L'oroscopo di martedì 18 agosto è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

I Gemelli e lo Scorpione proveranno dei sentimenti molto forti per il partner, mentre la Vergine e il Sagittario dovranno fare attenzione alla scelta delle parole, sia a casa che con i colleghi.

Oroscopo di martedì 18 agosto: dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: sul posto di lavoro sarete molto attivi. Non avrete alcuna intenzione di restare in disparte. Purtroppo, non tutti i colleghi di lavoro vi apprezzeranno.

Alcuni di loro, a causa dell'invidia, potrebbero criticarvi o provocarvi. Sarà fondamentale ignorare la cosa.

Toro: dovrete farvi carico di molte spese inaspettate. Non sarà una situazione facile, soprattutto per via delle entrate non proprio soddisfacenti. Con un pizzico di organizzazione, però, riuscirete a gestirla egregiamente. Dovrete solo evitare di farvi trascinare dal momento.

Gemelli: sarete certi di aver trovato la vostra anima gemella. Proverete sensazioni molto intense, capaci di lasciare un segno indelebile. Ci sarete sempre per il partner, nel bene e nel male. Potrebbe essere il momento giusto per organizzare il prossimo viaggio da fare insieme.

Cancro: sarete creativi e originali.

Non seguirete il gregge perché avrete un modo tutto vostro di fare le cose. Dal punto di vista pratico, otterrete buoni risultati, ma sarà la tranquillità emotiva a giovarne particolarmente. In amore, vi sentirete a vostro agio con il partner.

Leone: non vi sentirete pronti a iniziare una nuova relazione sentimentale. Avrete bisogno ancora di liberarvi dello stress di quella precedente. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a dedicarvi a hobby inediti e di coinvolgere gli amici più cari: non ve ne pentirete.

Vergine: la scelta delle parole non sarà proprio tra le migliori. Vi farete prendere dalla foga del momento e questo non gioverà alle vostre relazioni sociali. Al contrario, potrebbe lasciare un segno indelebile quasi impossibile da colmare.

Non sottovalutate il potere della gentilezza.

Bilancia: sarete molto disponibili con i colleghi di lavoro e vi aspetterete di essere ripagati con la stessa moneta. Purtroppo, le cose non andranno esattamente in questo modo. Alcuni di loro tenderanno a ignorarvi o a comportarsi in modo poco corretto. L'indifferenza sarà la reazione migliore.

Scorpione: vi lascerete andare tra le braccia del partner. Finalmente, potrete dire di avere una relazione sentimentale davvero speciale. Non vedrete l'ora di crescere insieme e di vivere nuove avventure. L'inventiva e l'intraprendenza non vi mancheranno affatto.

Sagittario: sarete poco attenti ai sentimenti degli altri. Vi concentrerete molto sul benessere personale e questo potrebbe spingervi a sottovalutare le emozioni delle persone care.

Non tutte saranno comprensive e disposte a darvi una seconda possibilità.

Capricorno: deciderete di rallentare un po'. Eviterete di mettere troppa carne al fuoco perché vorrete godere del presente. Ci sarà tempo per pensare al futuro e per pianificare le prossime mosse da compiere. Cercherete di passare ore preziose con i vostri cari.

Acquario: avrete tante cose da fare, ma i numeri impegni non vi toglieranno la voglia di sorridere e di dedicare attenzioni al partner. Cercherete di esserci sempre, anche nei momenti più difficili. Questo atteggiamento vi farà onore e sarà molto apprezzato nella coppia.

Pesci: la giornata di oggi sarà caratterizzata da alti e bassi. Non tutto andrà secondo i piani. Le stelle vi sorprenderanno con il loro cambio di rotta. Sarà fondamentale provare a essere flessibili e dinamici. Seguire schemi fissi, in questo caso, non vi aiuterà.