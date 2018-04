#Giorgio Manetti e #Gemma Galgani sono tornati insieme? E’ l’interrogativo che circola con maggiore insistenza in queste ore tra i seguaci del trono over di #Uomini e donne. Ad alimentare le speranze dei fan della coppia quanto accaduto in occasione della partecipazione al Maurizio Costanzo Show [VIDEO]. Il ‘gabbiano’ ha invitato la dama a ballare un lento sulle note di ‘Noi due nel mondo e nell’anima’ dei Pooh. Al termine del lento tra il cavaliere la torinese è scattato un bacio che ha infiammato lo studio. Un gesto che ha spiazzato i seguaci del dating show di Canale 5. Nelle ultime settimane i rapporti tra la coppia erano diventati decisamente tumultuosi con il fiorentino che aveva decisamente preso le distanze dall’ex.

“Io e te non torneremo mai più insieme”. Le frasi a muso duro e dai toni perentori non lasciavano presagire nessun tipo di riavvicinamento. Tra l’altro entrambi avevano iniziato nuove frequentazioni con alterne fortune. Quanto accaduto nello storico salotto della televisione italiana ha diviso i social ed è sembrato il preludio ad un nuovo ribaltone.

La coppia non ha lasciato il programma

A sostegno di quest’ipotesi sono arrivate alcune anticipazioni della puntata del trono over registrata mercoledì 18 aprile secondo le quali Giorgio e Gemma, non rendendosi conto di aver il microfono aperto, avrebbero manifestato l’intenzione di stare insieme. Un’affermazione che avrebbe scatenato la discussione in studio con la discussa coppia pronta a lasciare il people show per vivere una love story lontana dalle telecamere.

In realtà il toscano e la Galgani non sono tornati insieme come evidenziato dal gruppo Giorgio Manetti [VIDEO] Official e da Uomini e Donne Original Club. In realtà le anticipazioni diffuse nei giorni scorsi non erano corrispondenti al reale andamento della registrazione del trono over che ha visto Gemma accettare l’invito del nuovo corteggiatore (Marco) a trascorrere la Festa della Liberazione da lui.

L'invito di Marco alla dama torinese

Nessuna novità di rilievo, invece, per le evoluzioni sentimentali del cavaliere fiorentino. Inoltre sembra che la situazione tra Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri non si sia definita del tutto. Dall’altra parte Sossio Aruta è ancora indeciso tra Ursula e Chiara con Maria De Filippi che avrebbe lanciato un ultimatum al ‘re leone’ invitandolo a rompere gli indugi ed a fare una scelta netta.