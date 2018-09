Stasera su Real Time parte la stagione numero sei di Bake Off Italia, il cooking show condotto anche quest’anno da Benedetta Parodi. Come sempre l’obiettivo del programma è quello di decretare il miglior pasticcere amatoriale d’Italia. L’anno scorso vinse Carlo Beltrami, il serramentista bergamasco, che si è portato a casa la possibilità di pubblicare un suo libro di ricette (anche se fino a oggi è l’unico vincitore del programma a non aver pubblicato il suo ricettario).

Per questa edizione è stata confermata la stessa giuria della procedente, infatti vedremo Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e il pastry che Damiano Carrara. Invece ci saranno delle novità per quanto riguarda la location, infatti da Villa Annoni ci si sposta verso Villa Bagatti Valsecchi, situata a Varado nella provincia di Monza-Brianza.

Nella puntata di stasera avremo l’occasione di vedere la fase finale delle selezioni; 32 concorrenti cercheranno di accaparrarsi uno dei 16 posti disponibili. Anche quest’anno i concorrenti dovranno affrontare tre tipologie di prove: la creativa, la tecnica e la prova a sorpresa. Durante le 14 puntate di messa in onda avremo anche il modo di assistere a delle prove esterna e le location che ospiteranno le varie sfide saranno la Toscana, il Portogallo e la Svizzera.

Se non volete perdervi nemmeno un dettaglio della puntata in onda questa sera, seguite il racconto della diretta qui su Blasting News.

Inizia la prima puntata di Bake Off Italia 6

21.15 - s'inizia la puntata con la presentazione della nuova location che ospiterà il programma, ovvero Villa Bagatti Valsecchi. In questa puntata conosceremo i 16 concorrenti che parteciperanno a Bake Off Italia, si contenderanno i posti disponibili in 32.

21.21 - i 32 concorrenti sono stati divisi in due gruppi da 16 e a tutt'e due i gruppi è stato fatto credere che fossero i concorrenti prescelti per questa edizione, ma in realtà non sanno che per far parte ufficialmente del programma dovranno affrontare ancora delle sfide.

21.24 - per la prima prova dovranno reinterpretare un dolce tipico della tradizione culinaria italiana: la Torta Paradiso. Un gruppo dovrà preparare la versione di Knam fatta con il cioccolato, la "total black", l'altro invece dovrà fare la versione "total white" di Damiano Carrara. Per realizzarla hanno a disposizione 80 minuti.

21.53 - Jacopo, Beatrice e Vincenzo sono i migliori della prima prova, per quanto riguarda il gruppo di Knam, e quindi conquistano i primi tre posti dei sedici.

21.55 - Irene, Federico e Daniele sono i tre migliori del gruppo di Damiano Carrara. Anche loro conquistano un posto nella rosa di Bake Off Italia.

21.56 - sei aspiranti pasticceri, invece, sono stati eliminati, quindi in corsa rimangono 20 concorrenti.

Per questa seconda prova dovranno preparare la torta Upside Down alle banane. I pasticceri amatoriali sono stati divisi in coppie. I due componenti dovranno sfidarsi a vicenda e il vincitore di ogni coppia entrerà ufficialmente nella rosa di Bake Off Italia 6.

22.17 - torte verranno giudicate dai giudici, la prima coppia che si presenterà davanti a loro è quella composta dalle concorrenti Cristina e Barbara. Spetta a Clelia D'Onofrio scegliere. Cristina è la prescelta.

22.18 - ora Knam chiama Valentina e Anna Maria. La miglior torta è quella di Valentina.

22.19 - Damiano Carrara chiama Michele e Alfredo. Per lui la torta migliore è quella di Alfredo.

22.20 - ora Knam chiama Francesca ed Elisa. Per lui la torta nettamente migliore è quella di Elisa.

22.20 - Damiano Carrara chiama Sara e Andrea, ma per lui nessuno dei due, per ora, si merita un posto a Bake Off Italia 6.

22.22 - Knam chiama la coppia composta da Jolanta e Gio. Passa Jolanta.

22.22 - Damiano Carrara chiama Gloria e Cri. Per lui la torta di Gloria è la superiore tra le due.

22.23 - Knam chiama Samantha e Giusy. Anche loro sono in sospeso, al momento nessuna delle due si merita di passare il turno.

22.24 - Damiano Carrara ora deve scegliere tra Massimiliano e Iolanda. Quest'ultima passa il turno.

22.25 - Clelia D'Onofrio dovrà decidere su l'ultima coppia composta da Medina e Francesco. Quest'ultimo passa il turno.

22.26 - i quattro pasticceri in sospeso dovranno affrontare un'ulteriore sfida. Avranno la possibilità di preparare il loro dolce preferito, ma dovrà essere di piccola misura, infatti dovrà avere le dimensioni di un cucchiaio. Per preparare il tutto avranno a disposizione un'ora di tempo.

22.43 - i due concorrenti che vanno a completare La Rosa dei concorrenti di Bake Off Italia 6 sono Samantha e Sara.

22.45 - la rosa dei 16 concorrenti di Bake Off Italia è composta da:

Jacopo, 23 anni di Cagliari, studente di Chimica;

23 anni di Cagliari, studente di Chimica; Beatrice , 34 anni di Como, designer;

, 34 anni di Como, designer; Vincenzo , 44 anni di Castellammare di Stabia (NA), ispettore della Guardia di Finanza;

, 44 anni di Castellammare di Stabia (NA), ispettore della Guardia di Finanza; Irene , 21 anni di Roma, laureata in Biologia;

, 21 anni di Roma, laureata in Biologia; Federico , 16 anni di Lomazzo (CO), studente all'istituto alberghiero;

, 16 anni di Lomazzo (CO), studente all'istituto alberghiero; Daniele , 29 anni di Cremona, soccorritore stradale;

, 29 anni di Cremona, soccorritore stradale; Cristina , 51 anni di Vicenza, avvocato civilista;

, 51 anni di Vicenza, avvocato civilista; Valentina , 21 anni di Albano Laziale (RM), impiegata;

, 21 anni di Albano Laziale (RM), impiegata; Alfredo , 52 anni di Genova, ferroviere;

, 52 anni di Genova, ferroviere; Elisa , 32 anni di Reana del Rojale (UD), medico geriatra;

, 32 anni di Reana del Rojale (UD), medico geriatra; Jolanta , 55 anni di Swiatkowice (Polonia), ex coreografa;

, 55 anni di Swiatkowice (Polonia), ex coreografa; Gloria , 64 anni di Piombino (LI), ex comandante della Polizia Municipale;

, 64 anni di Piombino (LI), ex comandante della Polizia Municipale; Iolanda , 21 anni di Ottaviano (NA), ex studentessa;

, 21 anni di Ottaviano (NA), ex studentessa; Francesco , 22 anni di Riccione (RN), laureato in Scienze Naturali;

, 22 anni di Riccione (RN), laureato in Scienze Naturali; Samantha , 24 anni di Faedo (TN), estetista;

, 24 anni di Faedo (TN), estetista; Sara, 20 anni di Sant'Angelo Lodigiano (LO), estetista.