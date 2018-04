Sabato 28 aprile 2018 torna il serale di Amici 17 [VIDEO]. Si tratterà della quarta puntata del talent show di Canale 5. La scorsa volta non c’è stata alcuna eliminazione, visto che gli allievi a rischio sono stati salvati dalla commissione interna ed ammessi all’appuntamento successivo. Per la cronaca, Irama aveva vinto la puntata. Stavolta cosa accadrà in studio da #Maria De Filippi? Quasi certamente non ci si ritroverà con una situazione identica a quella della settimana scorsa. Qualche concorrente abbandonerà la scuola dicendo così addio ai sogni di gloria. A poche ore dalla quarta puntata, ci sono anticipazioni su ospiti e assegnazioni.

Di seguito andremo a scoprirne i dettagli.

Anticipazioni quarta puntata di Amici 17

In occasione della puntata di sabato 28 aprile 2018 saranno ospiti diversi artisti del panorama musicale italiano. Il nome di spicco è certamente quello di Emma Marrone. La cantante salentina, che ha ricoperto il ruolo di coach negli anni scorsi, affiancherà i ragazzi della squadra dei Bianchi nel corso della prima fase, quando avremo modo di assistere alle corali di canto e ballo. Dall’altra parte dello schieramento, invece, troveremo Alessandra Amoroso, che per una serata si sdoppierà, ricoprendo anche il ruolo di ospite, oltre che di giurata della commissione esterna.

Nel team dei Blu vedremo Carmen Ferreri protagonista della prova comparata. La giovane trapanese dovrà sfidare Emma Muscat sulle note della canzone “Creep” dei RadioHead, non altro che la versione inglese di “Ad ogni costo” di Vasco Rossi.

La ragazza maltese, che insieme a Biondo sta facendo sognare i fan romantici di #Amici di Maria, si esibirà al fianco del rapper nel brano “Someone like you” di Adele. Il giovane scriverà delle rime inedite per accompagnare la sua dolce metà. Vedremo se ci saranno altre critiche nei suoi confronti, dopo quelle della volta scorsa fatte da Heater Parisi, che successivamente è stata attaccata sui social da parte dei fan del ragazzo, ricevendo addirittura minacce.

Per quanto riguarda gli altri ospiti, saranno presenti Stash & The Kolors, con il frontman della band al centro di alcune notizie di gossip nelle ultime settimane, poi anche Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, che nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo hanno partecipato insieme con il brano “Il segreto del tempo”. Prima di lasciarvi, invitandovi a seguirci per ricevere altre news sul talent show di Canale 5 [VIDEO], vi ricordiamo che Carmen Ferreri ed Einar Ortiz eseguiranno la canzone vincitrice nella kermesse sanremese di Fabrizio Moro ed Ermal Meta, ovvero “Non mi avete fatto niente”.