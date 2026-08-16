Grazie all'osservazione dei transiti planetari, secondo l'astrologia, è possibile raccogliere importanti informazioni sulla quotidianità dei segni zodiacali de sull'influenza dei corpi celesti. L'oroscopo di lunedì 17 agosto è pronto a rivelare inaspettate novità. Il lavoro, l'amore e la socialità si uniranno per dare vita a un mix esplosivo.

Tra i profili più fortunati, spiccano i Gemelli e la Bilancia. Per loro, sarà molto facile avvicinarsi al raggiungimento degli obiettivi. Il Toro e l'Acquario, invece, si concentreranno sui rapporti con gli altri.

Oroscopo di lunedì 17 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: metterete al primo posto il lavoro e la soddisfazione economica. Per voi, si tratterà di due fattori quasi impossibili da sostituire. L'oroscopo del giorno, tuttavia, vi consiglia di non dare per scontata la presenza delle persone care: avrà un valore inestimabile.

Toro: tenderete a prendervi cura degli altri. Non metterete in secondo piano i sentimenti delle persone che vi staranno accanto. Al contrario, porrete domande delicate e ben mirate. Questo vi permetterà di immedesimarvi in loro e di non commettere errori.

Gemelli: sarete così tanto determinati da non riuscire a prendere in considerazione un obiettivo diverso. Percorrerete la strada desiderata con forza di volontà, coraggio e tanta voglia di fare.

Inoltre, non vi farete influenzare dalle chiacchiere esterne e dai consigli non richiesti.

Cancro: starete alla larga dai litigi. In simili circostanze, non potrete fare a meno di sentirvi molto a disagio. Non saprete come comportarvi e tenderete a chiudervi in voi stessi. Preferirete dedicarvi solo a rapporti pacifici, basati sulla comunicazione e sul rispetto.

Leone: andrete alla ricerca del vostro equilibrio. Si tratterà di un viaggio emozionante, caratterizzato da alti e bassi. In linea generale, dimostrerete di avere tutti i requisiti necessario per evolvervi e per trasformare la quotidianità in qualcosa di decisamente diverso.

Vergine: troverete la valvola di sfogo sbagliata. Lo stress vi costringerà a sfogarvi con le persone che vi staranno accanto.

In alcuni momenti, tuttavia, rischierete di perdere il controllo e di esagerare con le parole. L'oroscopo vi consiglia di provare a tornare sui vostri passi.

Bilancia: troverete dei modi molto efficaci per raggiungere gli obiettivi desiderati. Non avrete bisogno di sperimentare tecniche particolari. Vi basterà puntare gli occhi sul traguardo e sfruttare tutte le vostre risorse. Alla fine, sarete molto fieri di voi stessi e degli sforzi compiuti.

Scorpione: dovrete smetterla di ignorare certi segnali. Non ci sarà niente di male nel concedervi una piccola pausa. Al contrario, così facendo, mente e corpo potranno ricaricare le batterie e tornare più forte di prima. Nel frattempo, una lista delle priorità potrebbe aiutare.

Sagittario: sarete desiderosi di intraprendere una relazione sera, dove saranno il rispetto, l'empatia e la fiducia a contare davvero. Non avrete alcuna intenzione di perdere tempo con storie romantiche superficiali o di poco conto. Cercherete proprio l'anima gemella.

Capricorno: esprimerete le vostre opinioni con decisione ma, nel farlo, potreste apparire un po' bruschi. Non tutti, purtroppo, comprenderanno il vostro punto di vista. L'oroscopo di oggi vi consiglia di essere pazienti e di non lesinare con le spiegazioni: non ve ne pentirete.

Acquario: sarete molto socievoli. Coltiverete le amicizie e la relazione con il partner con una facilità sorprendente. Non vedrete l'ora di conoscere nuove persone perché sarà proprio questo a offrirvi tutta l'energia necessaria per brillare.

La solitudine non farà per voi.

Pesci: non dovrete sforzarvi troppo per distinguervi dalla massa. Tutto vi verrà molto facile. Dovrete solo essere voi stessi e aprirvi con il prossimo. Potreste nascondere delle sorprese davvero inaspettate. Gli amici e l'eventuale partner non resteranno indifferenti.