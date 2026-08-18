Secondo l'oroscopo settimanale dal 24 al 30 agosto, i nativi del Cancro single vivranno forti emozioni, possibili ritorni dal passato e nuove conoscenze se autentici, mentre le coppie chiariranno le incomprensioni entro venerdì. I Gemelli single dovranno frenare l'entusiasmo per evitare flirt superficiali, mentre le coppie stabili affronteranno nodi irrisolti ed eviteranno polemiche venerdì. I nativi del Sagittario single dovrebbero riflettere senza farsi prendere dalla fretta, mentre le coppie dovranno evitare inutili contrasti, specialmente sabato.

Oroscopo dell'amore dal 24 al 30 agosto: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Single, la posizione di Venere rischia di crearvi ancora qualche grattacapo, mettendo a dura prova la vostra pazienza con piccoli imprevisti. Un nuovo contatto potrebbe stuzzicarvi, ma evitate di volare subito con la fantasia. Per chi è in coppia, serve più dedizione verso il partner, specie di fronte a difficoltà che trascinate da un po'. Attenti alle banalità: una svista da nulla potrebbe degenerare in un litigio infinito. Voto: 5,5

Toro – Single, l'amore si riprende la scena e vi riserva momenti davvero piacevoli. Il rientro di Venere a vostro favore stimola la voglia di socializzare ed esalta il vostro carisma. Potreste fare una conoscenza speciale.

In coppia ritroverete armonia e complicità dopo giorni tesi. Aumenta la voglia di condividere tempo di qualità e coccole con la dolce metà. Voto: 9

Gemelli – Single, sebbene le stelle proteggano le vostre emozioni, l'oroscopo vi raccomanda di non farvi travolgere dal troppo entusiasmo. Un flirt potrebbe intrigarvi, ma assicuratevi che non sia solo un modo per scacciare la noia. Per i legami di lunga data c'è stabilità, ma restano dei nodi irrisolti da affrontare. Massima cautela di venerdì: un'inesattezza rischia di far scoppiare una polemica. Voto: 6,5

Cancro – Single, grazie alla spinta di Marte vivrete sensazioni profonde e sentirete il bisogno di massima sincerità. Le nuove conoscenze avranno un peso specifico importante, in particolare se vissute con spontaneità.

Non si esclude il ritorno di un'ex fiamma. In coppia migliora la comunicazione grazie a Mercurio: verso venerdì le incomprensioni recenti si chiariranno con il dialogo e l'ascolto reciproco. Voto: 8

Previsioni astrologiche fino al 30 agosto con le pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Single, Mercurio rimane nel vostro segno fino a martedì, amplificando il fascino, la dialettica e il desiderio di osare. Potete conquistare la scena, a patto di non attendere sempre la mossa altrui. Per le coppie, i legami storici ritrovano slancio e intesa: cresce la voglia di spensieratezza, con un fine settimana ideale per recuperare sintonia. Voto: 8,5

Vergine – Single, i sentimenti si fanno più profondi e potreste scoprire che qualcuno merita una chance.

La domenica favorisce incontri, conversazioni e nuove sfide affettive; lasciatevi andare con più naturalezza. Per le coppie, serve cautela il venerdì per discussioni su casa, professione o figli, mentre la domenica riporta l'armonia. Affronterete le incomprensioni con grande apertura. Voto: 7,5

Bilancia – Single, l'influsso di Venere rende il periodo ricco di fascino. Se avete stretto di recente un legame, potrete finalmente comprenderne gli sviluppi; chi è solo trova ancora ottime occasioni per avvicinarsi a qualcuno. Nelle coppie regna la serenità: il lavoro assorbe molte energie per un importante progetto, ma il partner saprà offrirvi il giusto sostegno. Si prospettano giornate felici. Voto: 8

Scorpione – Single, l'energia di Marte accende la passione e rende intenso l'amore.

La giornata di lunedì, grazie a una Luna favorevole, regala opportunità stuzzicanti; persino un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Per le coppie tornano il trasporto emotivo e la condivisione genuina: dopo esservi concentrati troppo sugli impegni di tutti i giorni, ritroverete finalmente l'intesa con la dolce metà. Voto: 8,5

L'ultima settimana di agosto dal punto di vista dell'amore: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Single, in campo amoroso vi attende una fase di riflessione. Potreste sentire un velo di incertezza o nutrire qualche perplessità su una frequentazione recente. L'entusiasmo per le novità non vi manca, ma la fretta non vi sarà d'aiuto. In coppia, sarà fondamentale disinnescare i contrasti sterili.

Fate attenzione soprattutto nella giornata di sabato: un semplice appunto potrebbe scatenare un litigio inaspettato. Voto: 6,5

Capricorno – Single, le stelle vi spingono a essere più aperti e socievoli. Grazie all'influenza positiva di Sole e Mercurio, dialogare con chi stuzzica il vostro interesse risulterà naturale. Durante il fine settimana, una persona con un fascino fuori dal comune stuzzicherà la vostra curiosità. In coppia, tensione in calo e dialogo in ripresa. Per chiarire eventuali malintesi, le giornate di lunedì e martedì saranno perfette. Intesa eccellente con Vergine e Toro, mentre persiste qualche perplessità nei confronti del Cancro. Voto: 8,5

Acquario – Single, il desiderio di innamorarvi c'è, ma le ultime conoscenze non vi hanno convinto fino in fondo.

Avete spesso l'impressione che manchi quel qualcosa in più per far scoccare la scintilla definitiva. In coppia, sentirete il bisogno di ritagliarvi dei momenti di autonomia. Non si tratta di mettere in crisi il legame, bensì di bilanciare la vita a due con l'esigenza di spazi individuali. Voto: 6

Pesci – Single, con Marte dalla vostra parte, la passione sale alle stelle e cresce la voglia di mettervi in gioco. Tuttavia, chiedetevi se chi state frequentando possa offrirvi anche stabilità, oltre al coinvolgimento fisico. In coppia, vivrete emozioni profonde, ma l'opposizione tra Sole e Mercurio rischia di generare qualche incomprensione. Le questioni di natura domestica o familiare potrebbero appesantire il vostro stato d'animo. Voto: 7