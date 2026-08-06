L'oroscopo degli amanti delle ghost town in agosto 2026 premia con la medaglia d'oro il Leone che si godrà il silenzio, con quella d'argento l'Acquario e con quella di bronzo i Gemelli che adorano il caos che si trasforma in quiete.

Classifica degli amanti delle città vuote in agosto 2026

1° Posto: Leone

Con il Sole nel vostro segno e i transiti favorevoli, brillate anche tra i palazzi di marmo. La città si svuota e diventa il vostro palcoscenico personale: vi godete il silenzio, aperitivi esclusivi e la sensazione di essere i re di un impero disabitato.

2° Posto: Acquario

Siete il segno delle metropoli e degli spazi urbani. Quando tutti scappano, voi trovate la vostra dimensione ideale fatta di strade libere, ritmi lenti, zero traffico e la libertà mentale di viaggiare con la fantasia inventandovi l'estate a modo vostro.

3° Posto: Gemelli

Adorate il caos che si trasforma in quiete. La città di agosto vi offre l'occasione di muovervi agilmente, scoprire angoli nascosti e godervi la brezza notturna senza la frenesia dei periodi di punta.

4° Posto: Bilancia

Con Venere nel vostro segno dal 6 agosto, cercate l'armonia e il relax. Rimanere in città vi permette di ritrovare i vostri spazi, dedicarvi al benessere e godervi il fascino discreto dei quartieri che rallentano.

5° Posto: Sagittario

Prendete la cosa con filosofia: se non si viaggia lontano, si esplora la giungla urbana. Vi adattate con brio, organizzando mini-fuga nei parchi cittadini e vivendo la pausa estiva come una tregua rigenerante.

6° Posto: Ariete

L'energia non vi manca, ma con Marte in arrivo nel segno (e un po' di suscettibilità in agguato) la città deserta vi serve per ricaricare le pile senza dovervi scontrare con la folla e il caos delle mete turistiche.

7° Posto: Vergine

Apprezzate l'ordine apparente di una città senza traffico, ma iniziate già a pensare al rientro di fine mese. Vi organizzate la routine al millimetro, trasformando casa vostra in un'oasi di pace e freschezza.

8° Posto: Capricorno

Per voi agosto in città significa concentrazione e produttività senza interruzioni.

Sfruttate il silenzio circostante per portare avanti i vostri progetti, anche se ogni tanto un po' di insofferenza per il caldo fa capolino.

9° Posto: Cancro

Tra sensibilità emotiva accentuata da Marte e nostalgia canaglia, restare in città vi fa sentire un po' esiliati. Per fortuna la vostra tana sa offrirvi il rifugio sicuro di cui avete bisogno per disconnettervi dal mondo.

10° Posto: Toro

Abitudinari e amanti delle comodità (specie se vista mare o collina), soffrite la mancanza dei vostri rituali estivi. La città vuota vi dà un senso di vuoto e isolamento: cercate ristoro solo nel cibo buono e nell'aria condizionata a palla.

11° Posto: Scorpione

Introspettivi e magnetici, vivete la città deserta come un set cinematografico un po' decadente.

Il silenzio vi porta a rimuginare troppo: avete bisogno di stimoli forti che l'asfalto rovente di agosto fatica a darvi.

12° Posto: Pesci

Sognate l'oceano e vi ritrovate in tangenziale. La "Ghost Town" cittadina vi fa sentire fuori posto, sospesi in una dimensione surreale. La vostra salvezza è viaggiare con la mente in attesa che settembre rimescoli le carte.