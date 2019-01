Annuncio

Andrea Del Corso, il corteggiatore super favorito di Teresa Langella, ha rivelato la sua malattia su Instagram. Il ragazzo è affetto da una patologia rara ed incurabile [VIDEO]la quale, però, nell'ultimo periodo sembra lo abbia lasciato un po' in pace. Si tratta della cosiddetta "Sindrome di Raynaud", una malattia che colpisce le arterie.

Andrea e la Sindrome di Raynaud

Il corteggiatore di Teresa di Uomini e donne ha deciso di pubblicare un lungo post sul suo profilo Instagram nel quale ha parlato, finalmente e per la prima volta, della malattia da cui è affetto da più di tre anni.

Si tratta della "Sindrome di Raynaud". Si tratta di una patologia che, come anticipato, va a colpire le arterie. Nel caso specifico, genera brevi episodi di vasospasmo, questi episodi comportano la perdita delle dita delle mani e piedi, le quali iniziano a provocare dei dolori lancinanti alla persona che è affetta da tale sindrome.

Il ragazzo ha svelato di avere picchi acuti nel periodo da ottobre fino ad aprile. I medici gli hanno sempre detto che si tratta di una malattia molto rara che colpisce un numero davvero minimo di persone e che è difficilmente curabile. Tuttavia, dopo essersi sottoposto a numerose cure e trattamenti, Andrea ha iniziato a provare qualche giovamento. Dal marzo dell'anno scorso, infatti, ha iniziato a non provare più questi dolori, infatti, per tutto il corso di questi mesi è sembrato stare bene. Questo gli lascia buone speranze per sperare che si sia finalmente liberato da questo problema o, quantomeno, spera sia riuscito a migliorare la sua situazione.

Il post pubblicato da Andrea Del Corso su Instagram

Qui di seguito è possibile vedere il post pubblicato da Andrea nella giornata di ieri.

Nel lungo post, il ragazzo ha spiegato di averle provate davvero tutte per riuscire ad attenuare i sintomi di questa fastidiosissima malattia: "Tra integratori termogenici, medicinali vasodilatatori, sotto guanti, tutto, ma mi capitava anche mentre ero al caldo".

Dopo innumerevoli tentativi, però, qualcosa pare essere cambiato. Il post, ad ogni modo, è stato molto apprezzato ed ha riscosso, in pochissime ore, oltre 100.000 like.

Intanto le cose a Uomini e Donne continuano ad essere parecchio agitate [VIDEO]. secondo le anticipazioni, il ragazzo le sta provando tutte per cercare di riconquistare Teresa e farle capire il suo interesse verso di lei. Non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire.