L'oroscopo delle svolte di settembre 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro la Vergine, con quella d'argento il Toro e infine con quella di bronzo il Capricorno che avrà grandi ambizioni sostenute da una strategia.

Classifica delle svolte di settembre 2026

. Vergine (Medaglia d'oro)

La svolta: È il vostro mese d'oro assoluto. Con il Sole nel segno e l'appoggio di Mercurio e Marte a inizio mese, la vostra proverbiale precisione si trasforma in una marcia in più. Siete i padroni incontrastati dello zodiaco: le occasioni professionali e lavorative fioccano, e la vostra capacità di analisi vi permetterà di cogliere al volo ciò che gli altri nemmeno notano.

2. Toro (Medaglia d'argento)

La svolta: La concretezza vi premia alla grande. Godete di un cielo di terra super solido che vi offre l'opportunità di consolidare i vostri progetti di vita e di dare una stabilità duratura alla vostra situazione economica e affettiva. È il momento di raccogliere i frutti dell'impegno passato.

3. Capricorno (Medaglia di bronzo)

La svolta: Grandi ambizioni sostenute da una strategia ferrea. Anche se il cielo vi chiede di fare attenzione a non inciampare in incomprensioni familiari (specialmente con i transiti cardinali), settembre rappresenta la fase cruciale in cui gettate le basi per un successo strepitoso che vedrete concretizzarsi a breve.

4. Scorpione

La svolta: Dal 10 settembre, con l'ingresso di Venere nel vostro segno, l'intensità emotiva sale alle stelle.

La svolta qui è sentimentale: il cuore diventa la vostra bussola definitiva. Sarete magnetici e irresistibili, pronti a vivere legami profondi e trasformativi.

5. Cancro

La svolta: Con Marte nel segno per quasi tutto il mese, attingete a una riserva di risorse emotive incredibile. La svolta consiste nel trovare il coraggio di prendere una direzione netta, dando una spinta concreta e passionale alla vostra vita personale e alle relazioni chiave.

6. Pesci

La svolta: Il mese vi invita a guardare in profondità. Grazie all'energia d'acqua che vi sostiene insieme a Scorpione e Cancro, superate la superficie delle cose. È una fase di risveglio intuitivo: le risposte che cercavate arrivano direttamente dall'ascolto del vostro io interiore.

7. Bilancia

La svolta: Il mese si divide in due: un'attesa riflessiva nella prima parte, poi il botto dal 23 settembre con l'ingresso del Sole nel vostro segno, accompagnato da Mercurio. È l'ora di esporsi, di dichiararsi e di fare quella proposta importante al partner o nel lavoro.

8. Leone

La svolta: Giove nel segno vi carica di un'audacia e di un'ambizione pazzesche, specialmente se appartenete al secondo decano. Anche se ci sono transiti tesi da gestire, la vostra innata luce non si spegne: il mese si chiude alla grande con l'ingresso di Marte nel vostro segno il 28, regalandovi una ripresa scoppiettante.

9. Ariete

La svolta: Siete chiamati a un piccolo atto di pazienza in mezzo a un cielo movimentato.

Tuttavia, l'influenza di Giove e dei pianeti veloci vi sostiene sottobanco: la svolta sta nel non agire d'impulso ma nel preparare il terreno per azioni coraggiose che daranno i loro frutti a fine mese.

10. Gemelli

La svolta: La quadratura planetaria vi impone uno stop strategico. Non è il momento di correre o di forzare la mano, soprattutto nelle relazioni. La svolta per voi consiste nell'imparare a rallentare: usate l'ingegno per riorganizzarvi senza bruciare le tappe.

11. Sagittario

La svolta: Il cielo vi spinge a una riflessione forzata, complice qualche aspetto teso di metà mese. La svolta arriva se accettate il consiglio di non intestardirvi: lasciate che la nebbia si diradi e rimandate le decisioni cruciali a quando le energie saranno più fluide.

12. Acquario

La svolta: Siete in una fase di transizione e potreste sentirvi un po' fuori fase rispetto al ritmo del mondo circostante. La vera svolta sta nell'abbracciare questa pausa come un momento di forte innovazione creativa interiore, preparandovi al riscatto che arriverà presto.