Arrivano le prime attese anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne trono classico, che tornerà in onda da questa settimana su Canale 5. Tra le protagoniste indiscusse del programma continua ad esserci la bellissima Teresa Langella, la quale nel corso della prossima registrazione che vedremo in onda tra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio, farà una scelta a dir poco spiazzante che metterà in discussione il percorso di Andrea Dal Corso, da molti considerato il super favorito della tronista napoletana [VIDEO].

Spoiler Uomini e donne, Teresa manda via Andrea Dal Corso

Nel dettaglio, stando alle anticipazioni di Uomini e donne trono classico che sono state diramate sul sito web WittyTv.it, Teresa Langella rivelerà in studio di aver preso una decisione, sofferta, ma secondo lei inevitabile.

Questa sua scelta ha a che fare con le sorti di Andrea, che verrà eliminato definitivamente dal parterre di corteggiatori.

In un primo momento, in molti crederanno che si tratta di una provocazione da parte della tronista per mettere alla prova il ragazzo ma poi interverrà Maria De Filippi. La conduttrice del programma sentimentale di Canale 5, infatti, ammette che per davvero Teresa Langella ha scelto di 'far fuori' Andrea dalla trasmissione e quindi di andare avanti senza di lui.

Una scelta che susciterà perplessità in studio, anche se Teresa proverà a giustificarsi dicendo che in realtà questa sua decisione arriva dal fatto che secondo lei, Andrea non potrebbe essere la persona adatta fuori dal contesto televisivo, perché farebbe moltissima difficoltà ad abituarsi al suo mondo di amici e in generale alla sua vita quotidiana. [VIDEO]

Andrea in lacrime dopo la scelta spiazzante di Teresa Langella

Ecco perché la tronista ha preferito mettere la parola fine a questa conoscenza, evitando quindi di andare ulteriormente avanti.

Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne trono classico in onda tra il 10 e 11 gennaio, inoltre, rivelano che a quel punto Andrea Dal Corso non riuscirà a trattenere le lacrime.

Nel momento in cui si rende conto che Teresa ha deciso di farlo fuori per davvero, Andrea scoppierà a piangere, amareggiato e deluso da questa sua decisione. Intanto in queste ultime ore, il ragazzo ha confessato per la prima volta sui social di aver sofferto di una malattia rara che colpisce le arterie e che impedisce, per diversi periodi di tempo, di utilizzare le mani. Una confessione che ha spiazzato i fan di Andrea, il quale però ha aggiunto che al momento sembrerebbe essere guarito da questa sindrome.