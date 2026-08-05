L'oroscopo del 6 agosto 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro la Bilancia che concretizzera i sogni affettivi, mentre con quella d'argento il Toro e infine con quella di bronzo i Gemelli che avrà voglia di stringere relazioni interessanti.
La Classifica del 6 Agosto 2026
1. Medaglia d'Oro: Bilancia
Come vivete la giornata: Con l'ingresso di Venere nel vostro segno in serata, si accende una luce magica sulla vostra vita. Tornate a respirare bellezza, carisma e magnetismo. La Luna in Toro vi aiuta a concretizzare i vostri desideri affettivi, allontanando ogni dubbio.
Il vostro spettacolo: Siete irresistibili, eleganti e pronti a conquistare la scena con la vostra innata grazia.
2.
Medaglia d'Argento: Toro
Come vivete la giornata: La Luna calante all'ultimo quarto nel vostro segno, unita alla nuova energia di Venere, vi regala una spinta eccezionale per rimettere ordine nelle questioni pratiche e sentimentali. Siete concreti ma incredibilmente affascinanti.
Il vostro spettacolo: Solidi come rocce ma con un cuore che batte al ritmo giusto, godetevi ogni piccola conquista materiale ed emotiva.
3. Medaglia di Bronzo: Gemelli
Come vivete la giornata: Venere in Bilancia vi strizza l'occhio da un segno d'aria amico, sbloccando la creatività, la socialità e il romanticismo. La giornata scorre fluida, premiando le vostre intuizioni brillanti e la voglia di intessere relazioni stimolanti.
Il vostro spettacolo: Brillanti, comunicativi e circondati da un'aura di simpatia travolgente.
4.
Sagittario
Come vivete la giornata: La spinta armonica di Venere in Bilancia vi fa ritrovare il sorriso e la voglia di fare progetti di gruppo. Siete ottimisti e la concretezza della Luna vi aiuta a mettere nero su bianco un'idea brillante.
Il vostro spettacolo: Ottimisti a cento all'orizzonte, pronti a contagiare tutti con il vostro entusiasmo.
5. Leone
Come vivete la giornata: Con l'energia della Luna che vi sostiene e Venere che si sposta in una posizione favorevole, sentite il bisogno di valorizzare il vostro lavoro e i vostri affetti senza strafare. Arrivano conferme piacevoli.
Il vostro spettacolo: Caldi, generosi e particolarmente apprezzati per la vostra leadership diplomatica.
6. Acquario
Come vivete la giornata: Venere in Bilancia vi apre la mente e vi spinge a cercare accordi creativi là dove c'era stata tensione. La Luna in Toro vi invita a rallentare un attimo per curare il benessere del corpo e della casa.
Il vostro spettacolo: Visionari ma incredibilmente ricettivi verso i consigli pratici di chi vi ama.
7.
Ariete
Come vivete la giornata: L'opposizione di Venere in Bilancia vi chiede di deporre le armi del "torneo medievale" e di imparare l'arte del compromesso. La Luna in Toro vi spinge a badare al sodo, evitando spese impulsive o ripicche verbali.
Il vostro spettacolo: Guerrieri dal cuore tenero che imparano la bellezza della diplomazia.
8. Scorpione
Come vivete la giornata: La giornata richiede introspezione e un piccolo tagliando energetico all'alba con la Luna in Toro. Venere vi invita a lavorare dietro le quinte sui sentimenti, preparando il terreno per le prossime settimane.
Il vostro spettacolo: Misteriosi e profondi, preferite la quiete di un cerchio ristretto di affetti fidati.
9. Capricorno
Come vivete la giornata: La quadratura della Luna vi chiede di fare i conti con qualche rallentamento pratico o organizzativo. Tuttavia, Venere che si sposta in Bilancia vi dà una mano sul fronte professionale per trovare accordi vantaggiosi.
Il vostro spettacolo: Instancabili lavoratori che trovano conforto nella bellezza di un obiettivo raggiunto.
10.
Cancro
Come vivete la giornata: La Luna in Toro vi chiede stabilità, ma l'ingresso di Venere in Bilancia potrebbe creare qualche piccola turbolenza emotiva in famiglia o in coppia, spingendovi a cercare attenzioni che gli altri sembrano non cogliere al volo.
Il vostro spettacolo: Sensibili e bisognosi di coccole, cercate rifugio nei luoghi sicuri di casa.
11. Vergine
Come vivete la giornata: Venere lascia il vostro segno e potreste avvertire un leggero calo di centralità, ma è il momento ideale per raccogliere i frutti di ciò che avete perfezionato finora. La Luna vi spinge a rimettere in sesto i conti e le abitudini quotidiane.
Il vostro spettacolo: Precisi e metodici, mettete in ordine le idee con la solita efficienza.
12.
Pesci (Flop)
Come vivete la giornata: Con la Luna in quadratura dal Toro e la nuova posizione di Venere, potreste sentirvi un po' disallineati o affaticati dalle richieste pratiche della giornata. Il consiglio delle stelle è di non cercare risposte immediate a tutto e di concedervi un momento di sano relax.
Il vostro spettacolo: Sognatori un po' frastornati dalla realtà, fluttuano in cerca di un porto sicuro dove riposare.