I transiti planetari permettono di definire gli aspetti principali della quotidianità dei dodici segni zodiacali. L'oroscopo di domenica 9 agosto è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso le relazioni interpersonali. Amore e socialità avranno un ruolo cruciale.

L'Ariete e il Sagittario dimostreranno una forza di volontà invidiabile, mentre il Cancro e il Capricorno dovranno risolvere alcuni problemi con il partner. Sarà l'approccio a fare la differenza.

Oroscopo di domenica 9 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: gli ostacoli vi spingeranno a impegnarvi ancora di più.

Non vi farete abbattere dalle difficoltà perché saprete di poterle gestire al meglio. Inoltre, potrete contare su una motivazione incrollabile, capace di portarvi lontano e di farvi cambiare prospettiva.

Toro: sarete molto positivi. Non vedrete mai il bicchiere mezzo vuoto. Preferirete sfruttare le vostre risorse per dedicarvi a nuovi progetti e per rapportarvi con il prossimo. Dal punto di vista sentimentale, il vostro cuore sarà già impegnato. La relazione di coppia andrà a gonfie vele.

Gemelli: la paura di commettere un passo falso potrebbe spingervi a rivalutare le vostre scelte. Non saprete cosa fare per sistemare le cose. Per il momento, preferirete non compiere mosse azzardate. Vi limiterete ad osservare gli eventi e ad ascoltare le parole delle persone che vi staranno accanto.

Cancro: sarete profondamente innamorati del partner, ma vi renderete conto di dover agire per mettere fine ad alcuni problemi. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non provare a fare tutto da soli. La collaborazione, in tale circostanza, sarà indispensabile.

Leone: non vorrete chiedere aiuto alle persone care. Preferirete fare tutto da soli, anche di fronte a situazioni potenzialmente deleterie. L'oroscopo del giorno, tuttavia, vi consiglia di prendere in considerazione altre possibilità. Gli amici saranno ben disposti a venirvi incontro.

Vergine: non vedrete l'ora di trascorrere del tempo di qualità con la famiglia e gli amici. Una piccola pausa non potrà che farvi bene dato che vi permetterà di liberarvi dello stress accumulato durante la settimana.

Potrebbe esserci anche una sorpresa per voi.

Bilancia: sarete socievoli e attenti ai sentimenti del prossimo. Per il momento, però, preferirete non affrontare discorsi troppo personali. Vi limiterete a parlare del più e del meno, soffermandovi su argomenti di carattere generale. Solo successivamente riuscirete ad aprirvi.

Scorpione: il vostro umore cambierà molto velocemente. Ci saranno delle cose che proprio non tollererete. Non riuscirete a tenervi tutto dentro. Preferirete affrontare subito l'argomento in modo da lasciarvelo alle spalle. Alcune persone non comprenderanno il vostro punto di vista.

Sagittario: sarete desiderosi di compiere imprese inaspettate. Il desiderio di andare avanti e di affermarvi vi spingerà a fare sempre di più.

Avrete tutte le carte in regola per raggiungere il successo, anche se sarà fondamentale non sottovalutare l'importanza delle persone care.

Capricorno: la serenità di coppia subirà una battuta d'arresto. Sarete costretti a fare un passo indietro e a tornare su alcune questioni. Potrebbe non essere molto piacevole ma sarà l'unico modo per tornare alla normalità. Il partner, per fortuna, vi asseconderà.

Acquario: non avrete molta voglia di uscire. Vorrete solo riposare per provare a recuperare le energie. La prossima settimana, infatti, sarà piuttosto impegnativa. Per fortuna, il vostro umore resterà alto. Ciò sarà legato anche alla dolce presenza del partner.

Pesci: avrete pochi amici, ma potrete contare su di loro per qualsiasi cosa. Non cercherete di conoscere nuove persone. Preferirete tenervi strette quelle già presenti nella vostra vita. In famiglia, si respirerà un clima pacifico, basato sull'ascolto e sul rispetto.