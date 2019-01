Annuncio

Barbara D'Urso è una delle conduttrici più chiacchierate dello spettacolo italiano. La donna ieri dopo circa vent'anni d'assenza è tornata sul piccolo schermo con la fiction La Dottoressa Giò, ma a quanto pare il ritorno è stato un vero e proprio flop. La D’Urso nei panni della ginecologa Basile, dopo aver rischiato la radiazione per essersi messa contro un potente primario, è tornata a svolgere la sua professione presso l'ospedale San Carlo di Roma. Il suo ritorno però è stato mal digerito da alcuni vecchi e nuovi personaggi, tanto che dietro le quinte per tutta la serie si muoveranno per metterla in cattiva luce.

Dopo aver seguito il primo episodio sui social all'indirizzo della fiction [VIDEO] sono arrivati numerosi commenti ironici. "In due ore la Dottoressa Giò vince un processo, si appropria del suo posto di lavoro, rischia due colpi di pistola, fa nascere 44 bambini e salva delle ragazzine dalla prostituzione".

Il commento di un altro utente invece recita così: "Bisogna ammetterlo, la dottoressa Giò si è calata benissimo nei panni di Barbara D'Urso". Purtroppo i risultati della fiction sono stati pessimi. Soltanto 3 milioni di telespettatori hanno seguito le vicende della dottoressa con uno share pari al 12,63%. La stessa sorte è toccata a Pomeriggio Live. Nonostante il cambio d'orario per non gareggiare contro la Domenica In di Mara Venier, il programma condotto da Barbara D'Urso non ha spiccato il volo anzi, la domenica appena trascorsa per la conduttrice è stata proprio da dimenticare.

‘Ho voluto fortemente la Dottoressa Giò’: parola di Carmelita

Barbara D’Urso lo scorso sabato è stato ospite nel salotto di Verissimo. Da Silvia Toffanin la conduttrice ha confessato un aneddoto su La Dottoressa Giò: “Ho voluto fortemente il ritorno della dottoressa Basile.

Pier Silvio Berlusconi mi ha concesso il ritorno dopo vent’anni per disperazione”. Intanto, in quel di Cologno Monzese si mormora già una seconda serie della fiction.

Barbara D'Urso esulta sui social

I dati auditel hanno annunciato una netta sconfitta di Domenica Live e de La Dottoressa Giò. Nonostante tutto Barbara D'Urso ha esultato sui social. Attraverso uno scatto pubblicato su Instagram [VIDEO] in cui viene immortalata col cast della fiction, la conduttrice Mediaset ha evidenziato la fascia d'età che ha seguito i suoi programmi ringraziandoli: "Eravate in 3 milioni, nonostante la partita".