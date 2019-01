Annuncio

Alessia Marcuzzi è pronta per aprire i battenti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. La conduttrice romana nonostante sia intenta a preparare le ultime cose per il reality, ha avuto un crollo emotivo dovuto ad alcuni insulti ricevuti sui social.

La conduttrice romana in quest'ultimo periodo su Instagram pubblica tantissimi mini-video dal backstage del reality di Canale 5. L'ultimo video postato ha attirato l'attenzione di alcuni leoni da tastiera.

La Marcuzzi è stata immortalata mentre fa una mini sfilata con un vestito molto sensuale di colore celeste. La cosa notata da alcuni follower non è stata la splendida forma della conduttrice, la ma forma delle sue gambe.

Attraverso alcuni commenti poco educati, alcuni haters hanno evidenziato la strana 'X' al centro delle gambe dell'ex moglie di Simone Inzaghi. All'indirizzo della conduttrice sono arrivate numerose critiche e pesanti insulti, che hanno fatto piombare la Marcuzzi in un vero e proprio incubo.

Ai tempi della scuola infatti, Alessia Marcuzzi [VIDEO] veniva "bullizzata" da alcuni suoi compagni di scuola. "A Marcù, te ce passa un treno in mezzo alle gambe", questo uno dei commenti più garbati che riceveva. Oggi la conduttrice e volto noto di Mediaset ha deciso di non farsi buttare più giù e reagire tanto da dichiarare: "Con il tempo ho imparato che i difetti possono diventare un pregio. Lo so che le mie gambe sono storte, non volevo sentirmi dire il contrario".

Intanto manca davvero poco all'inizio dell'Isola dei Famosi. In queste ore sulla pagina social del reality, sono stati annunciati i nomi di altri due naufraghi: Paolo Brosio e Joe Squillo. Il giornalista approfitterà della solitudine per delle riflessioni interiori, mentre la cantante è stata annunciata così: "Con lei le spiaggie di Cayos Cochinos saranno più glamour".

Annalisa Minetti nel mirino degli haters

In ordine di tempo prima di Alessia Marcuzzi, è stata pesantemente insultata sui social Annalisa Minetti. Alla cantante è stato detto che in quanto cieca, non avrebbe dovuto mettere al mondo il secondo figlio. A tutte le critiche la cantante ha deciso di rispondere con una speciale diretta dal battesimo della figlia Elena, per le telecamere di Domenica Live [VIDEO]. Agli insulti social, la Minetti ha dichiarat che coloro che l'hanno attaccata sono solo persone che non sono in grado di amare. Annalisa Minetti come Alessia Marcuzzi, sono solo le ultime prese di mira in quanto la lista è davvero lunga.