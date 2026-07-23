L'oroscopo di agosto 2026 con classifica dei più spendaccioni premia con la medaglia d'oro il Leone con serate mondane, con quella d'argento il Sagittario e infine con quella di bronzo l'Ariete.

La Classifica dei segni più spendaccioni di Agosto 2026

1. Leone (Il Re del Lusso a Cinque Stelle)

Con il Sole nel vostro segno che vi rende i padroni incontrastati dello zodiaco, ad agosto non baderete assolutamente a spese. Volete il meglio del meglio: suite di lusso, ristoranti stellati, bottiglie pregiate e abiti firmati per le serate mondane. Per voi l'estate è una sfilata continua e lo sfarzo non è mai troppo.

2. Sagittario (L'Avventuriero dai Portafogli Aperti)

I transiti di fuoco vi spingono verso mete esotiche, viaggi folli e esperienze indimenticabili. Non riuscite a dire di no a un'escursione fuori programma, a un biglietto last-minute o a una cena tipica costosa. Per voi i soldi sono fatti per viaggiare e vivere l'avventura senza limiti.

3. Ariete (Colpi di Testa e Spese Folli)

L'energia audace e focosa di inizio agosto vi rende impulsivi anche con le carte di credito. Se vi viene uno sfizio, un capriccio o l'idea di comprare l'attrezzatura sportiva più costosa sulla piazza, lo fate all'istante, senza calcolare il budget.

4. Bilancia

Amate il bello, l'eleganza e i comfort raffinati. Ad agosto spenderete una fortuna in centri benessere, trattamenti di bellezza, aperitivi alla moda e location da sogno dove farvi immortalare con stile impeccabile.

5. Gemelli

La vostra estate è un vortice di incontri, feste e spostamenti continui. Anche se non puntate al lusso sfrenato come il Leone, finirete per spendere un patrimonio in biglietti, cocktail, cene con amici e divertimenti imprevedibili.

6. Acquario

Voi cercate l'esperienza originale e anticonvenzionale, ma spesso le soluzioni più "uniche" e di tendenza ad agosto costano un occhio della testa. Non badate al risparmio se c'è da provare un evento esclusivo o una vacanza hi-tech all'avanguardia.

7. Scorpione

Quando vi concedete una vacanza, volete la totale privacy in luoghi riservati ma esclusivi. Questo significa affittare ville nascoste o yacht lontani dal caos, con un impatto non indifferente sul conto in banca.

8. Pesci

Sognatori a occhi aperti, rischiate di farvi prendere la mano da pacchetti vacanza emozionanti o resort romantici sul mare, salvo poi rendervi conto a fine mese di aver sforato ogni previsione di spesa a causa del vostro cuore tenero.

9. Cancro

Voi preferite investire sulla casa o sul comfort domestico, ma ad agosto potreste comunque cedere al richiamo di una vacanza rilassante in un agriturismo di charme o in una località di mare intima e curata, senza però esagerare con la mondanità.

10. Capricorno

Siete i più prudenti e calcolatori con il denaro. Anche se l'estate vi tenta, pianificate ogni singolo centesimo e difficilmente vi farete abbindolare da trappole per turisti o spese folli e ingiustificate.

11. Vergine

Il vostro pragmatismo vi salva dai grandi sprechi. Fate un bilancio preventivo rigoroso prima di partire: ogni spesa è monitorata e analizzata al millimetro. Per voi il lusso inutile è uno spreco inaccettabile.

12. Toro (Il Tesoriere d'Estate)

Nonostante amiate le comodità, ad agosto sapete benissimo come godervi il relax (magari a casa o in posti super selezionati) senza farvi dissanguare. Siete maestri nel trovare il comfort senza cadere nelle spese esagerate.