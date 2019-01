Annuncio

Annuncio

Nuove notizie in anteprima riguardo alla soap Il Segreto [VIDEO]: i telespettatori scopriranno nelle prossime settimane che Antolina, la ex cameriera della famiglia Laguna, si rivelerà ben diversa da quello che sembrava. Elsa, infatti, troverà casualmente delle lettere di Antolina indirizzate a Jesus (Pablo Alvarez). Dalle missive si evincerà chiaramente che tra i due c'è stata una relazione illecita, perché Antolina in queste lettere dichiarava espressamente di amare Jesus.

Leggi anche Trame iberiche Una Vita: Celia perde il bambino per soccorrere Trini

Elsa resterà sbalordita e si interrogherà a lungo sul da farsi, ma poi deciderà di informare il padre Amancio del ritrovamento, definendo l'insospettabile Antolina diabolica e spregiudicata oltre ogni immaginazione.

Advertisement

All'epoca di ambientazione della storia narrata ne Il Segreto, una relazione tra un giovane di famiglia borghese e una cameriera era considerata scandalosa ed anche pericolosa per gli equilibri economici familiari.

Il Segreto: sconvolto, Amancio lascia Puente Viejo

Amancio Laguna (l'attore Jaime Pujol) prenderà la notizia decisamente male e per il dispiacere deciderà di lasciare momentaneamente il paese. Non riuscirà assolutamente ad accettare che suo figlio Jesus abbia avuto una relazione con la domestica di casa. In seguito, Amancio avrà piena conferma dei sospetti della figlia Elsa su Antolina, poiché troverà altre lettere compromettenti sul torbido rapporto tra Antolina e Jesus, ma tornando in fretta e furia in paese resterà ferito, cadendo da cavallo. Fortunatamente sarà tempestivamente soccorso da Onesimo e Meliton.

Advertisement

L'uccisione di Amancio Laguna da parte di Antolina

A questo punto l'intraprendente Antolina (che ha il volto di Alejandra Meco) si introdurrà nella camera del convalescente Amancio (il bravissimo Jaime Pujol). Antolina ucciderà l'uomo gridandogli tutto il suo disprezzo e soffocandolo con un cuscino. In preda a un raptus di follia, si recherà poi da Elsa Laguna, figlia di Amancio, allo scopo di uccidere anche lei. Riuscirà nel suo intento criminoso? Lo scopriremo nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto, sempre su Canale 5. Di certo possiamo dirvi che Antolina rivelerà di essere davvero una persona spietata. Tutto questo sarà certamente una sorpresa per gli affezionati telespettatori, che seguono quotidianamente Il Segreto [VIDEO], al quale si riferiscono le anticipazioni relative agli episodi in onda prossimamente sul piccolo schermo.