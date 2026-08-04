Come affrontate la giornata: La transizione energetica vi coglie un po' sbadati e stanchi, quasi spaesati di fronte alla richiesta di concretezza e risultati tangibili del Toro. La spiritualità oggi non è nei grandi sistemi, ma nel respiro e in un caffè preso con calma: cercate di non disperdere le energie e rifugiatevi nella gentilezza.