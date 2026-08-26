Il benessere non è più soltanto una parentesi da concedersi ogni tanto. È diventato un settore economico, un modo di viaggiare, una componente dell’abitare e, sempre più spesso, anche un’esperienza da condividere. A raccontare quanto sia grande questo fenomeno sono i dati del Global Wellness Institute, che nel 2026 ha dedicato per la prima volta un rapporto specifico all’economia del wellness in Italia.

È proprio dentro questo scenario che si inserisce MANTRA – Festival del Benessere e del Mondo Olistico, in programma dal 18 al 20 settembre 2026 a Lariofiere di Erba, in provincia di Como.

L’organizzazione presenta l’appuntamento come un incontro tra pratiche dell’Oriente e dell’Occidente, con attività, operatori e proposte dedicate alla ricerca di equilibrio e consapevolezza.

Italia nella top ten mondiale del wellness

Il dato più interessante arriva dal rapporto Global Wellness Economy: Italy. Secondo la ricerca, l’economia italiana del wellness vale 140,6 miliardi di dollari, un valore che colloca il nostro Paese al decimo posto nel mondo e al quarto in Europa.

Non si tratta soltanto di palestre, centri benessere o spa. Il GWI considera infatti undici grandi comparti dell’economia del wellness, dalla cura della persona all’alimentazione, dall’attività fisica al turismo, dalla salute pubblica alla medicina preventiva, fino al wellness real estate e al mental wellness.

In Italia i cinque comparti economicamente più importanti sono la cura personale e la bellezza, con 38,43 miliardi di dollari, l’alimentazione sana, nutrizione e controllo del peso, con 25,93 miliardi, l’attività fisica, con 21,25 miliardi, il wellness tourism, con 19,99 miliardi, e salute pubblica, prevenzione e medicina personalizzata, con 12,4 miliardi.

Il rapporto evidenzia inoltre che, tra il 2019 e il 2024, proprio wellness real estate e mental wellness sono stati tra i settori cresciuti più rapidamente in Italia. È un segnale di come il concetto di benessere si sia allargato: non riguarda più soltanto ciò che facciamo per sentirci meglio, ma anche gli spazi nei quali viviamo, lavoriamo e trascorriamo il tempo libero.

Anche il turismo cerca il benessere

Un’altra fotografia particolarmente recente arriva dal turismo termale. Secondo l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio Unioncamere-Isnart, nel 2025 le località termali italiane hanno registrato una stima di 24 milioni di presenze turistiche, per un fatturato diretto superiore a 5 miliardi di euro. Di questi, circa 3 miliardi sarebbero stati generati dai visitatori internazionali.

Il dato aiuta a comprendere un altro aspetto della trasformazione del wellness: prendersi cura di sé può diventare anche una motivazione per viaggiare, scoprire luoghi e partecipare a esperienze.

MANTRA porta questa logica all’interno di una fiera. Il visitatore non si limita a osservare prodotti esposti, ma può entrare in contatto con discipline e pratiche differenti, assistere a incontri e sperimentare attività.

Yoga, suoni, trattamenti e discipline olistiche

Il programma di MANTRA comprende diverse aree. Una sarà dedicata agli operatori olistici e ai trattamenti, con proposte che spaziano dallo shiatsu ai massaggi, dalle tecniche orientali ad altre discipline rivolte al rilassamento e alla ricerca di equilibrio.

Ci sarà anche un’area yoga, mentre conferenze e incontri accompagneranno il pubblico alla scoperta dei diversi aspetti del mondo olistico. Tra le esperienze presentate dall’organizzazione figurano inoltre attività legate alla meditazione, ai suoni di gong e campane tibetane e percorsi di counseling.

Non mancherà lo shopping: oli essenziali, creme, candele profumate, pietre naturali, gioielli, incensi e prodotti legati a un’idea di lifestyle naturale faranno parte dell’offerta della manifestazione.

Dal wellness al mental wellness

Tra gli elementi più interessanti emersi dal rapporto del Global Wellness Institute c’è proprio la crescita del mental wellness, un comparto che intercetta la crescente attenzione verso pratiche e servizi associati al benessere psicologico ed emotivo.

È importante però non confondere i piani: il fatto che una disciplina venga proposta all’interno del mondo wellness o olistico non significa automaticamente che abbia la stessa validità scientifica di un trattamento sanitario. Il fenomeno economico descritto dal GWI è molto più ampio e comprende attività estremamente diverse tra loro.

MANTRA rappresenta quindi soprattutto un luogo nel quale il pubblico può incontrare una parte di questo universo: yoga, meditazione, trattamenti, prodotti naturali, esperienze sensoriali e momenti di confronto.

Un settore che guarda anche agli spazi in cui viviamo

A confermare quanto il concetto di wellness si stia espandendo, il Global Wellness Institute ha aggiornato le stime sul wellness real estate, cioè il mercato degli immobili progettati incorporando elementi legati al benessere.

Il comparto ha raggiunto 876 miliardi di dollari nel 2025, partendo dai 151 miliardi del 2017, e secondo le previsioni del GWI potrebbe superare 1.800 miliardi di dollari entro il 2030.

È un esempio significativo di come la parola wellness abbia ormai superato i confini tradizionali di spa e palestre. Il benessere entra nell’architettura, nel turismo, nell’alimentazione, nell’attività fisica e nell’organizzazione degli spazi quotidiani.

Mantra dentro WOW Lario

MANTRA sarà inoltre parte di WOW Lario, il contenitore che dal 18 al 20 settembre porterà a Lariofiere diverse manifestazioni contemporaneamente. L’appuntamento dedicato al benessere condividerà quindi gli spazi con altri eventi dedicati a creatività, shopping, gastronomia, collezionismo e mondo degli animali.

La formula permette di trasformare la visita in un’esperienza più ampia: una persona può arrivare interessata allo yoga o alla meditazione e poi dedicarsi all’artigianato, alla gastronomia o agli altri appuntamenti presenti nello stesso fine settimana.

Il benessere come nuova forma di tempo libero

I numeri raccontano dunque un fenomeno che va ben oltre la singola manifestazione.

L’Italia è oggi tra le dieci maggiori economie mondiali del wellness e il settore coinvolge ambiti molto diversi, mentre turismo termale e nuove forme di esperienza legate al benessere continuano a muovere milioni di presenze.

In questo contesto, MANTRA arriva a Erba con una formula che punta soprattutto sull’esperienza diretta. Tre giorni nei quali il pubblico potrà avvicinarsi a pratiche, discipline e prodotti appartenenti al variegato universo olistico.

Il vero segnale, però, arriva da fuori dai padiglioni: il wellness sta diventando sempre meno un prodotto da acquistare e sempre più un modo di progettare il proprio tempo, gli spazi e le esperienze. E un festival come MANTRA è, in piccolo, lo specchio di questa trasformazione.