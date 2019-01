Advertisement

Nelle ultime ore sul web è trapelata l'intervista che ha rilasciato l'ex tronista di Uomini e Donne [VIDEO]Sara Affi Fella per la rivista di Alfonso Signorini ('Chi'). La giovane ragazza partenopea infatti è stata attaccata da tutti e abbandonata anche dagli sponsor su Instagram dopo lo scandalo effettuato nella trasmissione di Maria De Filippi Uomini e donne: quest'ultima infatti nonostante la redazione l'avesse messa sul trono dopo ''la fine della sua relazione'' a Temptation Island, Sara Affi Fella ha preso in giro tutti continuando la sua relazione con il suo fidanzato Nicola Panico.

Tuttavia, entrambi i due giovani erano d'accordo di prendere in giro tutti all'interno del programma, anche se Nicola ha rivelato successivamente che lui l'ha fatto solamente per amore.

La bella Sara Affi Fella, purtroppo dopo essere stata smascherata da Maria De Filippi e la redazione del programma televisivo ha perso tutti i contatti con la tv ed è sparita su tutti i social network. Ad oggi però, il settimanale 'Chi' diretto da Alfonso Signorini ha parlato in un'intervista proprio con l'ex tronista partenopea, la quale Sara Affi Fella ha esternato tutta la sua delusione per il suo comportamento scorretto chiedendo scusa a tutti.

Uomini e Donne gossip: Affi Fella chiede scusa a Maria De Filippi

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, l'ex tronista di Uomini e Donne Sara [VIDEO]dopo il brutto gesto fatto nella scorsa stagione nel programma di Maria De Fillippi dove ha preso in giro tutti i telespettatori da casa, ha deciso di rompere il silenzio tramite il giornale di Alfonso Signorini.

Durante l'intervista la giovane ragazza partenopea ha svelato alcuni dettagli sorprendenti, che sicuramente faranno magari accettare le scuse sia alla redazione di U&D che tutti i telespettatori.

''Chiedo scusa a Maria De Filippi, alla redazione di Uomini e Donne, insomma, a tutti'' queste sono le prime parole di Sara durante l'intervista. Ma la parte forte dell'intervista per il settimanale ''Chi'' arriva nel proseguo, infatti la giovane ragazza svela che il suo errore fatto nel programma di Canale 5 lo sta pagando nella sua salute fisica: ''Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica. Ora mi sta seguendo uno psicologo''. Queste sono le parole dell'Affi Fella, il quale sicuramente sono da apprezzare per le scuse fatte a tutti, ma che allo stesso tempo dispiacciono per il suo stato di salute.