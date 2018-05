Dopo la fine della relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante [VIDEO], la bella ex corteggiatrice di ''Uomini e donne'' ha spiegato le sue motivazioni nelle ultime puntate del trono classico andate in onda nei giorni passati. Tuttavia, però, la bella ragazza romana nonostante la sua fine con Andrea sembra reagire bene alla rottura con il Dj, anche se ovviamente i molti anni di fidanzamento con Damante attualmente non le fanno pensare di iniziare una nuova relazione con un altro uomo.

Detto ciò, nelle ultime ore il fratello della nota showgirl Belen Rodriguez (Jeremias) ha rotto il silenzio tramite un'intervista per il settimanale ''Nuovo''.

Cosa avrà detto Jeremias Rodriguez riguardante la bella Giulia De Lellis? Scopriamo tutti i dettagli nel proseguo della news.

''Uomini e Donne'' gossip: Jeremias Rodriguez sta corteggiando Giulia De Lellis

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, le novità nel mondo del Gossip non mancano mai. Infatti, nelle ultime ore un'intervista della rivista ''Nuovo'' fatta al fratello di Belen (Jeremias Rodriguez) ha suscitato molto interesse sul web. Quest'ultimo infatti ha affermato che sta provando a corteggiare la giovane ragazza romana: ''Le ho scritto io per primo un messaggino e lei mi ha risposto. Per il momento è nata un’amicizia, poi chissà…mi dovete dare tempo''.

Queste sono le prima parole dell'intervista di Jeremias rilasciata al settimanale ''Nuovo''. Tuttavia, il ragazzo Argentino ha voluto aggiungere altre carne sulla brace: ''Io di solito non rispondo mai ai messaggi, nemmeno se mi chiama mia mamma.

Però con Giulia è diverso, infatti sono stato io a mandare il primo messaggio. Se mi interessa qualcosa, cerco di cambiare. Tuttavia, quando scrivo a Giulia ricevo sempre le sue risposte. Ancora purtroppo non ci siamo visti, ma chissà...''.

Come la prenderà Belen davanti a queste dichiarazioni del fratello?

In passato tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez non scorreva buon sangue. Tuttavia, però, una volta che Giulia De Lellis è uscita dal reality del ''Grande Fratello Vip 2'', le due si sono potute chiarire. Ma nonostante ciò, la sorella Belen Rodriguez accetterà di buon grado il corteggiamento di Jeremias per l'ex corteggiatrice di ''Uomini e Donne'' Giulia?

Se volete rimanere aggiornati su tutte le notizie sul mondo dello spettacolo e programmi tv [VIDEO] vi invitiamo a cliccare il nome dell'autore dell'articolo e successivamente il tasto "Segui".