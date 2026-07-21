Presentato a Roma, presso la sede nazionale dell'Aero Club d’Italia, il programma delle tappe estive dell’Umbria Balloon Festival 2026. La manifestazione, patrocinata dall’Aero Club d’Italia, valorizza il turismo regionale tramite il volo in mongolfiera, con un modello esperienziale e sostenibile. All’incontro hanno partecipato Stefano Arcifa (presidente Aero Club d’Italia), Simona Meloni (assessora al turismo Regione Umbria), e i promotori Luca Briziarelli e Giancarlo Faltoni.

Il calendario estivo, fulcro dell’edizione 2026, prevede il raduno internazionale delle mongolfiere a Castiglione del Lago dal 24 al 26 luglio e a Todi dal 31 luglio al 2 agosto.

Dopo il prologo del 9 e 10 maggio a Torgiano, il Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo sarà base operativa. Il programma include il Terni Night Glow il 5 settembre e si concluderà il 20 settembre a Castel Ritaldi. Altre tappe comunali sono in fase di definizione.

Eventi e Spettacoli

Oltre ai decolli mattutini, il Festival propone numerosi eventi serali. A Castiglione del Lago (24-26 luglio), l’Aeroporto 'Leopoldo Eleuteri' ospiterà spettacoli, musica, dj set e street food. Il 25 e 26 luglio, il Trasimeno Night Glow offrirà una coreografia di luci e musica. Il 2 agosto, Piazza del Popolo a Todi sarà la cornice del Todi Night Glow, gran finale. Durante gli eventi serali, ‘Il gusto di volare’ valorizzerà l’enogastronomia umbra con degustazioni di prodotti tipici, unendo turismo lento e tradizioni regionali.

Obiettivi e Promozione dell'Avioturismo in Umbria

La Regione Umbria sostiene il Festival come modello innovativo di promozione territoriale. L'assessora Meloni ha evidenziato l'impegno per l'avioturismo nel nuovo Testo unico del turismo e l'accoglienza del Raduno aereo nazionale per i prossimi tre anni. L’Aero Club d’Italia, tramite il presidente Arcifa, ha confermato il patrocinio, riconoscendo la qualità progettuale e il format innovativo del Festival. L’Umbria Balloon Festival mira a posizionare l’Umbria come riferimento nazionale per il volo in mongolfiera e l’avioturismo, coniugando spettacolo, sostenibilità e sviluppo turistico. Sono previste collaborazioni per voli commerciali che offrono una prospettiva unica sull'Umbria, unendo paesaggio, cultura, enogastronomia e ospitalità.