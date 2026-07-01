Secondo l'oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 il Toro è pronto ad allontanare delle amicizie sbagliate, la Vergine ha delle ottime idee lavorative e i Pesci possono avere l'umore altalenante.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: dei momenti intriganti possono essere vissuti sulla sfera sentimentale. I single non devono pensare ai problemi, ma divertirsi il più possibile. Il campo lavorativo può affrontare una buona settimana.

Toro: le amicizie sbagliate vanno subito allontanate.

I cuori solitari possono essere abbastanza ambigui. Chi lavora in proprio può essere troppo agitato.

Gemelli: chi fa parte di una coppia deve prepararsi e affrontare dei grandi cambiamenti. Finalmente è possibile essere a proprio agio insieme a nuove persone. La sfera professionale è pronta a regalare delle grandi soddisfazioni.

Cancro: chi ha una relazione di vecchia data è molto rilassato con il partner. Durante la settimana si può capire le esigenze della famiglia. Sul campo lavorativo è possibile affrontare un chiarimento inaspettato.

Leone: con la persona amata si può fare un dialogo molto sincero e soprattutto profondo. Un'idea coraggiosa può essere finalmente realizzata. Sul lavoro è importante muoversi con determinazione.

Vergine: con la famiglia è possibile avere una buona comunicazione. Molte più certezze sono in arrivo dal partner. Sull'ambito professionale si possono avere delle ottime idee.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: insieme al partner la vita è molto più piacevole. La creatività del lavoro può regalare molto successo. Durante la settimana l'umore non è proprio dei migliori.

Scorpione: chi fa parte di una coppia può ascoltare attentamente le esigenze della dolce metà. Dei progressi soddisfacenti sono possibili sulla sfera professionale. In questo periodo si può avere una buona vitalità.

Sagittario: chi fa continuamente gli stessi discorsi può rimanere da solo. Sulla relazione amorosa si devono risolvere alcuni problemi.

Chi lavora in proprio ha tante speranze che riguardano l'immediato futuro.

Capricorno: una scelta condivisa con il partner può riportare la tranquillità. Un rapporto di amicizia può avere una bella evoluzione. Sull'ambito professionale è possibile essere molto sollevati.

Acquario: chi cerca l'amore è particolarmente generoso con alcune persone. Con molto intuito si può affrontare la settimana lavorativa. L'umore e la forma fisica sono entrambi molto buoni.

Pesci: l'umore dei single è abbastanza altalenante. La sfera sentimentale è serena e soprattutto tranquilla. In ogni momento può arrivare un bel colpo di fortuna.