni. La capacità di accogliere gli imprevisti senza rigidità permetterà di vivere le novità affettive con uno spirito aperto e positivo.

⬆️Cancro.

LUI: La voglia di comunicare e di mettersi in gioco renderà gli approcci estivi molto vivaci e dinamici. Per vivere al meglio ogni istante basterà mettere da parte le manie di perfezione e godersi il presente senza troppi calcoli sul futuro.

LEI: Agosto sarà caratterizzato da un forte desiderio di spensieratezza e battute argute. Un atteggiamento troppo severo verso chi sta accanto potrebbe frenare l'intesa: la dolcezza e la comprensione regaleranno attimi di pura complicità.

⬆️Scorpione.

LUI: Tanta facilità nell'attirare attenzioni e nel dialogare con chi sta intorno, comprese le amicizie storiche. Il desiderio di concretezza si affiancherà al piacere per i contatti nati spontaneamente sul web.

LEI: Mese all'insegna di un'autentica carica emotiva e di una spiccata capacità d'attrazione. Sperimentare nuovi linguaggi affettivi sarà naturale, così come l'eventuale interesse verso persone più giovani.

⬆️Vergine.

LUI: Spinta ad approfondire le esigenze più intime e a cercare relazioni gratificanti. L'apertura al dialogo favorirà le nuove conoscenze, ma la riservatezza sarà essenziale per mettere al riparo le storie da sguardi curiosi o pettegolezzi.

LEI: Si prospettano settimane ricche di grande intesa e disinvoltura con il partner.

Il magnetismo naturale si unirà a una grinta sorprendente, capace di stupire anche chi pensava di conoscere ogni sfaccettatura del carattere.

⬆️Pesci.

LUI: Attenzioni costanti e grande premura caratterizzeranno il comportamento verso la persona amata, per la quale si faranno volentieri lunghi spostamenti. Qualche piccolo momento di stanchezza fisica verrà superato grazie al calore dei gesti affettuosi.

LEI: Le aspettative amorose troveranno facile realizzazione, regalando momenti indimenticabili al fianco del partner. Per le cuori liberi si profilano intese speciali, con la sensazione di conoscersi da sempre e la voglia di superare vecchi paletti.

⬆️Leone.

LUI: Periodo vibrante e ricco di iniziativa.

Il trasporto emotivo si farà travolgente, mentre qualche ricordo d'infanzia o del passato potrebbe riaffiorare, magari portando di nuovo tra le braccia una persona con cui c'era già stata un'affinità speciale.

LEI: La naturale curiosità e la grande vitalità regaleranno dinamismo e allegria alla vita di relazione. La riflessione sugli errori del passato aiuterà a fare chiarezza nei sentimenti, lasciando spazio a giornate di puro svago e leggerezza.