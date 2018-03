#chiara ferragni e #Fedez sono diventati genitori del piccolo Leone Lucia Ferragni il 19 marzo scorso. La famosa e popolare stilista e modella italiana ha partorito il primo figlio al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, lo stesso dove ha partorito la diva della musica mondiale Beyoncé, ed è già tra i bebè più influenti del web. Il baby vip è nato con ben tre settimane di anticipo. «È stato un lungo travaglio - ha confessato Chiara -, ero esausta, e vivere quest’esperienza con al fianco il mio amore è stata la migliore motivazione che potessi avere. Era come se fosse la scena di un film, un sogno». Ma basta un video che immortala la neo mamma mentre allatta Leo al seno su Instagram per scatenare polemiche e critiche...

L'enigma sul nome del baby vip

Inizialmente il tatuato rapper italiano Fedez [VIDEO](età 28 anni) e la fashion blogger più potente del mondo avevano pensato a un altro nome per il loro primogenito: Leopoldo. A lei non piaceva affatto. Alla fine hanno scelto Leone anche perché Chiara è una fan sfegatata del cartone animato "Il Re Leone" e prima di incontrare e innamorarsi di Fedez si era fatta tatuare sul braccio un leone e una leonessa che per lei rappresentano la famiglia. Il figlio della coppia vip del jet set italiano ha un nome e ben due cognomi: Lucia (il cognome del papà) Ferragni. Il baby vip ha già diversi soprannomi: Leoncino, Baby Raviolo, Leo.

Il piccolo Leone è già una web star

A meno di una settimana dal parto, il piccolo Leone è già una web star. Il primogenito dei due piccioncini vip, Chiara Ferragni e Fedez, ha già un armadio pieno di tutine personalizzate, scarpine sportive, t-shirt e tantissimi cappellini.

Leone Lucia Ferragni trascorrerà il suo primo mese di vita a Los Angeles, per poi volare a Milano, dove l’attende una nuova casa.

Chiara allatta Leo sui social

Poche ore fa la neo mamma famosa Chiara Ferragni ha condiviso un video sul suo profilo Instagram che la immortala mentre allatta al seno il piccolo Leo. Accanto a lei, c'è Fedez con il bulldog Matilda. In tanti si complimentano con i genitori vip, ma diversi follower criticano il video parlando di "imbarazzo" alla vista del seno nudo della neo mamma, accusata di utilizzare ogni scusa per "mettersi sotto i riflettori". Il popolo del web si è spaccato in due. Una fan della coppia ha osservato: "Un po' più di privacy non farebbe male a nessuno". Un'altra è stata ancora più dura: "Allora questo bambino è nato due giorni fa e già ci sono foto dappertutto, ma non ti vergogni". Una follower ha stigmatizzato le critiche: "È il piu bel momento... l'allattamento al seno è una cosa magica. Io ne allattavo due insieme: il doppio dell'emozione".

Altre ancora hanno sottolineato che non c'è nulla di male nel mostrare e condividere uno dei momenti più belli della vita di una neo mamma.

Critiche forse fuori luogo, retrograde e pretestuose per una star dei social network, che ha sempre condiviso ogni aspetto della sua carriera e della sua love story con Fedez in rete. Non a caso è diventata famosa, influente e potente in tutto il mondo, condividendo ogni aspetto e momento della sua vita. #La sciabolata VIP