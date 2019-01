Annuncio

Dopo le consuete puntate dedicate al trono over, torna oggi pomeriggio su canale 5 un nuovo appuntamento con il trono classico di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni fornite da 'Witty tv', vedremo la scelta di Andrea Cerioli, il quale ha deciso di uscire dal programma, prima delle registrazioni delle puntate serali di Uomini e donne, con Arianna. Nell'appuntamento odierno sarà dato spazio anche al trono di Lorenzo Riccardi, il quale dopo la clamorosa messinscena della settimana scorsa [VIDEO] si farà perdonare dalle due corteggiatrici.

Ricordiamo che quanto in onda oggi pomeriggio fa riferimento alla registrazione del trono classico dello scorso 12 gennaio.

Uomini e donne, spoiler puntata di oggi: la scelta di Andrea Cerioli è Arianna

Stando a quanto riportato dalla clip di anteprima pubblicata sul sito 'Witty tv', oggi pomeriggio a partire dalle 14,40 su canale 5 vedremo la scelta di Andrea Cerioli nello studio di Maria De Filippi, con tanto di poltrone rosse e cascata di petali, come da tradizione.

Il tronista bolognese ha deciso di effettuare la sua scelta in anticipo e quindi non lo vedremo nello speciale di Uomini e donne, che andrà in onda nel mese di febbraio in prima serata. In puntata vedremo l'ingresso di Arianna e Federica, alle quali sarà comunicato a sorpresa che oggi Andrea prenderà la sua decisione. Le due corteggiatrici avranno reazioni contrastanti: Federica sarà molto agitata, mentre Arianna mostrerà una tranquillità che desterà un dubbio in Gianni Sperti, il quale accuserà la corteggiatrice di essersi già messa d'accordo con il tronista. Una polemica che andrà avanti per gran parte della puntata, sino ad arrivare alla scelta di Andrea Cerioli. Sarà proprio Arianna la ragazza che è riuscita a rapire il cuore del giovane. La cascata di petali rossi e il bacio finale sanciranno la scelta finale del tronista [VIDEO].

Anticipazioni trono classico: Lorenzo sempre più indeciso tra Claudia e Giulia

Nonostante i sospetti di Gianni Sperti, circa un loro presunto accordo, Arianna e Andrea si apprestano a cominciare un nuovo cammino insieme, al di fuori degli studi televisivi. Dopo aver visto la scelta di Cerioli, in puntata si parlerà anche del trono di Lorenzo Riccardi, dopo la clamorosa messinscena della settimana scorsa, in cui il tronista ha finto una scelta per mettere alla prova le sue corteggiatrici. Le anticipazioni su quanto vedremo in onda oggi pomeriggio, ci svelano che Lorenzo farà un'esterna con Claudia, raggiungendola nel vivaio di famiglia e poi proseguendo l'incontro al mare dove scatterà un bacio. Tre esterne invece per l'altra corteggiatrice Giulia, con cui Lorenzo ha passato bei momenti riuscendo a conoscerla meglio. Anche con lei un bacio. Tornati in studio, vedremo che Lorenzo sarà sì riuscito a farsi perdonare per la finta scelta della scorsa volta, ma sarà ancora più indeciso. Dalle anticipazioni che arrivano da 'll Vicolo delle news', sappiamo che, nell'ultima registrazione del trono classico, Lorenzo si è detto pronto ad effettuare la sua scelta e non resta quindi che attendere le puntate serali di Uomini e donne per scoprire chi tra Giulia e Claudia sarà riuscita rapire il cuore del tronista milanese.