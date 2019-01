Annuncio

Lunedì 21 gennaio avrà inizio una nuova settimana con la soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso delle signore' [VIDEO]. Nelle prossime puntate si creeranno altri colpi di scena nella vita dei personaggi principali: tra questi spicca il nome di Riccardo, il cui comportamento complica il matrimonio con la futura sposa Nicoletta, euforica di sposare il figlio di Umberto. Gli spoiler delle puntate che vanno fino a venerdì 25 gennaio, infatti, rivelano che Nicoletta viene a conoscenza del tradimento di Riccardo e trova il conforto del padre, pronto a sostenere la figlia.

La sposa decide di fuggire all'altare, mentre Riccardo si trova alle prese con una situazione complessa e decide di raccontare lo svolgersi dei fatti all'amico Vittorio. Il fratello di Marta dice al Conti di aver passato la notte in compagnia di Ludovica, per poi parlare della sua tossicodipendenza.

Luca riporta tutta la situazione a un giornalista in modo che questo epilogo inaspettato possa essere reso noto sui giornali.

Umberto e Adelaide decidono di diffamare Nicoletta

Dopo il piano di Spinelli, viene dato il via per pubblicare l'articolo in merito al "matrimonio saltato" tra Nicoletta e Riccardo, ponendo inizio lo scandalo intorno alla famiglia Guarnieri. Elena e Salvatore, invece, devono fare i conti con l'arrivo di Aldo e temono che l'uomo possa capire quanto successo tra loro, mentre Vittorio dà vita ad una nuova iniziativa al Paradiso, riguardante la beneficenza per una raccolta di abiti usati. Intanto, Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide vogliono diffamare Nicoletta. Riccardo (Enrico Oetiker) però interviene in merito alla questione per impedire l'uscita dell'articolo sulla figlia di Luciano.

Luciano decide di ricattare Umberto per impedire la pubblicazione dell'articolo

Irene è attratta da Oscar e si offre di aiutare l'uomo a riconquistare l'amore dell'amata, mentre Tina si impegna nell'iniziativa benefica indetta dal Paradiso arrivando a rallegrare l'atmosfera. Luciano si rende conto del dramma della figlia ed è pronto a tutto pur di aiutare Nicoletta, [VIDEO]al punto che ricatta Umberto in modo che il padre di Riccardo rinunci all'articolo diffamatorio. Il Guarnieri si vede costretto a bloccare la pubblicazione dell'articolo, mentre Tina è contenta di collaborare con Sandro Recalcati (Luca Capuano). Federico, pur di ricevere in cambio l’aiuto di Roberta, accetta di fingersi il suo fidanzato.