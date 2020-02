Moreno Merlo e Daniele Pompili, rispettivamente ex fidanzati di Paola Caruso e Floriana Secondi, sono di nuovo ai ferri corti. L'attore e figurante tv ha accusato il dj e modello di essere un "parassita e arrampicatore sociale" durante un'intervista rilasciata al sito 'iGossip.it'. L'ex tentatore di Temptation Island ha prontamente risposto per le rime al web influencer su Instagram Story, scatenando un duro botta e risposta social con tanto di sfottò e dichiarazioni al vetriolo.

Pompili accusa Merlo di essere un arrampicatore sociale

A due settimane dall'ultimo e durissimo scontro nel salotto di Barbara D'Urso, Domenica Live, Daniele ha riacceso la querelle mediatico-social contro Moreno. L'ha duramente criticato perché ha sfruttato l'ex Bonas di Avanti un altro, Paola Caruso, per scopi personali in quanto avrebbe "usato" l'esuberante naufraga vip dell'Isola dei famosi italiana e spagnola per finire in televisione. Pompili ha invece riservato parole al miele nei confronti della bionda showgirl calabrese, facendo intendere che potrebbe esserci anche uno spiraglio per una possibile liaison.

Ha confessato che si è affezionato molto a Paola e gli piace molto in quanto è bella, speciale e sensibile. Le dichiarazioni di Pompili su Merlo hanno fatto subito il giro della Rete, scatenando la reazione quasi immediata del deejay e addetto dell’area commerciale di Vinicio. Che cosa ha dichiarato? Come ha risposto agli attacchi di Pompili?

Merlo prende in giro Pompili e Caruso

Il dj ha risposto alle critiche del web influencer Daniele Pompili mediante alcune Instagram Stories esilaranti e al vetriolo.

Moreno ha accusato Daniele di essere un semplice "passante" e ha poi riservato la stoccata più dura proprio nei confronti di Paola Caruso. Ha ironizzato sul feeling speciale tra i due amici, sottolineando che vede di buon occhio questa possibile coppia: "La pallonara della tv e il passante". Ma non è finita qui. Il deejay ha preso per i fondelli Daniele e Paola, dedicando loro l'ultimo brano di Morgan e Bugo intitolato "Sincero".

Le Instagram Stories al veleno di Merlo hanno spinto Pompili a reagire subito con altre storie in cui ha scritto: "Mi fai ridere Merlo, sì sono un passante. Passo tutto il giorno a fare il passante per il mondo". Poi ha preso le difese della bionda soubrette calabrese: "Non ti permettere di parlare di Paola in quei termini. Altrimenti te la vedrai con me. Paola non si tocca". Finora sia la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello sia la soubrette calabrese non hanno voluto né commentare né entrare in polemica con i rispettivi ex compagni. Il caso finirà nuovamente nei salotti tv di Barbara D'Urso?

Staremo a vedere.