Secondo l'oroscopo del mese di settembre, i Pesci vivranno un periodo altamente romantico, ideale per consolidare relazioni o fare nuove conoscenze, con importanti novità lavorative ed economiche a fine mese e l'invito a investire nella formazione professionale.

I nativi dello Scorpione godranno di un'intensa vita sociale e di un grande fascino, potendo sfruttare la fine del mese per ricaricare le energie e dare una forte spinta alla propria carriera professionale.

Gli individui dell'Acquario: si dedicheranno con successo alla riorganizzazione delle finanze, beneficiando di interessanti occasioni di crescita lavorativa, momenti di forte passione e varie opportunità di viaggio per staccare dalla routine.

Previsioni delle stelle dedicate al mese di settembre 2026, pagelle: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Il mese prende il via a ritmi calmi, con il Sole e Mercurio che vi invitano a guardarvi dentro. Dedicare del tempo a voi stessi farà miracoli per ritrovare l'armonia interiore in vista della fine dell'estate. Dal 10, Venere si sposta nel settore economico: le occasioni per rimpinguare il portafoglio non mancheranno. Sempre il 10, l'arrivo di Mercurio nel vostro segno vi donerà un'eloquenza eccezionale, perfetta per gestire trattative complesse con garbo e successo. La Luna Nuova dell’11 settembre suggerisce di prenotare un bel massaggio per rigenerare il corpo. Il 22 inizia la vostra stagione: per quattro settimane godrete di un'ottima autostima, ideale per spalancare nuove porte.

Attenzione alla Luna Piena del 26, che porterà al pettine i nodi di una relazione; anche se dovesse trattarsi di un punto di svolta, servirà a fare chiarezza. Dal 27, Marte in Capricorno riaccenderà la vita di società con un'agenda fitta di impegni. Infine, il 30, Mercurio faciliterà la richiesta di un aumento o la ricerca di un'occupazione più redditizia: preparatevi a far valere le vostre ragioni. Voto: 7,5

Scorpione – L'aria fresca di fine estate risveglia la vostra voglia di stare in compagnia. Grazie al Sole e a Mercurio nel settore sociale, l'agenda sarà ricca di appuntamenti piacevoli. L'influsso positivo di Venere dal giorno 10 vi regalerà un fascino irresistibile che durerà a lungo. Al contempo, con Mercurio in Ariete, vi dedicherete con discrezione a progetti personali o all'organizzazione di sorprese per le persone care.

Se volete organizzare un evento indimenticabile, puntate tutto sulla Luna Nuova dell’11 settembre. Dal 22 l'oroscopo suggerisce di rallentare: regalatevi qualche serata tranquilla senza telefono per recuperare le energie. La Luna Piena del 26 potrebbe portare novità o cambiamenti nel lavoro. Dal 27, la spinta di Marte al vertice del vostro tema natale vi offrirà la grinta necessaria per scalare le posizioni desiderate nelle successive settimane. Il mese si chiude il 30 con Mercurio in Cancro, pronto a rendervi carismatici e convincenti. Voto: 8,5

Astrologia e pagelle del mese di settembre: Sagittario e Capricorno

Sagittario – Settembre si preannuncia un mese ricco di prospettive sul fronte professionale.

Grazie all'influenza favorevole del Sole e di Mercurio nel punto più alto del vostro cielo, avrete il vento in poppa: proponevi per uno salto di carriera, mettetevi alla guida di iniziative rilevanti o avviate la ricerca di un nuovo impiego. Con la Luna Nuova dell’11 potrete finalizzare un accordo importante e veder aprirsi nuove strade. Lo stesso giorno Venere stimolerà il vostro bisogno di intimità, invitandovi a ritagliarvi momenti di relax con chi amate. Al contempo, l'ingresso di Mercurio nell'area delle amicizie potrebbe farvi declinare qualche impegno mondano. Cercate di bilanciare il dovere con il riposo, operazione che vi riuscirà molto più semplice dal 22, con il passaggio del Sole in Bilancia e il ritorno della voglia di uscire.

Per il romanticismo, puntate tutto sulla Luna Piena del 26: organizzate una cena speciale e lasciate il segno. Dal 27 Marte in Leone riaccenderà il vostro amore per l'avventura e i viaggi verso mete inesplorate. Infine, il 30 Mercurio in Scorpione vi porterà a conoscenza di notizie riservate: custoditele con cura. Voto: 8,5

Capricorno – I transiti di Sole e Mercurio stimoleranno il vostro desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Se dovete organizzare uno spostamento o un viaggio rigenerante, la giornata ideale per prenotare e partire è la Luna Nuova dell’11. Il 10 settembre, il cambio di guardia di Venere darà nuova linfa alla vita di società, arricchendo il vostro calendario di eventi di fine estate.

Nel lavoro potrete mettere in luce le vostre doti di guida grazie a un Mercurio molto ispirato. Prestate solo attenzione al 18: con Mercurio opposto a Saturno, il rischio di incomprensioni sarà elevato, dunque meglio optare per la cautela ed evitare discussioni inutili. Dal 22 la vostra reputazione professionale salirà alle stelle, confermando il merito dei vostri sforzi. La Luna Piena del 26 sarà il momento adatto per dedicarvi alla casa, sistemare questioni domestiche o gestire pratiche immobiliari. Dal 27 Marte vi darà una spinta straordinaria in ambito finanziario, permettendovi di consolidare il patrimonio e ridurre i debiti. Chiuderete il mese con una vita sociale davvero intensa, che vi accompagnerà a lungo.

Voto: 8

Il mese di settembre secondo l'oroscopo: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Questo mese vi offrirà la chance ideale per riordinare la gestione patrimoniale. Con il Sole e Mercurio nel settore dei beni condivisi a inizio mese, le premesse per rivedere la pianificazione finanziaria sono eccellenti. Il 10 settembre, Venere farà il suo ingresso nella sfera professionale: il vostro carisma vi permetterà di attirare ruoli più redditizi o una meritata promozione. Con l'arrivo di Mercurio in Ariete, salirà il desiderio di fare le valigie; un breve soggiorno in una meta esotica sarà il toccasana perfetto contro lo stress. La Luna Nuova dell’11 porterà alla luce nuove entrate, magari tramite collaborazioni societarie o una gestione fiscale più mirata.

Il 22 anche il Sole favorirà gli spostamenti: perché non valutare un itinerario a largo raggio? Se invece non vi sentite pronti per impegni prolungati, il plenilunio del 26 suggerisce una gita fuori porta. Sotto il profilo affettivo, la presenza di Marte in Capricorno dal 27 accenderà la passione per un paio di mesi. Infine, il trigono Sole-Urano del 28 favorirà un viaggio romantico o una crociera improvvisata con il partner. Preparatevi poi ad assumere una posizione guida sul lavoro a partire dal 27, quando Mercurio entrerà in Cancro: la vostra comunicazione sarà incisiva, capace di motivare l'intero team. Voto: 8,5

Pesci – Settembre porterà una svolta significativa nei sentimenti. Per chi desidera consolidare un legame, il transito del Sole e di Mercurio nel settore delle relazioni ad inizio mese crea il contesto ideale per compiere un passo ufficiale.

La Luna Nuova dell’11 sarà il momento migliore per una proposta o una dichiarazione. Venere incoraggerà una fuga d'amore verso destinazioni lontane, mentre Mercurio favorirà l'intimità e il dialogo profondo. Il 22, la vicinanza del Sole a Mercurio amplificherà ulteriormente l'intesa: ci sono tutte le premesse per vivere uno dei periodi più romantici dell'anno. Se siete single, sfruttate questo clima per fare nuove conoscenze. Sul fronte economico, prestate attenzione al plenilunio del 26, che potrebbe indicare la conclusione di un contratto o un cambiamento nelle entrate. A partire dal 27, con Marte nella casa del lavoro, potrete dimostrare il vostro valore o valutare nuove posizioni, arrivando alle festività invernali con un guadagno superiore. Infine, il passaggio di Mercurio in Cancro suggerisce di investire sulla vostra formazione: corsi aggiornati o percorsi accademici si tradurranno in maggiori opportunità future. Voto: 9