L'oroscopo del 5 agosto 2026 con classifica premia con il primo posto il Toro con la ricerca del piacere, mentre con il secondo posto la Vergine e con il terzo il Capricorno che gestirà gli impegni con praticità.
La classifica del 5 agosto: segno per segno
1. Toro
Come affrontate la giornata: Con la Luna nel vostro segno siete i veri protagonisti del passaggio dall'accelerazione alla ricerca di stabilità e piacere concreto. Siete pronti a trasformare le intuizioni in cose tangibili, godendovi il profumo del caffè e le piccole cose ben fatte.
Il vostro ritmo: Vi godete l'amaca sotto l'albero, rallentando i ritmi e puntando alla cura del corpo e del relax.
2.
Vergine
Come affrontate la giornata: La concretezza della Luna in Toro vi sostiene alla grande. Siete nel vostro elemento naturale: sistemare progetti sulla scrivania, fare una spesa intelligente e mettere ordine (anche fisico, seguendo il consiglio di Plutone) vi fa sentire invincibili e gratificati.
Il vostro ritmo: Metodico, pulito e incredibilmente produttivo senza stress inutile.
3. Capricorno
Come affrontate la giornata: I transiti di terra vi regalano una lucidità e una stabilità eccezionali. Gestite gli impegni e le decisioni con grande praticità, sfruttando la giornata per mettere al sicuro accordi, conti economici e faccende burocratiche.
Il vostro ritmo: Solido e strategico, puntando dritti ai risultati tangibili.
4.
Cancro
Come affrontate la giornata: La sensibilità trova rifugio nella ricerca di sicurezza emotiva e domestica. Vi fa bene puntare sulle piccole cose: una coccola, una conversazione gentile e la cura della casa vi restituiscono un equilibrio perfetto.
Il vostro ritmo: Dolce e protettivo, lontano dai clamori e vicino al cuore.
5. Scorpione
Come affrontate la giornata: La quadratura di Plutone vi tocca da vicino, stimolando riflessioni profonde sui vostri bisogni di controllo o su vecchie abitudini da lasciare andare. Se evitate le battaglie di potere digitali o familiari, la giornata vi regala una potente trasformazione interiore.
Il vostro ritmo: Intenso ma focalizzato sulla pulizia mentale e sul vero valore delle cose.
6.
Bilancia
Come affrontate la giornata: Cercate armonia e bellezza ovunque, apprezzando il linguaggio delle piccole cose fatte bene. Nel tardo pomeriggio, l'influenza di Giove in Leone potrebbe tentarvi con qualche spesa di troppo o un acquisto "meritatissimo": cercate di bilanciare il desiderio di esagerare con un pizzico di misura.
Il vostro ritmo: Chicc, socievole e attento all'equilibrio estetico e relazionale.
7. Gemelli
Come affrontate la giornata: La mente è brillante, ma la transizione verso i ritmi più lenti del Toro vi chiede di frenare un attimo la corsa della bicicletta in discesa. Fate attenzione verso le 11:43 a non pretendere risposte immediate ai messaggi: il mondo digitale può aspettare.
Il vostro ritmo: Vivace ma a tratti impaziente di fronte ai rallentamenti pratici.
8.
Sagittario
Come affrontate la giornata: Giove nel segno accende il vostro cuore di entusiasmo e grandi progetti, ma la Luna in Toro vi chiede di radicarvi. Nel tardo pomeriggio potreste avvertire un forte impulso a esagerare con i programmi o con gli entusiasmi da palcoscenico: godetevi la scena, ma con un occhio alla realtà.
Il vostro ritmo: Espansivo, caloroso, con la voglia di osare ma frenato dalla concretezza del momento.
9. Ariete
Come affrontate la giornata: Dopo l'impulso travolgente dei giorni scorsi, passare all'energia riflessiva del Toro vi fa quasi uno strano effetto. Vi sentite un po' come se foste scesi di colpo da una bicicletta lanciata in discesa: potreste avvertire un calo di tensione o la tentazione di forzare la mano.
Il vostro ritmo: A scatti: cercate l'azione ma l'ambiente circostante vi invita a rallentare.
10.
Leone
Come affrontate la giornata: Con Giove nel vostro segno che accende il cuore, avete una voglia matta di brillare e di fare le cose in grande stile. Tuttavia, la quadratura della Luna nel tardo pomeriggio rischia di farvi scivolare nell'esagerazione (cene troppo ricche o promesse teatrali). Attenzione a non irrigidirvi se qualcuno non vi segue a ruota.
Il vostro ritmo: Scenografico, caloroso ma potenzialmente accentratore.
11. Acquario
Come affrontate la giornata: La quadratura di Plutone nel vostro segno e il transito della Luna vi mettono alla prova, specialmente nelle dinamiche di gruppo o nel lavoro digitale. Potreste avvertire la fastidiosa tentazione di irrigidirvi su una decisione o percepire un piccolo cambiamento come una minaccia personale.
Il vostro ritmo: Nervoso e mentale: liberate la mente facendo ordine anziché polemica.
12.
Pesci
Come affrontate la giornata: La transizione energetica vi coglie un po' sbadati e stanchi, quasi spaesati di fronte alla richiesta di concretezza e risultati tangibili del Toro. La spiritualità oggi non è nei grandi sistemi, ma nel respiro e in un caffè preso con calma: cercate di non disperdere le energie e rifugiatevi nella gentilezza.
Il vostro ritmo: Fluido, fluttuante e bisognoso di assoluta tranquillità.