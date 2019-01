Annuncio

Annuncio

Continuano le infinite chiacchiere sullo show del celebre cantautore Adriano Celentano, trasmesso in diretta televisiva su Canale 5. Il programma ha dato vita a numerosi giudizi negativi da parte degli spettatori che non hanno apprezzato l'allestimento per lo show del 'Molleggiato'. Il cantante si è presentato solo pochi minuti prima della fine del cartone animato, che si suppone sia costato circa venti milioni di euro [VIDEO].

Critiche pesanti per 'Adrian', lo show di Celentano

Già da molte ore i fan del cantante sul web e sui più famosi social network continuano a manifestare dubbi dopo aver letto le indiscrezioni sull'abbandono da parte di Adriano nel corso del programma, in seguito al dissenso del pubblico durante lo show andato in onda sulla nota rete televisiva 'Canale 5'.

Nello specifico, alcune persone che hanno assistito allo show di Verona, sostengono che improvvisamente molti avrebbero 'lanciato' fischi al musicista. Comportamento che, sommato ai numerosi giudizi negativi, avrebbero portato l'autore a lasciare la scena.

Advertisement

Gossip che ancora non hanno avuto conferma [VIDEO]. Altri presenti, inoltre, hanno spiegato che non ci sarebbero stati fischi per il cantante che è apparso sul palco solo verso la fine dello show come un vero 'divo' della musica, ricevendo infiniti applausi da parte del pubblico.

Chiusura anticipata di un'ora per la trasmissione in onore del Molleggiato

Per ora tutte queste supposizioni devono essere confermate: si potrà capire qualcosa in più dal prossimo episodio della serie, che andrà in onda questa sera, 22 gennaio, su Canale 5. Il cantante si prolungherà sul palco? Il tutto dipenderà anche dagli ascolti che, in caso fossero positivi, potrebbero dar vita a puntate più lunghe di un'ora. In caso contrario, potrebbe essere prevista l'eliminazione del programma.

Un altro mistero che ha avvolto la prima puntata di questa nuova trasmissione è stato l'orario di chiusura.

Advertisement

La lista dei programmi tv Mediaset informava gli ascoltatori che lo show sarebbe terminato dopo la mezzanotte, ma poco dopo le 23 già era in onda il telegiornale notturno. I fan del celebre cantautore sperano che si sia trattato soltanto di un episodio isolato e si augurano di vedere Celentano esibirsi sul palco, senza fugaci comparse. Non ci resta che attendere per scoprire come si comporterà stasera Adriano Celentano nel suo show che ieri ha raggiunto picchi di 6 milioni di telespettatori durante la prima parte.