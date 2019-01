Annuncio

Selvaggia Lucarelli sembra davvero non riuscire a digerire la nuova moda dei vip, ovvero quella di andare in vacanza con i propri ex mariti e nuove consorti. In particolare la nota opinionista ha bacchettato Alessia Marcuzzi.

In questi giorni la conduttrice romana prima di dedicarsi ai nuovi impegni di lavoro, si è dedicata una vacanza alle Maldive. La donna è partita con il marito e la figlia avuta da Francesco Facchinetti. Sull’isola però erano presenti anche lo stesso produttore musicale e la moglie Wilma.

La Marcuzzi è nota per essere rimasta in buoni rapporti con tutti i suoi ex. Lo stesso è avvenuto con Simone Inzaghi. Addirittura la donna durante le seconde nozze del mister della Lazio, ha fatto da testimone alla nuova consorte.

Da qui parte la critica anche se con un velo d’ironia da parte della giornalista de Il Fatto Quotidiano: “Alessia Marcuzzi [VIDEO] andrebbe studiata e sottoposta a esami psicologici e istologici, analizzata dai più grandi scienziati del dna e della mente umana”. In modo molto giocoso la Lucarelli ha poi continuato il suo intervento: “Menomale che la Marcuzzi non abbia avuto dei figli anche con Cudicini e Sermonti. Altrimenti l’avremmo trovata a Pasqua a Capri con uno ed a Pasquetta a Sorrento con l’altro”. Tuttavia il pensiero espresso da Selvaggia Lucarelli anche se in modo un po’ pungente, non è stato stato con cattiveria. I tempi della difficile separazione tra Simona Ventura e Stefano Bettarini sembrano ormai archiaviati.

Alessia Marcuzzi svela i nomi delle opinioniste in studio

Una nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta prendendo forma.

In merito alle due opinioniste presenti in studio, c’era molta incertezza [VIDEO]. Attraverso un post pubblicato su Instagram, la Marcuzzi ha pubblicato uno scatto in cui vengono immortalate Alba Parietti e Alda D’Eusanio, con tanto di didascalia: “Con me facciamo le tre A”.

Isola dei Famosi 2019: ecco il cast

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi farà il suo esordio sul piccolo schermo giovedi 24 gennaio. Dopo numerose ipotesi in merito ai naufraghi partecipanti, sono stati resi quasi ufficiali tutti i concorrenti vip: Riccardo Fogli, Jereamis Rodriguez reduce dell’esperienza al GF Vip2, Paolo Brosio, Alvin, Taylor Mega, Sarah Altobello, Luca Vismara, Marco Maddaloni e Marina La Rosa. Inoltre si mormora la firma di un noto calciatore della serie A, che ha la fama di playboy. Per il ruolo di inviato invece, sarebbe ad un passo dalla firma Daniele Bossari.