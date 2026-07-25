Trieste ha ospitato la 19ª edizione dell’Olimpiade delle Clanfe, l'atteso evento estivo che celebra i tuffi goliardici e spettacolari. La manifestazione, svoltasi il 25 luglio 2026 presso lo stabilimento balneare Ausonia, ha richiamato un vasto pubblico e numerosi partecipanti da tutto il Friuli Venezia Giulia, da altre regioni d’Italia e anche dall’estero.

Un totale di 176 concorrenti si sono presentati al trampolino, ciascuno con il proprio numero identificativo. Dai bambini agli adulti, i partecipanti si sono esibiti in tuffi singoli e di gruppo, spesso indossando costumi elaborati.

Tra le performance più creative, si sono visti un tuffatore-cuore, una tuffatrice-ortaggio e un gruppo travestito da bottiglia di birra. La giuria ha valutato ogni esibizione basandosi su stile, simpatia e l'impatto in acqua, misurato dalla quantità di acqua sollevata.

Lo Spirito dell'Olimpiade e i Criteri di Giudizio

L’evento, organizzato dall’associazione Spiz, si è tenuto in Riva Traiana 1, con inizio alle ore 13:00. L’Olimpiade delle Clanfe è nota per le sue specialità di tuffo tipiche della cultura balneare triestina, come la clanfa, la bomba e il kamikaze, con varianti studiate per massimizzare l'effetto scenico e il coinvolgimento del pubblico. La competizione accoglie tutte le età, suddivisa in categorie che vanno dai bambini ai veterani, fino alla sezione UFO, riservata ai tuffi più complessi e originali.

I giudici hanno valutato le performance secondo criteri consolidati: tecnica, splash e il caratteristico 'morbin', un termine triestino che racchiude spirito, fascino ed energia giocosa. Un aspetto peculiare della gara è la possibilità per i concorrenti di 'corrompere' la giuria con offerte di cibo e bevande, una parodia ironica delle pratiche meno trasparenti del mondo reale, ma con ben più salumi e meno ipocrisia. L’associazione Spiz promuove l'evento fin dalla sua prima edizione nel 2008 e gestisce le iscrizioni tramite il proprio sito ufficiale.

Il Ricordo di Claudio Sterpin e la Grande Affluenza

L'edizione di quest'anno ha registrato una notevole partecipazione di bambini e ragazzi. Tra i numerosi gruppi presenti, uno giunto da Padova ha voluto rendere omaggio a Claudio Sterpin, scomparso lo scorso febbraio.

Sterpin era conosciuto per la sua costante presenza all’Olimpiade delle Clanfe, dove per anni si era distinto come concorrente con tuffi particolarmente atletici. Il gruppo padovano ha indossato maschere con l'immagine del volto di Sterpin in segno di ricordo. Un pubblico numeroso ha assistito alla gara, affollando i pontili dello stabilimento Ausonia.

Nata quasi per gioco nel 2008, l’Olimpiade delle Clanfe è cresciuta negli anni, trasformandosi in un appuntamento di riferimento per la città di Trieste. L'evento continua ad attrarre centinaia di tuffatori e spettatori, mantenendo intatto il suo spirito di divertimento e aggregazione che coinvolge partecipanti di tutte le età, dai più piccoli ai veterani del trampolino.