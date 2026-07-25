L'osservazione dei pianeti permette di farsi un'idea precisa di come le stelle influenzeranno la quotidianità dei segni zodiacali. L'oroscopo di domenica 26 luglio ha molto da svelare.

La Vergine e la Bilancia saranno super esigenti in amore, mentre lo Scorpione e l'Acquario appariranno un po' nervosi.

Oroscopo di domenica 26 luglio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: prenderete le vostre decisioni con estrema lucidità. Non vi farete distrarre dagli ultimi avvenimenti perché avrete ben chiari gli obiettivi da raggiungere. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non chiudere il vostro cuore ai consigli altrui.

Potrebbero nascondersi delle perle preziose.

Toro: prenderete in grande considerazione le parole del partner. Tra voi ci sarà un legame strettissimo, basato sull'empatia, sul rispetto e sulla comprensione. Potrebbe essere il momento giusto per farlo crescere ancora di più. Parlare del futuro vi farà bene al cuore.

Gemelli: non ci sarà niente di male nel prendere le distanze da persone che vi hanno feriti in passato. Si tratterà di una scelta coraggiosa, capace di fare la differenza sia dal punto di vista pratico che emotivo. In men che non si dica, tornerete a sentirvi bene.

Cancro: le parole di una persona cara vi lasceranno un po' scossi. Avrete bisogno di elaborare la situazione prima di tornare a essere quelli di sempre.

L'oroscopo del giorno vi consiglia di prendervi tutto il tempo necessario. Bruciare le tappe non vi servirà a niente.

Leone: avvertirete la necessità di apportare dei cambiamenti nella vostra vita. All'inizio non sarà facile, però, grazie alla vostra determinazione, le cose si semplificheranno. Selezionerete con cura le persone da avere accanto. Punterete tutto sulla famiglia e sugli amici di sempre.

Vergine: in amore sarete molto esigenti. Non vi accontenterete facilmente e sarete disposti anche a interrompere rapporti sentimentale potenzialmente validi. Non sempre verrete compresi dalle persone che vi staranno accanto. Qualcuno potrebbe farvi più di un appunto.

Bilancia: sarete molto selettivi in amore.

Non permetterete a tutti di entrare nel vostro cuore. Preferirete restare single piuttosto che concedere la fiducia a individui ambigui e maleducati. I giudizi esterni vi scivoleranno addosso con sorprendente facilità.

Scorpione: perderete le staffe un po' troppo facilmente. Ci saranno tante cose che vi faranno arrabbiare. In questi casi, risponderete male senza prendere in considerazione alcun filtro. La delusione dei parenti e degli amici potrebbe essere difficile da dissipare.

Sagittario: non potrete fare a meno di cominciare a pianificare le azioni delle prossima settimana. Deciderete di puntare sul lavoro e di portare a termine tutti i progetti rimasti in sospeso. Potrebbero esserci delle novità inaspettate.

L'oroscopo vi consiglia di non mollare.

Capricorno: sarete sinceri con le persone care. Non permetterete alla paura di nascondere la verità. Questo atteggiamento vi farà onore perché vi consentirà di stringere legami duraturi nel tempo. La stessa cosa varrà in ambito sentimentale.

Acquario: tenderete a usare parole poco carine nei confronti delle persone care. Purtroppo, saranno la rabbia e la frustrazione a parlare. Le conseguenze potrebbero essere visibili fin da subito. In questi casi, sarà meglio chiedere scusa senta tentare di giustificarsi.

Pesci: per far funzionare la relazione di coppia dovrete scendere a compromessi. Andare incontro al partner non vorrà dire perdere il vostro orgoglio. Per non sbagliare, l'oroscopo del giorno vi consiglia di trovare la giusta via di mezzo: non ve ne pentirete.