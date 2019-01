Annuncio

Annuncio

Dopo mesi di silenzio seguiti alla bufera mediatica che l'ha travolta, l'ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella ha rotto il silenzio e attraverso le pagine del settimanale 'Chi' ha confessato tutti i suoi errori chiedendo perdono a Maria De Filippi e a tutta la redazione del programma. Da qualche ora inoltre, la giovane napoletana è tornata anche sui social [VIDEO], aprendo un nuovo account Instagram e dove ha pubblicato un lungo post di scuse, rivelando un dramma privato che la riguarda e che la vedrà costretta ad operarsi di nuovo per melanoma.

L'ex tronista Affi Fella torna sui social: 'Non sto bene, mi devo operare'

Dopo cinque mesi di silenzio seguiti allo scandalo scoppiato a Uomini e donne dopo le dichiarazioni dell'ex Nicola Panico, Sara Affi Fella è tornata a parlare e lo ha fatto in primis con un'intervista rilasciata al rotocalco di Alfonso Signorini in edicola da ieri e successivamente aprendo un nuovo profilo Instagram, segno che la giovane napoletana vuole ripartire da zero e lasciarsi alle spalle lo scandalo che l'ha travolta.

Advertisement

Sui social l'ex tronista ha pubblicato un lungo post, in cui ribadisce quanto già pubblicato da 'Chi' e rivolgendosi ai follower in cerca di sostegno, in quanto come rivelato, la giovane dovrà di nuovo sottoporsi ad un intervento chirurgico per l'asportazione di un melanoma. Un periodo buio quello attraversato dalla Affi Fella, che non nasconde il fatto di non star bene né fisicamente né mentalmente, anche per il fatto di essere stata vittima di cyberbullismo dopo quanto accaduto a Uomini e donne.

Sara chiede perdono a Maria De Filippi

Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni dell'ex tronista di Uomini e donne pubblicate su rotocalco di Signorini ed in cui la Affi Fella ammette i suoi errori, puntando il dito anche contro l'ex fidanzato Nicola Panico, reo a suo dire, di essere complice di tutta la vicenda.

Advertisement

In attesa di conoscere i commenti del giovane su quanto pubblicato, resta il fatto che, dopo un lungo silenzio, Sara è tornata a parlare dello scandalo [VIDEO] e lo ha fatto chiedendo scusa in primis a Maria De Filippi e a tutta la redazione di Uomini e donne, consapevole di aver tradito la fiducia di tutti. Concetto ribadito anche con il primo post pubblicato su Instagram, dove la giovane napoletana è finalmente tornata, segno che ha tutte le intenzioni di lasciarsi alle spalle un capitolo così buio e triste della sua vita.

Restiamo in attesa di ulteriori dichiarazioni da parte della Affi Fella o del suo ex Nicola Panico.