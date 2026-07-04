L'oroscopo di domenica 5 luglio è pronto a offrire una panoramica completa della situazione quotidiana. Grazie all'osservazione dei pianeti, i dodici segni zodiacali non avranno più segreti. Ci sarà un occhio di riguardo nei confronti dell'amore e delle relazioni interpersonali.

L'Ariete e il Capricorno, per esempio, saranno super intraprendenti, mentre lo Scorpione e i Pesci dovranno affrontare una certa tensione.

Oroscopo di domenica 5 luglio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: l'intraprendenza non vi mancherà. Sfrutterete ogni occasione per avvicinarvi ancora di più ai vostri sogni.

Vi farete scivolare addosso il giudizio degli altri perché saprete perfettamente a cosa dare valore. L'oroscopo del giorno vi consiglia di essere un po' più gentili con il partner, avrà bisogno di tenerezza.

Toro: i litigi non faranno proprio per voi. Parteciperete solo a conversazioni pacate e aperte. Eviterete tutto il resto con fermezza perché non avrete alcuna intenzione di rovinarvi questa giornata di relax. Potrebbe essere il momento giusto per stringere nuove amicizie. Non farete fatica ad aprirvi con il prossimo.

Gemelli: la mancanza di punti di riferimento stabili vi inizierà a pesare. Avrete la sensazione di navigare nel buio e questo non vi piacerà affatto. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non arrendervi e di continuare a credere nelle persone.

Prima o poi, anche voi riuscirete a trovare il giusto gruppo di amici.

Cancro: vedrete nella famiglia un porto sicuro. Questo, tuttavia, non basterà a soddisfare il vostro bisogno di socialità. Avrete bisogno di uscire dalla zona di comfort in modo da scoprire qualcosa di nuovo. In amore, la situazione sarà abbastanza stabile. Non ci saranno novità, ma neanche catastrofi imminenti.

Leone: avrete un obiettivo difficile da raggiungere. Non potrete arrendervi proprio in questo momento. La stanchezza vi suggerirà di gettare la spugna, ma sarà una voce da non ascoltare. Con grinta, determinazione e forza di volontà ce la farete. Qualche piccola pausa vi aiuterà a mantenere la motivazione.

Vergine: il partner vi farà andare su tutte le furie.

Le sue pretese saranno difficili da sopportare. Non avrete alcuna intenzione di andare avanti così. Di conseguenza, deciderete di cogliere la palla al balzo per affrontare alcune situazioni scomode. Prevedere la sua reazione, però, sarà quasi impossibile.

Bilancia: la vostra dolcezza farà sciogliere il cuore del partner. Darete ascolto solo ai vostri sentimenti, escludendo tutto ciò che è negativo. Sarete dotati di un'innata sensibilità, sia verso voi stessi che verso il prossimo. Questo vi permetterà di dare il giusto peso a ogni singola emozione.

Scorpione: non dovrete farvi guidare dalla rabbia. Anche in presenza di una situazione lavorativa poco favorevole, riuscirete a recuperare le energie.

L'oroscopo del giorno vi consiglia di guardare sempre avanti e di non dare ascolto alle malelingue. Sfogarvi con i colleghi, inoltre, potrebbe essere controproducente.

Sagittario: deciderete di affrontare degli questioni importanti in famiglia. Non vorrete saltare le tappe, ma la reazione delle persone care vi starà molto a cuore. Non tutte riusciranno a farsi un'idea precisa della situazione. Sarà importante dare loro un po' di tempo per capire come stanno realmente le cose.

Capricorno: sarete pieni di energia. Non vi farete fermare dal caldo o dalle ultime delusioni ricevute. Al contrario, userete i dispiaceri come carburante per le vostre azioni future. Tutto questo si tradurrà in una forza interiore non indifferente.

Gli obiettivi, finalmente, sembreranno tutto realizzabili.

Acquario: sarete sorprendentemente coraggiosi. Non permetterete agli ostacoli di frapporsi tra voi e l'obiettivo finale. Le persone che vi staranno attorno resteranno sorprese da un simile atteggiamento. Il partner, invece, vi fornirà tutto il suo supporto. Certe parole lasceranno il segno.

Pesci: la situazione lavorativa inizierà a starvi stretta. Avvertirete il desiderio di cambiare qualcosa e vi impegnerete per farcela. Prima di compiere mosse azzardate, tuttavia, l'oroscopo vi consiglia di riflettere bene sulle possibile conseguenze. Non dovrete avere fretta in questo caso.