Secondo l'oroscopo di giovedì 20 agosto, i Gemelli riceveranno ottime notizie e desiderano ripartire da zero in totale serenità, anche se dovrebbero evitare di sprecare energie in cose insignificanti. I nati sotto il segno del Cancro troveranno calma e motivazione grazie all'influenza favorevole di Mercurio, mentre i Pesci saranno chiamati ad affrontare le proprie responsabilità.

La giornata di giovedì 20 agosto secondo gli astri: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Non lasciatevi sopraffare dagli altri. In particolare, tutelate i vostri momenti di riposo e la qualità della vostra alimentazione: procedete senza fretta.

Il vostro atteggiamento spensierato potrebbe suscitare qualche spontanea gelosia, ma il successo resta alla vostra portata. Troverete l'occasione giusta per dimostrare il vostro valore. È il periodo ideale per prendere l'iniziativa, avviare nuovi progetti, riallacciare vecchi contatti o ampliare la vostra rete di conoscenze. Voto: 8

Toro – Rischiate di esagerare e di risultare un po' troppo invadenti, quindi ricordatevi di concedervi le dovute attenzioni. La vostra resilienza è indiscutibile, ma evitate di spingervi oltre il limite. Cercate di moderare i giudizi: un'eccessiva intolleranza o il nervosismo potrebbero urtare le persone a voi care. Siete spesso sulla difensiva e faticate a fidarvi degli altri, un atteggiamento che in certi contesti rischia di crearvi qualche ostacolo.

Voto: 5

Gemelli – In arrivo per voi ottime notizie. Non ci sono ostacoli all'orizzonte: potete procedere lungo il vostro cammino in totale serenità. Se vi sentite esausti, la causa è semplice: state sprecando energie in questioni insignificanti. Al contempo, coltivate ambizioni importanti e desiderate un reale cambiamento, che si tratti di un nuovo lavoro, di un'altra casa o di amicizie inedite. Avete deciso di ripartire da zero e vi state già organizzando al meglio. Voto: 9

Cancro – È inutile chiedervi sforzi titanici in questo momento: non avviate nulla se non avete la certezza di portarlo a termine. L'influenza favorevole di Mercurio stimola la mente, aiutandovi a placare ogni tumulto interiore.

Spinti da un forte ottimismo e dal buonumore, vi sentirete pienamente motivati dai vostri piani futuri. Essere ricettivi verso ciò che vi circonda e ascoltare gli altri vi permetterà di procedere con grande calma verso i vostri obiettivi. Voto: 7

Oroscopo e pagelle del giorno 20 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Non esiterete a far valere le vostre ragioni di fronte a chi dubita di voi per pura gelosia. L'oroscopo vi raccomanda di non accettare passivamente suggerimenti che non vi appartengono e di ascoltare con attenzione i segnali del vostro corpo. Ancora un piccolo sforzo e vi lascerete alle spalle una giornata decisamente intensa. Non dimenticate di fare delle pause per ricaricare le pile: la prudenza è d'obbligo quando vi trovate al limite delle forze.

Voto: 5,5

Vergine – L'agitazione interiore rischia di farvi perdere la bussola e un'ondata emotiva sta per travolgervi. Il vostro grande desiderio di vivere vi spingerà verso percorsi insoliti, ma attenzione a non commettere passi falsi. Scegliete la via della prudenza senza lasciarvi sopraffare o disperdere. Cambiare approccio è la scelta migliore: la moderazione e la costanza vi permetteranno di raggiungere un traguardo di fondamentale importanza. Voto: 6

Bilancia – Vi sentite più vigili e concentrati nel dare nuova linfa alla vostra vita affettiva. L'unico piccolo ostacolo potrebbe manifestarsi tra le mura domestiche o nei rapporti familiari. Ricordate che la fiducia in voi stessi è la chiave del successo.

In un momento d'intensa emotività, condividere i vostri stati d'animo con una persona fidata vi aiuterà a ritrovare il giusto equilibrio e la corretta prospettiva. Voto: 6,5

Scorpione – Durante la giornata avvertite i vostri valori guida con un'intensità speciale, capace di orientarvi nella direzione corretta. Evitate di consumare tutte le risorse in una volta sola: state correndo troppo. Concedetevi il lusso di pensare a voi stessi, assaporando i piccoli piaceri quotidiani. Non si tratta di egoismo, ma di un sano bisogno di ritrovare il vostro centro e riconnettervi con ciò che desiderate davvero. Voto: 7,5

Previsioni astrali e pagelle di giovedì 20 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le vostre valutazioni realistiche vi porteranno a conclusioni molto solide: è il momento di capire chi siano i vostri veri amici.

Qualche distrazione di troppo potrebbe causarvi piccole sbadataggini, quindi rallentate, prendete le distanze e lasciate correre. Siete pronti ad abbracciare i cambiamenti che desiderate. Conoscete bene i vostri punti di forza e lavorate con grande efficienza: potete finalmente dedicarvi a sfide più impegnative. Voto: 8

Capricorno – Perseguite i vostri obiettivi senza tentennamenti: la meta è vicina e i progressi sono evidenti. L'eccessivo entusiasmo, tuttavia, rischia di spingervi verso estremi controproducenti, quindi cercate di mantenerlo sotto controllo. Sfruttate ogni opportunità con lucidità e visione d'insieme. Più rilassati del solito, saprete valutare bene come muovere le vostre pedine sulla scacchiera: la vostra strategia si rivelerà vincente.

Voto: 8,5

Acquario – Rimanete fermi sulle vostre posizioni e per chi vi circonda sarà davvero difficile farvi cambiare idea. Alcuni eccessi stanno minando il vostro benessere: ritagliatevi del tempo per mangiare in modo sano, fare movimento e riposare. Le questioni di cuore richiedono cautela, anche se non mancheranno momenti di intensa passione per le coppie. Per il resto, incanalate le energie in investimenti oculati e progetti concreti. Voto: 6

Pesci – L'influenza delle persone vicine vi spinge a fare i conti con le vostre responsabilità. La solitudine vi aiuterà a ritrovare la concentrazione; se vi sentite incerti, evitate di imporre la vostra visione a ogni costo. Questo è il periodo perfetto per affrontare le sfide più complesse: rimboccandovi le maniche consoliderete la vostra posizione, mentre le nuove proposte si riveleranno estremamente vantaggiose per il domani. Voto: 7