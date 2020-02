Raffaella Di Caprio è nel cast della serie tv La Gioconda. Dopo aver interpretato il ruolo di Giovanna Minutillo nella serie tv di Canale 5 Furore 2, insieme con l'attore Massimiliano Morra, l'attrice e modella originaria di Sant’Agata dei Goti è stata tra le protagoniste dello spettacolo Femmina al Teatro Bagaglino di Roma. Ora è stata scelta come una delle protagoniste della serie tv La Gioconda. Ma non solo tv, teatro e cinema. Alcuni giorni fa ha girato una campagna pubblicitaria a Trani per un brand di calzature e borse da donna.

L'attrice nel cast de La Gioconda

La giovane attrice di Furore - Capitolo Secondo è nel cast della serie tv La Gioconda, diretta dal regista fiorentino Lorenzo Raveggi. La vincitrice del concorso di bellezza Miss Gran Prix Forever interpreterà il ruolo della marchesa di Mantova e signora del Rinascimento, Isabella D’Este. Ci saranno anche diversi attori di Hollywood e un altro volto noto al grande pubblico italiano, ovvero Jasmine Carrisi, la figlia dei cantanti Al Bano e Romina Power. Raveggi ha dichiarato ai giornalisti che sarà l’evento più atteso da intere generazioni soprattutto per il fascino e il mistero che circonda tale personaggio.

Ma non è finita qui. Raffaella sarà infatti tra le protagoniste del nuovo film thriller-horror del celebre regista Dario Argento. La sua carriera è in forte ascesa. A dicembre 2019 è stata eletta da un pool di giornalisti come la "più bella attrice italiana" al termine di un concorso nazionale di bellezza femminile che si è disputato in Puglia. Sono in molti a credere in lei: dai produttori Teodosio Losito e Alberto Tarallo al manager Rosario Porzio.

Secondo quest'ultimo potrebbe diventare la nuova Monica Bellucci.

La modella è brand ambassador

Al tempo stesso Raffaella non perde mai di vista il suo primo amore, la Moda. È sempre molto richiesta come testimonial di brand di abbigliamento, calzature, accessori, borse e occhiali. Alcuni giorni fa è tornata in Puglia per girare una campagna pubblicitaria a Trani, comune capoluogo insieme a Barletta e Andria della provincia di BAT, per il brand di calzature Carla Sanchez.

La star di Furore 2 è rimasta "folgorata" dal patrimonio artistico-culturale e dall'enogastronomia della città pugliese ed è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo dalla gente del posto.

Raffaella Di Caprio e Miky Falcicchio a Trani

La modella e attrice campana è la testimonial d'eccezione della nuova collezione primavera-estate 2020. Insieme a lei l'event manager, fashion testimonial e vincitore di Mister Italia 2010, Miky Falcicchio. Il modello e attore pugliese ha firmato la prima capsule collection uomo.

Miky Falcicchio ha spiegato ai giornalisti di essersi trovato molto bene con l'attrice e spera che sia l’inizio di una collaborazione più ampia e duratura.

Come documentano gli scatti realizzati dal fashion e street photographer Checco De Tullio, Raffaella e Miky si sono divertiti molto sul set e hanno stretto un bellissimo rapporto di amicizia. Tra loro c'è grande sintonia e rispetto. Con molta probabilità li vedremo di nuovo insieme per altri progetti lavorativi.