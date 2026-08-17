Secondo l'oroscopo di settembre 2026, I nati sotto il segno del Toro troveranno serenità sul lavoro e affetto nei legami personali, con la necessità di gestire solo qualche piccola tensione a metà mese. I Gemelli si dedicheranno con successo alla casa, al lavoro e alle relazioni sociali, prestando però attenzione a non firmare contratti il 18. Infine, i nativi del Leone godranno di un’ottima svolta economica, di un rinnovato ambiente domestico e di una forte carica di energia per avventure, viaggi e momenti di convivialità.

Il mese di settembre secondo le stelle: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Settembre vi invita alla calma. La presenza di Saturno e Nettuno retrogradi suggerisce di rallentare i ritmi e recuperare energie. Prestate particolare attenzione al 1° del mese: la quadratura tra Marte e Saturno rischia di rendere la giornata parecchio faticosa, quindi, se potete, staccate la spina. L'attenzione si sposterà sulla sfera affettiva il giorno 10, con l'ingresso di Venere nel settore intimo e il passaggio di Mercurio nella casa delle relazioni. Il dialogo sarà la chiave per trovare punti d'intesa con chi vi circonda. Siete in cerca di un'occupazione? Sfruttate la Luna Nuova dell’11 settembre per inviare candidature o per fissare visite mediche di controllo.

Dal 22, con il Sole in Bilancia, i rapporti personali riceveranno un ulteriore impulso positivo. Il 26 sarà il momento ideale per svuotare l'armadio dagli abiti dimenticati. Infine, dal 27, il transito di Marte accenderà la passione e stimolerà la creatività: che si tratti di dipingere, decorare casa o iniziare un lavoro manuale, date sfogo all'ispirazione. Chiudete il mese affrontando con trasparenza la gestione del budget familiare per prevenire incomprensioni in vista delle feste. Voto: 7

Toro – Il nuovo mese promette serenità sul fronte lavorativo grazie a Venere in ottima posizione. L'affiatamento con i colleghi vi permetterà di raggiungere ogni traguardo con facilità. Intorno al 10, il cambio di guardia tra Venere e Mercurio nel settore dei legami garantirà dialogo e comprensione reciproca.

La Luna Nuova dell’11 si rivelerà perfetta per fare incontri speciali o per valutare l'idea di allargare la famiglia. Occhio però alle incomprensioni il giorno 15, quando la tensione tra Venere e Plutone potrebbe creare qualche attrito: per evitare discussioni, lasciate correre. Con il Sole a favore dal 22, le vostre doti guida sapranno motivare l'intero gruppo di lavoro per le quattro settimane successive. L'oroscopo vi invita a fare una pausa di totale relax per la Luna Piena del 26, mentre dal 27 potrete incanalare le energie del pianeta Marte nel restyling domestico: sistemare il giardino, tinteggiare o riordinare gli spazi vi preparerà al meglio per i mesi freddi. Dal 30, infine, Mercurio faciliterà conversazioni intime e formative che dureranno fino a inizio dicembre.

Voto: 8

Oroscopo e pagelle del mese di settembre: Gemelli e Cancro

Gemelli – Il mese di settembre offre l'opportunità ideale per sistemare l'ambiente domestico. Nella prima parte del mese, la vicinanza tra il Sole e Mercurio nel vostro settore casalingo favorisce interventi di ristrutturazione, riordino o giardinaggio. Dal 10, l'ingresso di Venere nella sfera professionale e di Mercurio nell'area creativa vi permetterà di esprimere appieno il vostro potenziale, motivando con facilità chi lavora con voi. La Luna Nuova dell’11 segna il momento giusto per comprare o vendere casa. Prestate invece attenzione il 18: l'opposizione tra Mercurio e Saturno sconsiglia la firma di contratti. Esaminate ogni dettaglio con calma per prevenire sviste.

Dal 22, il passaggio del Sole nella zona degli affetti riaccenderà l'intesa con vecchi partner o farà nascere nuovi legami promozioni promettenti. La Luna Piena del 26 invita a organizzare una serata in compagnia, magari prenotando una cena al ristorante. Infine, dal 27 lo spostamento del Leone porterà un'agenda ricca di impegni e brevi spostamenti fino a fine novembre, mentre dal 30 Mercurio richiederà un dialogo aperto e un ascolto attivo con i colleghi per garantire ottimi risultati sul lavoro. Voto: 8,5

Cancro – Grazie alla presenza di Marte nel segno per quasi tutto il mese, potrete contare su un'ottima carica di energia per terminare ogni attività in sospeso. All'inizio di settembre, la posizione di Sole e Mercurio stimola piccoli spostamenti e uscite fuori porta.

Dal 10, l'arrivo di Venere nel settore affettivo e di Mercurio in Bilancia favorirà la vita sentimentale e renderà la casa un punto di ritrovo dinamico. La Luna Nuova dell’11 potrebbe portare annunci importanti da condividere in famiglia. Dal 22, con il cambio di segno del Sole, sarà opportuno concentrarsi sui lavori domestici e di manutenzione trascurati in precedenza. Il plenilunio del 26 vi spingerà a valutare importanti novità di carriera o valutare un cambio di ruolo, decisioni da prendere con oculatezza. Dal 27, l'ingresso di Marte nell'area finanziaria aumenterà la vostra determinazione nel generare guadagni attraverso un impegno costante nei mesi successivi. Dal 30, infine, la posizione favorevole di Mercurio aiuterà a chiarire ogni eventuale incomprensione con le persone care.

Voto: 9

Astrologia dedicata al mese di settembre, pagelle: Leone e Vergine

Leone – A settembre vi attende una decisa svolta economica. Con il Sole e Mercurio nel vostro settore finanziario, intraprendenza e intuito vi permetteranno di trasformare le buone idee in guadagni concreti: fidatevi dell'istinto. Il giorno 11 porta ottime notizie: la Luna Nuova vi apre le porte a nuove entrate decisive per il futuro, mentre l'ingresso di Venere e Mercurio favorisce il restyling della casa e fa emergere il vostro gusto per l'arredamento. Con il passaggio del Sole il 22 e la Luna Piena del 26, lo spirito d'avventura prende il sopravvento: organizzate una gita fuori porta o pianificate il viaggio lungo che desiderate da tempo.

Dal 27, l'arrivo di Marte nel segno vi garantisce una carica inesauribile fino a novembre, perfetta per lo sport o le esplorazioni. Infine, il 30, la congiunzione tra Mercurio e Venere renderà la vostra dimora il luogo d'incontro ideale per amici e parenti: preparatevi a mostrare la vostra accoglienza! Voto: 8,5

Vergine – Settembre vi mette al centro della scena: con il Sole e Mercurio nel vostro segno, è il momento migliore per risplendere. Dal 10, con Venere nel sensuale Ariete, la vostra intesa di coppia e il vostro fascino raggiungono il picco: dichiaratevi senza timori. Contemporaneamente, le capacità di guadagno aumentano grazie a idee brillanti e alla Luna Nuova, perfetta per regalarvi un cambio di look, un nuovo guardaroba o ritratti professionali.

Il 21 favorisce la prenotazione di una vacanza, mentre l'ingresso del Sole nel settore economico migliora la gestione delle risorse materiali. Sfruttate la Luna Piena del 26 per riordinare le spese e tagliare i costi inutili. Dal 27, Marte vi dona determinazione costante: più energia investirete nel lavoro, maggiori saranno i frutti. A fine mese, il transito di Mercurio del 30 risveglierà il vostro desiderio di esplorare attraverso piacevoli spostamenti su strada. Voto: 9