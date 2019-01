Annuncio

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi secondo quanto riportato da alcune voci dei rumors e confermato dalla stessa ex tronista, stanno vivendo un momento di crisi. Addirittura c'è chi ipotizza che i due giovani si siano lasciati, ma un'ex concorrente di Temptation Island attraverso la risposta ad un fan ha fornito un indizio ben preciso sulla coppia.

Alessandra Sgolastra: 'Presto vedrò Giordano e Nilufar'

Da qualche tempo a questa parte si mormora che Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati stiano vivendo un momento di crisi, tanto che alcuni hanno già ipotizzato una rottura tra i due.

A fare chiarezza in merito alla vicenda anche se indirettamente ci ha pensato Alessandra Sgolastra.

La donna in questione è l’attuale fidanzata di Andrea Zenga ed insieme al suo attuale compagno ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip.

La stessa edizione alla quale partecipato la Addati e Mazzocchi: alla Sgolastra è stato chiesto da un follower quando arriverà una rimpatriata [VIDEO] con i due ex protagonisti di Uomini e Donna. Nel rispondere alla fan, Alessandra ha dato una risposta bene precisa: “A breve, tutti a sciare”. Inoltre, la fidanzata di Zenga non si è fermata solo a rispondere ma ha anche taggato la coppia: a questo punto l’ipotesi di un addio tra Giordano e Nilufar sembra davvero lontano e non avrebbe alcun senso taggare una coppia che si sta per lasciare. Ci piace pensare che la crisi tra i due ragazzi sia dovuta ad alcune visioni della vita diverse, ma che presto possano tornare ad essere più uniti di prima.

Giordano Mazzocchi sparito dai social: nessun like alle foto della Addati

Nilufar Addati nei giorni scorsi dopo le presunte voci dei rumors in merito ad un momento di crisi con Giordano Mazzocchi attraverso i social ha confermato tutto.

L’ex tronista partenopea con un video postato su Instagram ha dichiarato che lei ed il maestro di sci avevano litigato [VIDEO], ma che attualmente formavano ancora una coppia. Il messaggio è suonato come una doccia fredda alle orecchie dei tantissimi fan della coppia, perché molti pensavano ad una vicina convivenza. Al momento, tranne il particolare indizio fornito da Alessandra Sgolastra, non vi sono ulteriori aggiornamenti sull'attuale stato sentimentale della coppia: ma si sa soltanto che i due giovani sono sempre più distanti nel mondo dei social. Addirittura Giordano, non avrebbe messo nessun like alle ultime foto postate dalla Addati.