L'oroscopo di lunedì 6 luglio permette di scoprire come i pianeti influenzeranno la routine dei dodici segni zodiacali. Questa settimana, per alcuni di loro, inizierà nel migliore dei modi. Per altri, invece, le cose si complicheranno ulteriormente.

Il Toro e lo Scorpione saranno attivi e propositivi. La loro vivacità si rifletterà in un'energia non indifferente. Il Cancro e la Bilancia, invece, appariranno infastiditi da alcune questioni.

Oroscopo di lunedì 6 luglio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non avrete molta voglia di parlare con il prossimo.

Vi chiuderete in voi stessi nella speranza di trovare da soli le giuste soluzioni. Non sarà un percorso facile, soprattutto a causa dei numerosi ostacoli che troverete lungo la strada intrapresa.

Toro: sarete molto contenti di poter vivere una giornata all'insegna delle emozioni e del tempo di qualità. Non vi farete distrarre dai numerosi impegni, ma cercherete di mantenere la concentrazione sulle persone care. Il partner e gli amici vi ringrazieranno.

Gemelli: darete un valore insostituibile all'amicizia. Sarete leali, empatici e degni di fiducia. Manterrete le vostre promesse, anche a costo di rimetterci personalmente. Tutto questo vi trasformerà in ottimi punti di riferimento, sia per i colleghi di lavoro che per le persone care.

Cancro: sarete alquanto infastiditi dalle persone invadenti. Non sopporterete il loro modo di fare e cercherete di farglielo notare in ogni istante. Purtroppo, non si tratterà di un'impresa facile. In questo caso, il confronto diretto potrebbe essere risolutivo.

Leone: non darete molto peso alla ricerca dell'anima gemella. Non vi peserà affatto stare dal soli. Al contrario, riuscirete a trovare una serenità non indifferente. Pianificare che prossime mosse potrebbe rivelarsi più semplice del previsto.

Vergine: l'ordine e la precisione rappresenteranno due elementi insostituibili sul posto di lavoro. Pianificherete tutto nei minimi dettagli, cercando di non farvi sfuggire niente. I colleghi difficilmente riusciranno a tenere il vostro passo.

Le lamentele saranno frequenti, almeno da parte loro.

Bilancia: non riuscirete proprio a nascondere il vostro fastidio. Sarà evidente in ogni espressione del viso. Ci saranno delle cose che non riuscirete a mandare giù e che vi rovineranno l'umore. Non tutti, però, saranno disposti ad ascoltarvi.

Scorpione: vi alzerete dal letto con il piede giusto. Finalmente, sarete pronti a mettere davanti le recenti divergenze e a concentrarvi sul vostro futuro. Vi sentirete carichi di energie e di voglia di fare. Nuovi progetti vi attrarranno come delle calamite.

Sagittario: Cupido, purtroppo, non starà dalla vostra parte. Le delusioni d'amore saranno dietro l'angolo. Insistere non vi porterà a ottenere risultati diversi.

In questo caso, il silenzio e la riflessione saranno due tra le armi principali da usare.

Capricorno: tenderete a confrontarvi continuamente con i vostri colleghi. Non riuscirete proprio a smettere. La paura di non fare abbastanza, infatti, potrebbe prendere il sopravvento su tutto il resto. Attenzione a non essere troppo severi con voi stessi.

Acquario: preferirete mantenere un profilo basso. Non vorrete catalizzare tutta l'attenzione su di voi. Vi ritaglierete uno spazio sicuro in modo da poter riflettere in completa serenità. Le scelte fatte in questo particolare momento saranno determinanti.

Pesci: farete fatica a prendere una decisione netta. Avrete diverse strade di fronte a voi, tutte potenzialmente di successo. Il benessere personale rappresenterà un parametro da non sottovalutare assolutamente. La felicità dipenderà da esso.