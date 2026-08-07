L'oroscopo di sabato 8 agosto è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno. Il quadro astrale, preciso e maestoso, svela la posizione degli astri, suggerendo gli elementi da tenere sotto controllo.

Il Leone e la Vergine si sentiranno un po' a disagio a causa di alcuni eventi esterni, mentre la Bilancia e lo Scorpione sapranno come rapportarsi con gli altri.

Oroscopo dell'8 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Vi sentirete stanchi e poco inclini a mettervi alla prova. Se possibile, l'oroscopo vi consiglia di prendervi una piccola pausa.

Alla fine, apparirete rigenerati e pronti a tornare in pista. I consigli degli amici saranno cruciali.

Toro: non perderete mai di vista l'obiettivo finale. Punterete a esso con pazienza, compiendo tutte le mosse necessarie per raggiungere il traguardo. Riceverete ammirazione, ma anche tanta invidia. Fate attenzione ai falsi amici, faranno di tutto per ingannarvi.

Gemelli: sarete abili a gestire le crisi lavorative. Riuscirete a mantenere la calma e a sistemare le cose in poco tempo. I colleghi si affideranno a voi perché sapranno di poter contare sulle vostre competenze. Non ci saranno novità sostanziali in amore.

Cancro: potrebbe non essere il momento giusto per prendere decisioni importanti.

Vi sentirete un po' incerti e tutta questa titubanza avrà conseguenze negative sulle vostra lucidità. Sarà importante osservare e raccogliere tutti i dettagli essenziali. Le risorse aumenteranno.

Leone: vi sentirete un po' a disagio. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a prendere le distanze da persone troppo invadenti. La paura di risultare maleducati verrà sostituita velocemente da una tranquillità interiore inaspettata. Il vostro benessere avrà la priorità.

Vergine: non saprete bene come gestire gli imprevisti. Seguirete un programma ben strutturato e ciò che uscirà fuori da esso vi manderà nel panico. L'oroscopo del panico vi consiglia di prendere in considerazione un certo margine d'errore.

Questo vi farà stare più tranquilli.

Bilancia: farete amicizia facilmente. Adorerete ascoltare il punto di vista degli altri e condividere il vostro. Non farete alcuna fatica ad entrare nel cuore delle persone. Sarà la gentilezza dimostrata a fare colpo. In amore, invece, adotterete una certa cautela dato che non vi accontenterete affatto.

Scorpione: sarete sinceri con gli amici e la persona amata. Non prenderete le distanze dai vostri valori perché crederete ciecamente in essi. Sarete disposti ad accettare le scuse, ma difficilmente perdonerete completamente. L'entità del torto peserà sul giudizio finale.

Sagittario: non sarete molto fortunati in ambito sentimentale. Avvertirete un certo distacco nel partner e ciò si riflettere anche sul vostro umore.

Proverete a tenervi tutto dentro ma, dal punto di vista pratico, sarà meglio affrontare subito la questione: non ve ne pentirete.

Capricorno: sarete stanchi di dover ripetere sempre le stesse cose. Cambierete atteggiamento, modificando il vostro livello di tolleranza. Si tratterà di una mossa legata alle esigenze interiori. Il partner cercherà subito di adeguarsi. Non avrà voglia di litigare con voi.

Acquario: vi troverete molto bene sul posto di lavoro anche se non potrete ottenere tutto subito. Dovrete avere pazienza e continuare a impegnarvi. Con il passare del tempo, i vostri sforzi verranno adeguatamente ripagati. L'oroscopo vi consiglia di non dare adito ai pettegolezzi.

Pesci: non dubiterete di voi stessi neanche per un attimo. Le circostanze vi metteranno a dura prova, ma riuscirete a brillare anche in questo caso. Il partner vi darò tutto il supporto necessario e la famiglia farà lo stesso. Vi sentirete amati e protetti.