A distanza di diverse settimane dalla fine del Grande Fratello Vip, continuano i Gossip sulla presunta storia d'amore nata all'interno della casa di Cinecittà tra Stefano Sala e Benedetta Mazza. I due, ospiti ieri di Pomeriggio 5, hanno ribadito la loro amicizia, ma ciò che ha colpito sono le rivelazioni del modello lombardo il quale ha confessato a Barbara D'Urso di aver interrotto la sua relazione con la fidanzata Dasha. Stefano è dunque tornato single ed in molti ora attendono l'ufficialità della storia con la bionda conduttrice emiliana.

Pomeriggio 5, Stefano rivela: 'Io e Dasha ci siamo lasciati'

Ospite insieme a Benedetta Mazza del salotto di Barbara D'Urso, Stefano Sala ha raccontato della fine della relazione con la modella ucraina Dasha.

I due, come spiegato dal giovane, nonostante abbiano cercato di far funzionare le cose, si sono resi conti che tra loro qualcosa è cambiato, dopo la partecipazione di Stefano all'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver passato le vacanze di Natale insieme, i due hanno deciso quindi di chiudere la loro storia, dopo essersi resi conto che il loro rapporto non era più recuperabile. Tra le altre cose, di fronte alla conduttrice, l'ex gieffino rivela di come la ex Dasha non stia attraversando un bel periodo, in quanto sembra non aver preso affatto bene la fine della loro relazione. Fine che è coincisa con la conoscenza di Stefano e Benedetta all'interno della Casa più spiata d'Italia. [VIDEO]

Dopo il Gf Vip nuova storia d'amore tra Benedetta e Stefano?

Le rivelazioni sulla sua situazione sentimentale rilasciate a Pomeriggio 5 [VIDEO], inevitabilmente fanno sorgere molte domande agli opinionisti ed alla stessa Barbara D'Urso, i quali sembrano insinuare il fatto che ora Stefano è libero di portare avanti la sconoscenza con Benedetta Mazza.

Sala dal canto suo, dichiara di non ritenere corretto intraprendere una relazione a poco tempo di distanza dall'addio a Dasha. Il grande feeling e la forte attrazione che abbiamo visto tra Benedetta e Stefano Sala al Grande Fratello Vip, fanno però pensare che a breve potremmo annunciare la nascita di una nuova coppia, a dispetto delle dichiarazioni dei due che continuano a ribadire il loro rapporto di grande amicizia.

Non resta quindi che attendere ulteriori notizie dal siti di gossip per scoprire se, dopo la fine della relazione con Dasha, Stefano si lancerà in una nuova avventura proprio con la bionda conduttrice emiliana.