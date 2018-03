Il 19 aprile torna sul piccolo schermo la seconda stagione [VIDEO] della serie televisiva Non Dirlo Al Mio Capo, che vede protagonista l'attore abruzzese #lino guanciale. Bisogna sottolineare che il 12 aprile terminerà l'undicesima stagione della #Fiction Don Matteo, con la conseguenza che il giovedì sarà lasciato alla fiction Non Dirlo Al Mio Capo. Inoltre, fino al 23 aprile andranno in onda su Rai uno le repliche della longeva fiction Il Commissario Montalbano con protagonista Luca Zingaretti. Quali sono le novità e curiosità riguardanti l'attore abruzzese Lino Guanciale, protagonista della fiction di Rai Uno e che torna sul piccolo schermo con la seconda stagione della serie Non Dirlo Al Mio Capo, di cui è protagonista insieme a Vanessa Incontrada?

La gara degli ascolti

Il lunedì ci sarà la gara degli ascolti tra la Rai e la Mediaset, ed in particolare tra la fiction Il Commissario Montalbano e la trasmissione L'Isola Dei Famosi, condotta dalla presentatrice Alessia Marcuzzi.

Inoltre alla fine del mese di aprile, e precisamente il 23 aprile andrà in onda la seconda stagione della fortunata fiction La Mafia Uccide Solo D'Estate, che vede protagonisti Claudio Gioè e Anna Foglietta. Inoltre ci sono cambiamenti importanti anche per Rai 2, che vede il ritorno della seconda stagione della fiction poliziesca Rocco Schiavone, della quale è protagonista l'attore romano Marco Giallini.

Il ritorno sul piccolo schermo

L'attore abruzzese [VIDEO] Lino Guanciale ritorna sul piccolo schermo con la serie Non Dirlo Al Mio Capo: ci saranno numerosi cambiamenti, a partire dal cast, caratterizzato dall'arrivo di nuovi protagonisti. Sono passati molti mesi dall'assenza di Lino Guanciale che, nello scorso anno è stato il protagonista della serie nata dalla penna di Carlo Lucarelli, La Porta Rossa.

Inoltre l'attore avezzanese è stato presente per poche puntate nella quarta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti: si è trattato di un cameo, ad eccezione della prima puntata, in cui si è festeggiato il matrimonio di Guido e Azzurra. Il pubblico è curioso di vedere l'avvocato Enrico Vinci, che deve fare i conti con la realtà, a causa dell'arrivo della moglie: questa vicenda compromette il rapporto amoroso con la praticante Lisa Marcelli. Nella fiction Non Dirlo Al Mio Capo indispensabile è anche la presenza dell'attrice toscana Chiara Francini, nei panni della baby sitter Perla.

